Sport in TV oggi, mercoledì 28 gennaio: Champions, Australian Open, sci e F1

Giornata ricchissima di appuntamenti sportivi tra tv e streaming. In programma tennis dagli Australian Open, Champions League di calcio con Napoli-Chelsea, sport invernali, Formula 1 e numerosi eventi tra volley, basket e ciclismo.

Tennis protagonista con gli Australian Open

Il tennis apre e chiude la giornata con i quarti di finale degli Australian Open. Grande attesa per Jannik Sinner, impegnato contro Ben Shelton sulla Rod Laver Arena. Il match sarà il quarto di giornata e si disputerà in sessione serale, con inizio previsto non prima delle 9.00 ora italiana.

In precedenza, spazio a un altro azzurro: Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic nel terzo incontro di giornata, al via non prima delle 4.30. Il vincitore sfiderà chi passerà dal confronto tra Sinner e Shelton nella semifinale di venerdì.

Sci alpino e biathlon: giornata intensa

Ampio spazio agli sport invernali, con lo sci alpino protagonista a Schladming per lo slalom speciale maschile, tra prima e seconda manche in programma nel tardo pomeriggio e in serata.

In evidenza anche il biathlon con le prove individuali maschile e femminile valide per gli Europei di Sjusjoen, oltre alle competizioni di sci freestyle e alle prove cronometrate di Coppa del Mondo.

Formula 1 e motori

La Formula 1 torna in pista a Barcellona per una nuova giornata di test, suddivisa tra sessione mattutina e pomeridiana. Non è prevista copertura televisiva o streaming ufficiale per entrambe le sessioni.

Calcio: Champions League e Coppa Italia femminile

La serata calcistica è dominata dalla Champions League, con numerosi incontri in contemporanea. Tra i match più attesi c’è Napoli-Chelsea, in programma alle 21.00 e trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video.

In campo anche Juventus, Inter, Atalanta e altre big europee. Nel pomeriggio spazio al calcio femminile con due gare di Coppa Italia: Inter-Ternana e Roma-Lazio.

Volley, basket e ciclismo

Il volley propone sfide di alto livello tra Champions League maschile e femminile, oltre agli incontri di CEV Cup e Challenge Cup.

Per il basket, riflettori puntati su Eurolega femminile, EuroCup ed Europa a rimbalzi. Completa il palinsesto il ciclismo con l’AlUla Tour e il Challenge Mallorca Trofeo Calvià.

Calendario sport in TV – Mercoledì 28 gennaio

1.00 Tennis, Australian Open – quarti di finale

(3° match non prima delle 4.30 Musetti-Djokovic; 4° match non prima delle 9.00 Sinner-Shelton)

Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels, Eurosport 1 HD, DAZN

9.00-13.00 F1, Test Barcellona – sessione mattutina

Nessuna copertura

10.20 Biathlon, Europei Sjusjoen – 20 km individuale maschile

Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Crans Montana – prova discesa libera femminile

Nessuna copertura

10.50 Ciclismo, AlUla Tour – 2ª tappa

12.30 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN

12.15 Ciclismo, Challenge Mallorca Trofeo Calvià

14.30 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN

12.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val di Fassa – qualificazioni skicross maschile

Nessuna copertura

13.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val di Fassa – qualificazioni skicross femminile

Nessuna copertura

14.00-18.00 F1, Test Barcellona – sessione pomeridiana

Nessuna copertura

14.30 Biathlon, Europei Sjusjoen – 15 km individuale femminile

Discovery Plus

17.00 Volley femminile, Champions League – Alba Blaj-Scandicci

Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Eurovolley TV, DAZN

17.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Schladming – prima manche slalom speciale maschile

RaiSport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN

18.00 Calcio femminile, Coppa Italia – Inter-Ternana

Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

18.00 Calcio femminile, Coppa Italia – Roma-Lazio

Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

18.00 Volley femminile, CEV Cup – Bielsko Biala-Chieri

DAZN

18.00 Basket femminile, Eurolega – DVTK-Venezia

YouTube EuroLeague Women

19.00 Basket femminile, Eurolega – Praga-Schio

YouTube EuroLeague Women

20.00 Basket, EuroCup – Venezia-Cedevita

Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

20.00 Volley femminile, Challenge Cup – Gran Canaria-Vallefoglia

Nessuna copertura

20.30 Volley, CEV Cup – Piacenza-Rio Duero Soria

Nessuna copertura

20.30 Volley maschile, Champions League – Perugia-Las Palmas

Sky Sport Max, Sky Go, NOW, Eurovolley TV, DAZN

20.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Schladming – seconda manche slalom speciale maschile

RaiSport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN

21.00 Basket, Champions League – Tenerife-Trieste

DAZN

21.00 Calcio, Champions League – Diretta Gol

Sky Calcio 1, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League – Benfica-Real Madrid

TV8, tv8.it, Sky Calcio 6, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League – Borussia Dortmund-Inter

Sky Sport Calcio, Sky Calcio 3, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League – Eintracht Francoforte-Tottenham

Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League – Manchester City-Galatasaray

Sky Calcio 5, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League – Monaco-Juventus

Sky Sport 1, Sky Calcio 2, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League – Napoli-Chelsea

Amazon Prime Video

21.00 Calcio, Champions League – PSG-Newcastle

Sky Calcio 7, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League – Union Saint-Gilloise-Atalanta

Sky Sport Arena, Sky Calcio 4, Sky Go, NOW