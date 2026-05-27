Roland Garros, Sinner riparte da Cerundolo: il calendario verso la finale

Jannik Sinner ha superato l’esordio nel tabellone maschile del Roland Garros 2026 e ora guarda già al prossimo ostacolo. Il numero 1 del mondo tornerà in campo giovedì 28 maggio contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, nel match valido per il secondo turno dello Slam parigino. Da qui in avanti il suo percorso seguirà l’alternanza classica dei giorni di gara. con una partita ogni due giorni in caso di avanzamento.

Il possibile cammino parigino di Sinner

Il calendario è già definito: dopo il secondo turno di giovedì, l’eventuale terzo turno andrebbe in scena sabato 30 maggio. In caso di ulteriore successo, Sinner giocherebbe gli ottavi lunedì 1° giugno e i quarti mercoledì 3. A quel punto l’alternanza tra le due metà del tabellone terminerà: entrambe le semifinali maschili sono previste per venerdì 5 giugno, mentre la finale è fissata per domenica 7.

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Un cammino lungo e progressivo, nel quale ogni passaggio dovrà essere gestito con attenzione, perché a Parigi nessuno regala nulla. Nemmeno il meteo, figuriamoci gli avversari.

TV in chiaro: possibilità, ma nessuna certezza

Resta aperto anche il tema della copertura televisiva in chiaro. La norma AGCOm prevede la trasmissione di semifinali e finali Slam con atleti italiani, ma l’obbligo entrerà pienamente in vigore solo alla scadenza dei contratti già esistenti. Tradotto: non è automatico che le eventuali partite decisive di Sinner siano visibili gratuitamente.

Per ora, dunque, l’attenzione resta sul campo: prima Cerundolo, poi eventualmente un passo alla volta. Il sogno Roland Garros è partito, ma la strada verso il 7 giugno è ancora lunga.