Sport in tv oggi 29 maggio: Giro d’Italia, Roland Garros e Sportface su Prime Video

Venerdì 29 maggio propone una giornata ricchissima tra grande ciclismo, tennis, motori e calcio. Riflettori puntati sulla diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026 e sul Roland Garros con il terzo turno dei tabelloni maschili e femminili, senza dimenticare il weekend del Mugello con MotoGP, Moto2 e Moto3. In serata spazio alla finale playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro e ai playoff di basket tra Brescia e Olimpia Milano.

La giornata sportiva attraversa praticamente tutte le discipline, dalla ginnastica ritmica al tiro a segno, passando per canoa slalom, equitazione, atletica e Superbike. Grande attenzione anche agli Europei U17 di calcio con l’Italia impegnata contro il Montenegro, mentre a Parigi prosegue il programma del Roland Garros con diversi italiani protagonisti, tra cui Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio.

Nel palinsesto odierno trovano spazio anche due eventi live trasmessi sui canali dedicati della piattaforma OTT di Sportface TV: le Fasi Nazionali Femminili U17-U19 di pugilato su Italia Boxe TV e i Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2026 di scherma su Assalto – La TV della Scherma.

Completa il programma la ricca offerta di Sportface TV su Amazon Prime Video, tra documentari, podcast, highlights del Giro d’Italia, approfondimenti olimpici e produzioni originali dedicate al mondo dello sport.

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CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – VENERDÌ 29 MAGGIO

Ginnastica ritmica

08:00 Ginnastica ritmica, Europei 2026: qualificazioni individualiste seniores, clavette e nastro – Diretta streaming su gymtv.online.

Tiro a segno

09:00 Tiro a segno, Coppa del Mondo 2026 a Monaco di Baviera (Germania): quarta giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

Motomondiale

09.00 Moto3, GP Italia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Italia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.45 MotoGP, GP Italia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.15 Moto3, GP Italia 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.05 Moto2, GP Italia 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 MotoGP, GP Italia 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

Nuoto artistico

10:00 Nuoto artistico, Coppa del Mondo 2026 a Pontevedera (Spagna): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

Superbike

10.35 Superbike, GP Aragon 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

15:00 Superbike, GP Aragon 2026: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

Tennis

11:00 Tennis, Roland Garros 2026: terzo turno uomini – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD, Discovery+ e su HBO Max.

11:00 Tennis, Roland Garros 2026: terzo turno donne – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD, Discovery+ e su HBO Max.

11:00 Tennis, Roland Garros 2026: secondo turno doppio uomini – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD, Discovery+ e su HBO Max.

(Bolelli/Vavassori vs Bhambri/Venus quarto e ultimo match, inizio programmazione alle 11:00)

Canoa slalom

11:45 Canoa slalom, Coppa del Mondo 2026 a Tacen (Slovenia): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

Ciclismo

12:30 Ciclismo, Giro d’Italia 2026: diciannovesima tappa – Diretta tv dalle 13:45 alle 14:05 su RaiSport HD, dalle 14:05 su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

Calcio

13:30 Calcio, Europei U17 2026: Italia vs Montenegro – Diretta streaming su RaiPlay Sport 2.

18:00 Calcio, Europei U17 2026: Francia vs Danimarca – Diretta streaming su UEFA Tv.

20:00 Calcio, Serie B (Finale ritorno Playoff 2026): Monza vs Catanzaro – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), TV8; in streaming su tv8.it, SkyGo, NOW, DAZN e su LAB Channel.

Equitazione

14:30 Equitazione, Piazza di Siena 2026: Coppa delle Nazioni (prima manche) – Diretta tv su RaiSport HD (in differita su Rai 2 HD dalle 19:00); in streaming su RaiPlay Sport 1 e su www.piazzadisiena.it.

16:30 Equitazione, Piazza di Siena 2026: Coppa delle Nazioni (seconda manche) – Diretta tv su RaiSport HD (in differita su Rai 2 HD dalle 19:00); in streaming su RaiPlay Sport 1 e su www.piazzadisiena.it.

Atletica

18:00 Atletica, Meeting Bydgoszcz 2026 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

Basket

20:00 Basket, Serie A 2026: Brescia vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su LBA TV.

EVENTI SPORTFACE TV – CANALI TEMATICI IN DIRETTA

Italia Boxe TV

13:30 Boxe, Fasi Nazionali Campionati Italiani Femminili U17-U19 2026 – Diretta streaming su Italia Boxe TV (canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV).

Assalto – La TV della Scherma

17:15 Scherma, Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2026 – Diretta streaming su Assalto – La TV della Scherma (canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV).

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