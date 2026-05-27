Europei di Ritmica, le baby azzurre pronte al debutto: Varna aspetta le sue “Meraviglie”

Tutto pronto a Varna per l’inizio degli Europei di Ginnastica Ritmica, con le giovani azzurre pronte a vivere una delle esperienze più importanti della loro carriera. Al Palace of Culture and Sports, l’Italia ha svolto la prova podio insieme a Bulgaria e Polonia, testano le routine in vista del debutto ufficiale. Per molte delle ginnaste sarà il primo vero palcoscenico internazionale di questo livello.

Quattro esercizi, quattro azzurre: caccia al Team Ranking

La squadra junior italiana sarà composta da quattro ginnaste, ognuna impegnata su un attrezzo diverso: Flavia Cassano al cerchio, Elodie Margot Godioz alla palla, Ludovica Ajello alle clavette e Veronica Zappatrni al nastro.

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Le azzurrine saranno inserite nella quarta suddivisione, in programma alle 15.40 italiane. Al termine della giornata verrà già assegnato il Team Ranking, determinato dalla somma dei punteggi ottenuti sui quattro attrezzi. L’obiettivo è duplice: provare a inserirsi nella lotta per le medaglie a squadre e conquistare un posto nelle finali di specialità, previste domani.

Emozione, talento e una tradizione da alimentare

Il gruppo arriva all’appuntamento con entusiasmo e comprensibile tensione, ma anche con grande determinazione. Le tecniche azzurre hanno sottolineato la solidità mostrata nella prova pedana e la capacità delle ragazze di sostenere a Vicenza. La storia, del resto, dice che salire sul podio europeo junior non è semplice: solo poche individualiste italiane ci sono riuscite, da Katia Petriosanti ad Alessandra Agiurgiuculese, fino a Tara Dragas e Anna Pietrangeli.

Ora tocca a questa nuova generazione provare a scrivere un’altra pagina della ritmica azzurro, ma a Varna serviranno testa, cuore, e quel pizzico di incoscienza che spesso trasforma le promesse in realtà.