Giro delle Fiandre 2026: nuovo percorso e la data

Il Giro delle Fiandre 2026 si presenta con alcune modifiche al percorso rispetto all’ultima edizione, senza però stravolgere l’anima della corsa. La seconda Classica della stagione andrà in scena domenica 5 aprile, una data speciale visto che quest’anno coinciderà con la Pasqua.

Per l’edizione 2026 cambiano alcuni dettagli del tracciato, ma restano intatte le fasi decisive che da sempre rendono la Ronde una delle gare più dure e affascinanti del calendario ciclistico.

Prosegue l’alternanza delle città di partenza, visto che per il 2026 toccherà ad Anversa dare il via alla corsa.

L’arrivo sarà a Oudenaarde, sede ormai consolidata della conclusione della gara da ben quattordici anni. Il chilometraggio complessivo sarà di 271 chilometri, con un totale di 16 muri da affrontare, distribuiti lungo un tracciato che, come da tradizione, metterà alla prova resistenza, potenza e abilità sul pavé.

La prima parte di gara servirà soprattutto a fare selezione attraverso il ritmo elevato e il posizionamento, ma non presenta difficoltà. Le prime vere insidie arriveranno con i tratti in pavé di Lippenhovestraat e Paddestraat, che prenderanno il posto del Doorn. Da lì in avanti, la corsa entrerà gradualmente nel vivo.

Il percorso prevede tre passaggi sull’Oude Kwaremont, con il primo dopo 135 chilometri di gara. A seguire, una sequenza classica di muri come Eikenberg, Holleweg, Wolvenberg e Molenberg.

Tra le novità spicca l’inserimento dello strappo di Marlboroughstraat, che anticiperà il Berendries, aggiungendo ulteriore selezione in una fase già delicata.

Il cuore della corsa sarà come sempre rappresentato dal tratto centrale: il trittico Valkenberg–Berg Ten Houte–Nieuwe Kruisberg/Hotond (che sostituisce l’Oude Kruisberg) tra i 100 e i 60 chilometri dal traguardo.

A seguire, il secondo passaggio sull’Oude Kwaremont e il temuto Paterberg che dovrebbe fare selezine.

Grande attenzione anche al Koppenberg e al pavé di Mariaborrestraat, mentre lo Steenbeekdries è stato escluso dal tracciato a causa di lavori stradali.

Giro delle Fiandre: il finale

Non cambia nulal per il finale con Taaienberg, Oude Kruisberg/Hotond e la decisiva doppietta Oude Kwaremont–Paterberg.

L’ultimo scollinamento è posto a 13,2 chilometri dal traguardo, prima del rettilineo conclusivo verso Oudenaarde.

