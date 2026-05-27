Sport in tv oggi 27 maggio: Roland Garros, Giro d’Italia e Sportface su Prime Video

Mercoledì 27 maggio propone una giornata intensa tra tennis, ciclismo e calcio europeo. Riflettori puntati sul Roland Garros con Jasmine Paolini, Lorenzo Sonego e Federico Cinà protagonisti del secondo turno a Parigi, ma grande attenzione anche alla diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026 da Cassano d’Adda ad Andalo. In serata spazio alla finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano e ai playoff di Serie C.

La giornata sportiva sarà dominata soprattutto dal tennis internazionale e dal ciclismo. Il Roland Garros continua a entrare nel vivo con diversi italiani impegnati nei match più attesi del programma, mentre il Giro d’Italia affronta una tappa importante verso il finale della corsa rosa. Da seguire anche i Mondiali di hockey ghiaccio, il baseball MLB e la pallanuoto di Serie A1.

Completa il programma la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video, con podcast, documentari, highlights del Giro d’Italia e approfondimenti dedicati agli sport olimpici e a Milano-Cortina 2026.

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CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – MERCOLEDÌ 27 MAGGIO

Ciclismo

03.00 CICLISMO – Giro del Giappone, terza tappa: Ooshika-Ooshika (non è prevista diretta tv/streaming)

12.10 CICLISMO – Giro d’Italia, diciassettesima tappa: Cassano d’Adda-Andalo (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

14.05 CICLISMO – Alpes Isere Tour, prima tappa: Charvieu Chavageneux-Charvieux Chavagneux (non è prevista diretta tv/streaming)

Badminton

04.00 BADMINTON (BWF Tour) – Singapore Open (diretta streaming su BWF Tv)

Ginnastica ritmica

09.00 GINNASTICA RITMICA (Europei) – Qualificazioni individualiste juniores (diretta streaming su gymtv.online)

Tennis

11.00 TENNIS – Roland Garros, secondo turno (diretta streaming su Eurosport 1 dalle ore 17.45; diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN).

Cinà-de Jong (ore 11.00), Paolini-Sierra (terzo match dalle ore 11.00), Errani/Tagger-Kenin/Krueger (primo turno, terzo match dalle ore 11.00), Sonego-Paul (quarto match dalle ore 11.00)

Tiro a segno

13.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 3 posizioni 50 metri femminile, finale (diretta streaming sul canale di ISSF)

15.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 25 metri femminile, finale (diretta streaming sul canale di ISSF)

Pallanuoto

14.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Salerno-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Brescia-Pro Recco (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Cinque partite: Florentia-De Akker, Olympic Roma-Napoli, Ortigia-Telimar, Roma-Posillipo, Savona-Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)

Baseball

19.07 BASEBALL (MLB) – Toronto Blue Jays-Miami Marling (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Calcio

20.00 CALCIO (Serie C, ritorno semifinale playoff) – Brescia-Salernitana (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Conference League, finale) – Crystal Palace-Rayo Vallecano (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie C, ritorno semifinale playoff) – Catania-Ascoli (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Max, Sky Sport 253; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

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