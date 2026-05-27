Sport in tv oggi 27 maggio: Roland Garros, Giro d’Italia e Sportface su Prime Video

Mercoledì 27 maggio propone una giornata intensa tra tennis, ciclismo e calcio europeo. Riflettori puntati sul Roland Garros con Jasmine Paolini, Lorenzo Sonego e Federico Cinà protagonisti del secondo turno a Parigi, ma grande attenzione anche alla diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026 da Cassano d’Adda ad Andalo. In serata spazio alla finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano e ai playoff di Serie C.
La giornata sportiva sarà dominata soprattutto dal tennis internazionale e dal ciclismo. Il Roland Garros continua a entrare nel vivo con diversi italiani impegnati nei match più attesi del programma, mentre il Giro d’Italia affronta una tappa importante verso il finale della corsa rosa. Da seguire anche i Mondiali di hockey ghiaccio, il baseball MLB e la pallanuoto di Serie A1.
Completa il programma la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video, con podcast, documentari, highlights del Giro d’Italia e approfondimenti dedicati agli sport olimpici e a Milano-Cortina 2026.
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CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – MERCOLEDÌ 27 MAGGIO
Ciclismo
- 03.00 CICLISMO – Giro del Giappone, terza tappa: Ooshika-Ooshika (non è prevista diretta tv/streaming)
- 12.10 CICLISMO – Giro d’Italia, diciassettesima tappa: Cassano d’Adda-Andalo (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
- 14.05 CICLISMO – Alpes Isere Tour, prima tappa: Charvieu Chavageneux-Charvieux Chavagneux (non è prevista diretta tv/streaming)
Badminton
- 04.00 BADMINTON (BWF Tour) – Singapore Open (diretta streaming su BWF Tv)
Ginnastica ritmica
- 09.00 GINNASTICA RITMICA (Europei) – Qualificazioni individualiste juniores (diretta streaming su gymtv.online)
Tennis
- 11.00 TENNIS – Roland Garros, secondo turno (diretta streaming su Eurosport 1 dalle ore 17.45; diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN).
Cinà-de Jong (ore 11.00), Paolini-Sierra (terzo match dalle ore 11.00), Errani/Tagger-Kenin/Krueger (primo turno, terzo match dalle ore 11.00), Sonego-Paul (quarto match dalle ore 11.00)
Tiro a segno
- 13.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 3 posizioni 50 metri femminile, finale (diretta streaming sul canale di ISSF)
- 15.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 25 metri femminile, finale (diretta streaming sul canale di ISSF)
Pallanuoto
- 14.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Salerno-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)
- 19.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Brescia-Pro Recco (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)
- 19.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Cinque partite: Florentia-De Akker, Olympic Roma-Napoli, Ortigia-Telimar, Roma-Posillipo, Savona-Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)
Baseball
- 19.07 BASEBALL (MLB) – Toronto Blue Jays-Miami Marling (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
Calcio
- 20.00 CALCIO (Serie C, ritorno semifinale playoff) – Brescia-Salernitana (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
- 21.00 CALCIO (Conference League, finale) – Crystal Palace-Rayo Vallecano (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
- 21.00 CALCIO (Serie C, ritorno semifinale playoff) – Catania-Ascoli (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Max, Sky Sport 253; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)
SPORTFACE TV SU AMAZON PRIME VIDEO: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DEL 27 MAGGIO
Programmazione completa di Sportface TV su Amazon Prime Video.
- 00:07:31 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1
- 00:23:08 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3
- 00:33:43 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4
- 00:43:45 All Around
- 01:04:56 L’ultima sfida
- 03:09:37 Jimmy Grimble
- 05:04:23 Il Profeta del Gol: il Calcio Totale di Johan Cruijff
- 07:04:19 Deep Water – La folle regata
- 08:44:32 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1
- 09:00:10 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3
- 09:10:45 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5
- 09:37:47 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2
- 10:13:57 Old But Gold – Episodio 3
- 10:37:02 Old But Gold – Episodio 4
- 11:01:49 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi
- 11:10:51 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini
- 11:26:20 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti
- 11:42:19 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro
- 11:59:04 INSIDE – Milano Cortina – Mara Navarria (Scherma)
- 12:09:04 INSIDE – Cordiano Dagnoni (Presidente FCI)
- 12:31:35 INSIDE – Milano Cortina – Andrea Facci (Presidente FGI)
- 12:45:42 INSIDE – Alice D’Amato (Ginnastica Artistica)
- 13:00:19 Giro D’Italia – Stage 11 – Daily Highlights
- 13:09:11 Giro D’Italia – Stage 12 – Daily Highlights
- 13:18:16 Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 11: Porcari – Chiavari
- 13:29:20 Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 12: Imperia – Novi Ligure
- 13:40:55 1° Prova – Ginnastica Artistica Serie A1 – 2026
- 18:54:01 Chasing Perfection: Inside The Cross Battle
- 19:15:26 All Around
- 19:36:38 All Around – International
- 19:50:19 Il Nastro Magico
- 20:20:12 Freddy Grand Prix di Ginnastica 2025
- 23:17:59 INSIDE – Caterina Vacchi (Vicepresidente FITRI)
- 23:39:10 INSIDE – Fausto Desalu (Atletica)
- 23:56:13 INSIDE – Milano Cortina – Massimo Stano (Atletica Leggera)