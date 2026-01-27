Sci alpino, Gigante Schladming 2026: Vinatzer sfortunato, vince Meillard

Che occasione persa per l’italiano Vinatzer. L’atleta italiano getta al vento una grande occasione di entrare nella top 5 sbagliando nel finale e chiudendo con 3″19 di ritardo inforcando negli ultimi cancelletti.

Si conclude nel peggiore dei modi la corsa al podio di Vinatzer che, dopo aver illuso durante la prima manche, spreca tutto nel finale della seconda.

Giornata sfortunata per i colori azzurri nello slalom maschile di Schladming, dove la Nazionale fatica a lasciare il segno in una gara segnata da distacchi importanti e da condizioni di pista tutt’altro che semplici.

Il miglior risultato per i colori italiani alla fine è di Giovanni Borsotti, che chiude al nono posto, un piazzamento dignitoso ma insufficiente per garantirgli la convocazione per il prossimo appuntamento di Bormio.

Più amaro il bilancio per Alex Vinatzer, in corsa per un piazzamento tra i primi cinque o sei, ma deluso nel finale di gara. L’altoatesino ha commesso un errore decisivo, scivolando fino alla 23ª posizione.

Un risultato che non rispecchia il suo reale potenziale espresso nella prima parte della prova. Gara di gestione invece per Simon Talacci, che ha scelto la via della prudenza: dopo l’ottima impresa nella prima manche, l’azzurro ha pensato soprattutto a portare a termine la gara, chiudendo 28° e mettendo punti importanti “in cascina”.

Il podio dello Slalom

Sorridere invece la Svizzera, che trova in Loïc Meillard l’uomo della serata. In una doppia manche nella quale Marco Odermatt non è riuscito a esprimersi ai suoi consueti livelli, è stato proprio Meillard a prendersi la scena, conquistando una vittoria pesante che lo rilancia nella lotta per la Coppa del Mondo di specialità. L’elvetico ha interpretato al meglio il difficile ghiaccio austriaco, risultando il più solido nell’arco delle due manche.

Alle sue spalle brilla ancora Lucas Pinheiro Braathen, secondo al traguardo: il brasiliano conferma uno stato di forma eccellente e una continuità di rendimento ormai da assoluto protagonista del circuito. Sul terzo gradino del podio sale Elezi Cannaferina, autore di una seconda manche di altissimo valore, che gli ha consentito di ribaltare la classifica e regalarsi un risultato di grande prestigio.