L'Inter pesca in Sudamerica: il gioiello di 20 anni tra le mani di Chivu - Sportface.it

L’Inter pesca in Sudamerica: il gioiello di 20 anni tra le mani di Chivu

L’Inter continua a guardare lontano e quando filtrano certi movimenti bisogna sempre fare attenzione perché spesso non si tratta di operazioni nate per riempire una pagina di mercato.

Il club nerazzurro starebbe guardando un profilo giovane, argentino, uno di quei centrocampisti che in Sudamerica vengono cresciuti in un certo modo: pochi tocchi, personalità anche quando la partita pesa, capacità di giocare con il pallone addosso senza andare in affanno.

Non il classico giocatore da copertina immediata, uno che magari segna quindici gol e si prende i titoli, ma un ragazzo che nel calcio di oggi viene osservato con attenzione proprio perché interpreta una zona del campo sempre più delicata.

Secondo TyC Sports, il nome finito sul radar nerazzurro sarebbe quello di Milton Delgado, vent’anni, centrocampista del Boca Juniors, uno dei giovani più seguiti del calcio argentino in questa fase.

L’Inter, stando alle informazioni arrivate dall’Argentina, sarebbe tra i club che avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi insieme al Bournemouth e al Besiktas, senza però arrivare a richieste ufficiali o offerte concrete.

Un profilo per la nuova Inter di Chivu

Delgado gioca prevalentemente davanti alla difesa. Non ha una struttura fisica imponente, anzi è uno di quei centrocampisti che compensano con tempi di gioco, aggressività e lettura delle situazioni.

È cresciuto nel Boca, ha debuttato in prima squadra nel 2024 e ha già accumulato un numero di presenze non banale per uno della sua età. Inoltre si è messo in mostra anche con l’Argentina Under 20.

L’Inter sta attraversando una fase in cui la costruzione della rosa sembra voler mescolare esperienza e gambe fresche. Un centrocampista di questo tipo potrebbe non arrivare per prendersi subito una maglia e sarebbe strano pensarlo oggi con Barella, Calhanoglu, Zielinski e gli altri riferimenti già presenti. Però certe operazioni vengono fatte proprio per evitare di rincorrere i giocatori quando valgono il doppio.

Il Boca, almeno da quello che filtra, non avrebbe intenzione di aprire facilmente la porta. In Argentina parlano di una clausola alta e della volontà del club di trattenere il ragazzo o comunque monetizzare pesantemente un’eventuale uscita.

L’Inter per ora osserva.