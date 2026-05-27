Scherma, Roma 2026 si presenta in Campidoglio: Assoluti Frecciarossa tra Pincio e Fiera

Venerdì 29 maggio, alle ore 10.00, la Sala delle Bandiere del Palazzo Senatorio in Campidoglio ospiterà la presentazione dei Campionati Italiani Frecciarossa di Scherma Olimpica e Paralimpica “Roma 2026”. La manifestazione riporterà i Tricolori nella Capitale dopo dieci anni, con un’edizione pensare per unire spettacolo, inclusione e valorizzazione dei grandi campioni azzurri.

Finali al Pincio, eliminatorio alla Fiera di Roma

La grande novità sarà la doppia location. La Fiera di Roma ospiterà le gare Under 17 e Under 20, le competizioni paralimpiche e non vedenti, oltre alle fasi eliminatorie degli Assoluti Individuali e a squadre di Serie A 1. Le fasi finali degli Assoluti olimpici, invece, andranno in scena in uno scenario unico: la Terrazza del Pincio, con vista sulla Grande Bellezza romana.

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Da sabato 30 maggio a giovedì 4 giugno, i migliori atleti italiani si contenderanno i titoli tricolori in un contesto decisamente fuori dall’ordinario.

Programma, Rai Sport e assalto ai titoli itlaiani

Il calendario si aprirà con il fioretto, protagonista il 30 e il 31 maggio tra prove individuali e finali a squadre. L’1 e 2 giugno toccherà alla sciabola, mentre il 3 e 4 giugno sarà la volta della spada. Nella serata conclusiva spazio anche alla scherma paralimpica, con la finale del fioretto maschile categoria A.

Le finali degli Assoluti saranno trasmesse in diretta esclusiva su Rai Sport, mentre la gare cadetti e Giovani saranno proposte da “Assalto – La TV della Scherma” su Sportface. Roma 2026 si annuncia così come un’edizione ambiziosa, scenografica e inclusiva.