Sport in tv oggi 29 giugno: Wimbledon con Sinner, Brasile-Giappone e Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Lunedì incentrato soprattutto sul debutto di Wimbledon, con Jannik Sinner, Elisabetta Cocciaretto e Luciano Darderi tra gli azzurri in campo. In programma anche gli Europei Cadetti di judo, Italia-Serbia agli Europei Under 19 di calcio, Brasile-Giappone ai Mondiali, la finale scudetto di pallanuoto tra Brescia e Pro Recco e il consueto appuntamento con Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Lunedì 29 giugno apre una nuova settimana di sport in tv con un appuntamento su tutti: Wimbledon. Sui prati londinesi scatta il primo turno e l’Italia guarda soprattutto a Jannik Sinner, impegnato sul Centrale contro Miomir Kecmanovic nel primo match dalle 14.30. In campo anche Elisabetta Cocciaretto contro Xinyu Wang e Luciano Darderi contro Ethan Quinn, in una giornata che sarà coperta dai canali Sky Sport dedicati al torneo e in streaming su Sky Go e NOW.

Il programma non si limita però al tennis. In mattinata spazio agli Europei Cadetti di judo, mentre nel pomeriggio ci sarà anche Italia-Serbia agli Europei Under 19 di calcio. In serata riflettori sui Mondiali con Brasile-Giappone su Rai 1 e Germania-Paraguay su DAZN, oltre alla gara-3 della finale di Serie A di pallanuoto tra Brescia e Pro Recco. Da seguire anche il baseball con Italia-Curaçao alla Haarlem Week.

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Sport in tv oggi, lunedì 29 giugno: il calendario completo

10.30 Judo, Europei Cadetti: prima giornata – Diretta streaming su Judo TV.

12.00 Tennis, Wimbledon: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Wimbledon 1, Sky Sport Wimbledon 2, Sky Sport Wimbledon 3, Sky Sport Wimbledon 4, Sky Sport Wimbledon 5, Sky Sport Wimbledon 6 e, dalle 14.30, su Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go e NOW. In campo, tra gli altri, Elisabetta Cocciaretto contro Xinyu Wang, secondo match sul Court 10; Jannik Sinner contro Miomir Kecmanovic, primo match sul Centrale dalle 14.30; Luciano Darderi contro Ethan Quinn, terzo match sul Court 15 non prima delle 14.30.

13.00 Volley, Europei U22: Italia-Bulgaria – Nessuna copertura tv/streaming.

17.00 Calcio, Europei U19: Italia-Serbia – Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su RaiPlay.

19.00 Calcio, Mondiali: Brasile-Giappone – Diretta tv su Rai 1; live streaming su RaiPlay e DAZN.

19.30 Pallanuoto, Serie A: Brescia-Pro Recco, gara-3 finale – Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su RaiPlay.

19.30 Baseball, Haarlem Week: Italia-Curaçao – Diretta streaming su HonkbalSoftball.tv.

22.30 Calcio, Mondiali: Germania-Paraguay – Diretta streaming su DAZN.

Martedì 30 giugno, ore 03.00 Calcio, Mondiali: Olanda-Marocco – Diretta streaming su DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Come ogni giorno, spazio anche alla programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV, con contenuti, format originali, eventi e approfondimenti dedicati al mondo dello sport. Il palinsesto completo sarà disponibile sui canali Sportface TV delle due piattaforme.