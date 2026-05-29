Sport in tv oggi 29 maggio: Giro d’Italia, Roland Garros e Sportface su Prime Video

Venerdì 29 maggio propone una giornata ricchissima tra grande ciclismo, tennis, motori e calcio. Riflettori puntati sulla diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026 e sul Roland Garros con il terzo turno dei tabelloni maschili e femminili, senza dimenticare il weekend del Mugello con MotoGP, Moto2 e Moto3. In serata spazio alla finale playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro e ai playoff di basket tra Brescia e Olimpia Milano.
La giornata sportiva attraversa praticamente tutte le discipline, dalla ginnastica ritmica al tiro a segno, passando per canoa slalom, equitazione, atletica e Superbike. Grande attenzione anche agli Europei U17 di calcio con l’Italia impegnata contro il Montenegro, mentre a Parigi prosegue il programma del Roland Garros con diversi italiani protagonisti, tra cui Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio.
Nel palinsesto odierno trovano spazio anche due eventi live trasmessi sui canali dedicati della piattaforma OTT di Sportface TV: le Fasi Nazionali Femminili U17-U19 di pugilato su Italia Boxe TV e i Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2026 di scherma su Assalto – La TV della Scherma.
Completa il programma la ricca offerta di Sportface TV su Amazon Prime Video, tra documentari, podcast, highlights del Giro d’Italia, approfondimenti olimpici e produzioni originali dedicate al mondo dello sport.
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CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – VENERDÌ 29 MAGGIO
Ginnastica ritmica
- 08:00 Ginnastica ritmica, Europei 2026: qualificazioni individualiste seniores, clavette e nastro – Diretta streaming su gymtv.online.
Tiro a segno
- 09:00 Tiro a segno, Coppa del Mondo 2026 a Monaco di Baviera (Germania): quarta giornata – Nessuna copertura tv/streaming.
Motomondiale
- 09.00 Moto3, GP Italia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
- 09.50 Moto2, GP Italia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
- 10.45 MotoGP, GP Italia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
- 13.15 Moto3, GP Italia 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
- 14.05 Moto2, GP Italia 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
- 15.00 MotoGP, GP Italia 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
Nuoto artistico
- 10:00 Nuoto artistico, Coppa del Mondo 2026 a Pontevedera (Spagna): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.
Superbike
- 10.35 Superbike, GP Aragon 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.
- 15:00 Superbike, GP Aragon 2026: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.
Tennis
- 11:00 Tennis, Roland Garros 2026: terzo turno uomini – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD, Discovery+ e su HBO Max.
- 11:00 Tennis, Roland Garros 2026: terzo turno donne – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD, Discovery+ e su HBO Max.
- 11:00 Tennis, Roland Garros 2026: secondo turno doppio uomini – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD, Discovery+ e su HBO Max.
(Bolelli/Vavassori vs Bhambri/Venus quarto e ultimo match, inizio programmazione alle 11:00)
Canoa slalom
- 11:45 Canoa slalom, Coppa del Mondo 2026 a Tacen (Slovenia): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.
Ciclismo
- 12:30 Ciclismo, Giro d’Italia 2026: diciannovesima tappa – Diretta tv dalle 13:45 alle 14:05 su RaiSport HD, dalle 14:05 su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
Calcio
- 13:30 Calcio, Europei U17 2026: Italia vs Montenegro – Diretta streaming su RaiPlay Sport 2.
- 18:00 Calcio, Europei U17 2026: Francia vs Danimarca – Diretta streaming su UEFA Tv.
- 20:00 Calcio, Serie B (Finale ritorno Playoff 2026): Monza vs Catanzaro – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), TV8; in streaming su tv8.it, SkyGo, NOW, DAZN e su LAB Channel.
Equitazione
- 14:30 Equitazione, Piazza di Siena 2026: Coppa delle Nazioni (prima manche) – Diretta tv su RaiSport HD (in differita su Rai 2 HD dalle 19:00); in streaming su RaiPlay Sport 1 e su www.piazzadisiena.it.
- 16:30 Equitazione, Piazza di Siena 2026: Coppa delle Nazioni (seconda manche) – Diretta tv su RaiSport HD (in differita su Rai 2 HD dalle 19:00); in streaming su RaiPlay Sport 1 e su www.piazzadisiena.it.
Atletica
- 18:00 Atletica, Meeting Bydgoszcz 2026 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.
Basket
- 20:00 Basket, Serie A 2026: Brescia vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su LBA TV.
EVENTI SPORTFACE TV – CANALI TEMATICI IN DIRETTA
Italia Boxe TV
- 13:30 Boxe, Fasi Nazionali Campionati Italiani Femminili U17-U19 2026 – Diretta streaming su Italia Boxe TV (canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV).
Assalto – La TV della Scherma
- 17:15 Scherma, Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2026 – Diretta streaming su Assalto – La TV della Scherma (canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV).
SPORTFACE TV SU AMAZON PRIME VIDEO: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DEL 29 MAGGIO
Programmazione completa di Sportface TV su Amazon Prime Video.
- 00:00:00 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4
- 00:10:01 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3
- 00:20:36 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2
- 00:56:46 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5
- 01:23:48 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1
- 01:39:25 Dear Cochise
- 03:06:17 Touchback – Il riscatto
- 05:24:50 Morbidelli – Storie di uomini e di moto veloci
- 06:58:40 Ronaldo vs Messi: Face Off
- 08:13:02 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu
- 08:36:21 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi
- 08:53:34 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro
- 09:10:20 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti
- 09:26:18 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini
- 09:41:47 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi
- 09:50:49 INSIDE – Milano Cortina – Luigi Busà (Pugilato)
- 10:16:42 INSIDE – Alice Bellandi (Judo)
- 10:38:00 INSIDE – Rossella Fiamingo (Scherma)
- 10:50:39 INSIDE – Milano Cortina – Mara Navarria (Scherma)
- 11:00:39 INSIDE – Alice D’Amato (Ginnastica Artistica)
- 11:15:16 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2
- 11:51:26 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5
- 12:18:29 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1
- 12:34:06 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3
- 12:44:41 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4
- 12:54:42 FIG Apparatus World Cup Artistics – Osijek 2026 – Day 1
- 17:19:40 Battiti Olimpici – Episodio 1
- 17:33:40 Battiti Olimpici – Episodio 2
- 17:46:58 Battiti Olimpici – Episodio 3
- 18:01:33 Battiti Olimpici – Episodio 4
- 18:15:34 Battiti Olimpici – Episodio 5
- 18:36:04 Scienza Dello Sport – Episodio 1
- 18:50:31 Scienza Dello Sport – Episodio 2
- 19:13:24 Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale
- 20:16:51 Titolo Internazionale IBF Superleggeri 2025 – Charly Metonyekpon vs Jose Rivas
- 23:23:25 Old But Gold – Episodio 1
- 23:46:42 Old But Gold – Episodio 2