Calciomercato Juventus: arriveranno due acquisti

La Juventus di Luciano Spalletti continua a muoversi sul mercato per due rinforzi importanti. Il tecnico ha chiesto uno sforzo alla società per l’arrivo di una punta e di un terzino.

Juventus: serve una punta ed un terzino

Il mercato di gennaio della Juventus non è ancora cominciato. A pochi giorni dalla chiusura i bianconeri lavorano ancora su due innesti. I ruoli sono quelli noti, una prima punta con caratteristiche diverse da quelle di David ed Openda ed un terzino destro.

Youssef En-Nesyri, infatti, sembrava essere ad un passo dal trasferimento in bianconero: l’accordo con il Fenerbahce era stato trovato sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 19. tuttavia la volontà dell’attaccante marocchino, non convinto della soluzione in prestito, ha fatto saltare l’affare.

Per questa ragione, il club bianconero potrebbe tornare a valutare la pista che porta a Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Anche in questo caso, però, l’operazione non sembra semplice vista la valutazione dell’attaccante francese che oscilla tra i 35 e i 40 milioni di euro, mentre la Juventus si era fermata a una proposta complessiva da circa 32 milioni. Inoltre, il club inglese vorrebbe cedere il giocatore esclusivamente a titolo definitivo.

Nelle ultime ore, però, il vero grande obiettivo di mercato della Juventus continua a essere Randal Kolo Muani. L’attaccante francese era stato a lungo nel mirino bianconero in estate dopo il prestito del finale di stagione.

Oggi il giocatore, in prestito al Tottenham ed in serata protagonista di un brutto incidente stradale, sta trovando poco spazio a Londra. Per questa ragione la trattativa potrebbe riaprirsi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, molto dipenderà dal cammino europeo degli Spurs e dalla volontà sia del calciatore sia del PSG, ancora irritato per quanto accaduto nei mesi scorsi. Resta sullo sfondo il nome di Joshua Zirkzee.

Juventus: serve anche un terzino

Per quanto riguarda il ruolo di terzino, l’idea più suggestiva resta Juanlu Sánchez del Siviglia. Il club andaluso al momento non avrebbe aperto al prestito secco e chiede un obbligo di riscatto, formula che non convince la Juventus.

Restano così in lista anche Oscar Mingueza del Celta Vigo, in scadenza di contratto, e Brooke Norton-Cuffy del Genoa, giovane profilo di grande spinta offensiva.