Calcio a 5, Europei: l’Italia batte la Polonia 4-0

L’Italia rialza subito la testa e rilancia le proprie ambizioni negli Europei 2026 di calcio a 5.

Dopo la sconfitta dell’esordio contro il Portogallo, la Nazionale guidata da Salvo Samperi risponde con una prestazione autoritaria nella seconda gara del Gruppo D, superando nettamente la Polonia con un secco 4-0.

Italia-Polonia: 4-0, gara mai in discussione

Il successo dell’Italia di Calcio a 5 contro la Polonia rimette gli azzurri in corsa per la qualificazione ai quarti di finale, rimandando ogni verdetto all’ultima e decisiva sfida.

Sul parquet di Lubiana l’Italia parte forte sbloccando la gara dopo meno di tre minuti: De Oliveira controlla e, con una rapida conclusione di punta, sorprende il portiere polacco infilando il vantaggio.

La Polonia prova a reagire e crea qualche pericolo, ma l’Italia sfiora più volte il raddoppio con Merlim. A otto minuti dall’intervallo, però, è ancora De Oliveira a colpire: stessa freddezza e stessa efficacia per il 2-0. Poco dopo arriva anche il tris, firmato da Barrichello, abile a risolvere una mischia davanti a Widuch, mandando le squadre al riposo sul 3-0.

Nella ripresa il ritmo cala e la nostra Nazionale sembra in gestione fino a quando De Oliveira completa la sua tripletta personale, ribadendo in rete una respinta del portiere sul tiro di Motta per il definitivo 4-0.

A quel punto la Polonia cerca il gol della bandiera, ma Dalcin, subentrato a Bellobuono, neutralizza un tiro libero di Leszczak. Alla sirena, il successo azzurro è totale.

Calcio a 5, prossimo incontro dell’Italia

Con questi tre punti l’Italia sale al secondo posto del girone, davanti all’Ungheria per differenza reti. Per questa ragione agli azzurri basterà non perdere nell’ultima gara per staccare il pass per i quarti di finale.

La sfida proprio contro l’Ungheria è in programma giovedì 29 gennaio alle 20.30.