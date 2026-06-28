Sport in tv oggi 28 giugno: F1 in Austria, MotoGP in Olanda e Diamond League con Sportface su Prime Video e Samsung TV

Domenica ricchissima tra motori, atletica, tennis, nuoto, canottaggio, atletica, volley e Mondiali. In primo piano la gara di Formula 1 del GP d’Austria, il Motomondiale ad Assen con Moto3, Moto2 e MotoGP, la Diamond League di Parigi e la sfida Sudafrica-Canada su Rai 1. Sulla piattaforma OTT Sportface TV spazio anche ai Campionati Italiani Under 18 su Atletica Italiana TV, oltre al palinsesto quotidiano di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Domenica 28 giugno propone una giornata molto intensa per gli appassionati di sport in tv. I motori sono protagonisti fin dal mattino con la 24 Ore di Spa, il Rally dell’Acropoli, il GP d’Olanda del Motomondiale e il GP d’Austria di Formula 1, con la gara in programma alle 15.00 in diretta sui canali Sky e in streaming su Sky Go e NOW.

Ampio spazio anche a nuoto, canottaggio, tuffi, golf, tennis, motocross, pentathlon moderno, basket, triathlon, atletica e volley. In serata fari puntati sui Mondiali 2026 con Sudafrica-Canada, in diretta su Rai 1 HD, RaiPlay e DAZN, e sulla finale playoff di Serie A di calcio a 5 tra Meta Catania e L84 Torino. Sulla piattaforma OTT Sportface TV prosegue inoltre la diretta dei Campionati Italiani Under 18 su Atletica Italiana TV, mentre su Amazon Prime Video e Samsung TV è disponibile il palinsesto quotidiano di Sportface TV.

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Sport in tv oggi, domenica 28 giugno: il calendario completo

Dalle 16.30 di sabato 27 giugno GTWC Europe, 24 Ore di Spa – Diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

04.00 Judo, Grand Prix Qingdao – Diretta streaming su Judo TV.

07.30 Rally, Rally dell’Acropoli: quarta giornata – Diretta streaming su DAZN; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 8.30 alle 9.30 e dalle ore 13.00 alle 14.30; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 8.30 alle 9.30 e dalle ore 13.00 alle 14.30.

08.35 Golf, Open d’Italia: quarto giro – Diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.00; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 12.00.

09.00 Nuoto, Settecolli: terza giornata, batterie – Diretta streaming sul canale YouTube della FIN.

09.05 Canottaggio, Coppa del Mondo Lucerna: finali – Diretta tv su Rai Sport HD dalle ore 11.00; diretta streaming su RaiPlay e worldrowing.com.

09.30 Tuffi, Europei junior: settima giornata – Diretta streaming su European Aquatics TV.

09.40-09.50 MotoGP, GP Olanda: warm up – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

10.30 Pentathlon moderno, Finale Coppa del Mondo Budapest: finale individuale femminile – Diretta streaming su UIPM TV.

11.00 Moto3, GP Olanda: gara – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW; differita su TV8 HD e tv8.it alle ore 12.50.

11.25 Motocross, GP Portogallo: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv/streaming.

11.30 Baseball, Haarlem Week: Italia-International Globetrotters – Diretta streaming su honkbalsoftbal.tv.

11.45 Motocross, GP Portogallo: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Ciclismo, Campionati Italiani: prova in linea uomini Under 23 – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Tennis, ATP 250 Eastbourne: finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

12.15 Moto2, GP Olanda: gara – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW; differita su TV8 HD e tv8.it alle ore 14.05.

12.30 Ciclismo femminile, Campionati Italiani: prova in linea donne élite/Under 23 – Diretta tv su Rai Sport HD dalle ore 15.00; diretta streaming su RaiPlay.

14.00 MotoGP, GP Olanda: gara – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW; differita su TV8 HD e tv8.it alle ore 15.55.

14.15 Motocross, GP Portogallo: MX2, gara 1 – Diretta streaming su mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

14.15 Basket, Mondiali U17: Italia-Francia – Diretta streaming sul canale YouTube di FIBA.

14.30 Pentathlon moderno, Finale Coppa del Mondo Budapest: finale individuale maschile – Diretta streaming su UIPM TV.

14.45 Golf, Travelers Championship: quarto giro – Diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max; diretta streaming su Eurosport 2 HD e DAZN dalle ore 20.00.

15.00 F1, GP Austria: gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW; differita su TV8 HD e tv8.it alle ore 18.35.

15.15 Motocross, GP Portogallo: MXGP, gara 1 – Diretta streaming su mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

15.45 Triathlon, Coppa del Mondo Tiszaujvaros: finale femminile – Diretta streaming su triathlonlive.tv.

16.55 Atletica, Diamond League Parigi – Diretta tv dalle ore 18.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su RaiPlay Sport 2, Sky Go e NOW; differita su Rai Sport HD e RaiPlay alle ore 21.00.

17.10 Motocross, GP Portogallo: MX2, gara 2 – Diretta streaming su mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

17.15 Triathlon, Coppa del Mondo Tiszaujvaros: finale maschile – Diretta streaming su triathlonlive.tv.

18.10 Motocross, GP Portogallo: MXGP, gara 2 – Diretta streaming su mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

18.25 Nuoto, Settecolli: terza giornata, finali – Diretta tv su Rai Sport HD dalle ore 19.00; diretta streaming su RaiPlay.

20.30 Volley, Nations League: Slovenia-Italia – Diretta tv su DAZN1; diretta streaming su VBTV e DAZN.

21.00 Calcio, Mondiali: Sudafrica-Canada – Diretta tv su Rai 1 HD; diretta streaming su RaiPlay e DAZN.

21.00 Calcio a 5, Serie A: gara-2 finale playoff, Meta Catania-L84 Torino – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW e canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque.

I canali dedicati Sportface TV: Atletica Italiana TV

Sulla piattaforma OTT Sportface TV spazio anche ai canali dedicati. Su Atletica Italiana TV appuntamento con i Campionati Italiani Under 18, Generazione Rieti2026, in programma a Grosseto: la diretta integrale della giornata conclusiva è prevista domenica 28 giugno dalle 8.30 alle 16.00.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV: il palinsesto completo di domenica 28 giugno

00.04 Old But Gold – Episodio 4

00.29 Old But Gold – Episodio 3

00.52 Old But Gold – Episodio 2

01.12 Old But Gold – Episodio 1

01.36 Touchback – Il riscatto

03.55 Jimmy Grimble

05.50 Come una ruota che gira

06.40 Deep Water – La folle regata

08.21 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

08.57 Live Event – Atletica – Campionati Italiani su Pista U18 – Day 2

15.03 Furious – La storia di Andrew Howe

15.19 Campionati Italiani Assoluti Indoor di Atletica – Ancona 2026 – Sintesi

15.48 European Cup Cross Battles – Ginnastica Ritmica – Baku 2026

20.56 Fight Day Stories

21.19 Titolo Italiano Pesi Gallo 2026 – Mancosu vs Foglia

23.45 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

23.54 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini