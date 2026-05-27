Niente Napoli per Allegri, ADL ha scelto Italiano: accordo raggiunto, ora serve l’addio al Bologna

Vincenzo Italiano è sempre più vicino alla panchina del Napoli. Dopo il summit andato in scena a Roma nella giornata di ieri, le parti avrebbero trovato le basi dell’accorso per aprire un nuovo ciclo tecnico azzurro. Il club partenopeo punta forte sull’attuale allenatore del Bologna, individuato come profilo ideale per riparare con idee, intensità e una proposta di gioco riconoscibile.

Accordo fino al 2029: pronto un contratto importante

Secondo quanto riportato, per Italiano sarebbe pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno, facilmente attivabile. L’intesa economica dovrebbe aggirarsi attorno ai 2,8 milioni di euro a stagione con scadenza potenziale fino al 2029.

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Una scelta forte da parte del Napoli, che dopo settimane di valutazioni sembra aver deciso di accelerare in maniera concreta sull’ex tecnico della Fiorentina piuttosto che su Allegri. L’idea è di affidargli una squadra da ricostruire, ma con ambizioni Ale e la necessità di tornare subito competitiva.

Domani il confronto col Bologna, Allegri resta sullo sfondo

Prima della fumata bianca definitiva, però, resta da chiudere il rapporto con il Bologna. Italiano è ancora legato al club rossoblù fino al 2027 e domani è previsto un faccia a faccia a Casteldebole per trovare un’intesa sulla risoluzione del contratto. Solo dopo questo passaggio il Napoli potrà completare l’operazione.

Sullo sfondo rimane comunque Massimiliano Allegri, ormai però più come piano B che come reale prima scelta. La direzione sembra dunque tracciata, con il Napoli e Italiani prossimi al matrimonio.