Elisa Iorio protagonista di Fate – California Dreaming su Volare, il canale di Sportface TV

Dall’argento olimpico di Parigi 2024 ai sogni di Los Angeles 2028: Elisa Iorio racconta il suo viaggio nella ginnastica artistica in Fate – California Dreaming, disponibile su Volare, il canale di Sportface TV.

Talento, sacrificio e passione.

Elisa Iorio è la protagonista di un nuovo episodio di Fate – California Dreaming, il format di Volare dedicato ai grandi percorsi della ginnastica artistica italiana. La puntata è disponibile su Volare, il canale di Sportface TV che racconta le storie delle protagoniste azzurre.

Modenese, atleta delle Fiamme Oro e stella della Brixia di Brescia, Elisa Iorio incarna un modello sportivo e umano per ogni giovane ginnasta che sogna di arrivare in alto. Il suo percorso è fatto di lavoro quotidiano, determinazione e crescita continua, elementi che l’hanno portata a raggiungere uno dei traguardi più prestigiosi: l’argento olimpico a squadre ai Giochi di Parigi 2024.

In Fate – California Dreaming, Elisa ripercorre le tappe più significative del suo viaggio, tra emozioni intense e momenti decisivi. Un racconto che attraversa il talento naturale e la fatica nascosta, la passione che sostiene ogni allenamento e la capacità di trasformare i sogni in obiettivi concreti.

Lo sguardo, però, è già proiettato in avanti. Dopo Parigi, l’orizzonte si chiama Los Angeles 2028. La ricerca del bis olimpico diventa il filo conduttore di un nuovo capitolo, fatto di ambizione, maturità e consapevolezza. La ginnastica non è solo competizione, ma una scelta di vita che accompagna ogni giorno.

Fate – California Dreaming continua così il suo racconto dedicato alle protagoniste della ginnastica artistica, offrendo uno sguardo intimo e ispirante su chi ha già scritto la storia e su chi vuole continuare a farlo. Un viaggio tra passato, presente e futuro, inseguendo l’eccellenza.