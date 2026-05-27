Giro d’Italia, giornata da attaccanti verso Andalo: Narvaez punta la Ciclamino

Il Giro d’Italia 2026 affronta oggi la diciassettesima tappa, da Cassano d’Adda ad Andalo: 202 chilometri che sembrano disegnati per gli attaccanti da lontano. Non dovrebbe essere una giornata decisiva per la classifica generale, ma il percorso mosso e i 3000 metri di dislivello possono rendere la frazione tutt’altro che banale.

Percorso nervoso: salite all’inizio e finale da non sottovalutare

Le difficoltà principali cominceranno presto, con il Passo dei Tre Termini, 8,2 chilometri al 5,9%, e la Cocca di Londrino, 8,1 chilometri al 4,1%. Dopo i GPM, però, non ci sarò spazio per rilassarsi: il tracciato proporrà tanti strappi e poca pianura, terreno perfetto per una fuga numerosa e difficile da controllare.

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Nel finale attenzione ad Andalo-Lever, 8 chilometri al 3,6%, che anticiperà l’ascesa conclusiva di 5,7 chilometri al 3,1%. Non salite impossibili, ma abbastanza per complicare i piani del gruppo.

Narvaez cerca punti e poker: occhio anche a Ciccone e Ganna

Il nome già atteso è quello di Jhonatan Narvaez, che può inseguire un doppio obiettivo: raccogliere punti pesanti per la Maglia Ciclamino e provare a centrare la quarta vittoria di tappa. Tra gli uomini da seguire anche Giulio Ciccone, ancora a caccia del primo acuto in questo Giro, e gli uomini dell’XDS Astana Team, con Ulissi, Bettiol e Silva pronti a muoversi. Da non escludere Filippo Ganna, che su un finale del genere potrebbe tentare l’azione.

Partenza alle ore 12 con arrivo previsto intorno alle 17.15; diretta su Rai Sport HD, Rai 2 e piattaforme streaming come HBO, Paramount+ e Rai Play.