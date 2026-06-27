Sport in tv oggi 27 giugno: F1 in Austria, MotoGP ad Assen e Croazia-Ghana con Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Sabato pienissimo tra motori, tennis, ciclismo, nuoto, basket, volley, rugby e Mondiali. In primo piano le qualifiche di F1 del GP d’Austria, la Sprint Race della MotoGP ad Assen, le finali dei tornei di tennis e la serata calcistica con Croazia-Ghana su Rai 1. Sulla piattaforma OTT Sportface TV spazio anche ai Campionati Italiani Under 18 di atletica su Atletica Italiana TV e alla Coppa Italia Speed su Climbing TV, oltre al palinsesto quotidiano di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Sabato 27 giugno offre una giornata di sport in tv davvero ricchissima. I motori sono tra i grandi protagonisti, con il GP dei Paesi Bassi di MotoGP, Moto2 e Moto3 ad Assen, il GP d’Austria di Formula 1 con le qualifiche, la F2, la F3, il motocross, la 24 Ore di Spa e il Rally dell’Acropoli. Ampio spazio anche al tennis, con le finali dei tornei WTA di Bad Homburg ed Eastbourne, quelle ATP di Maiorca ed Eastbourne e il Giorgio Armani Tennis Classic.

Il programma comprende anche nuoto con il Settecolli, ciclismo con i Campionati Italiani, golf, padel, rugby, canottaggio, pentathlon, tuffi, volley, basket, baseball, lacrosse e pallanuoto. In serata fari puntati sui Mondiali 2026: alle 23.00 Croazia-Ghana sarà trasmessa su Rai 1, RaiPlay e DAZN, mentre Panama-Inghilterra sarà disponibile su DAZN. Sulla piattaforma OTT Sportface TV, inoltre, appuntamento con Atletica Italiana TV e Climbing TV, mentre su Amazon Prime Video e Samsung TV prosegue la programmazione quotidiana di Sportface TV.

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Sport in tv oggi, sabato 27 giugno: il calendario completo

02.00 Calcio, Mondiali: Capo Verde-Arabia Saudita – Diretta streaming su DAZN.

02.00 Calcio, Mondiali: Uruguay-Spagna – Diretta streaming su DAZN.

04.00 Judo, Grand Prix a Qingdao – Diretta streaming su Judo TV.

05.00 Calcio, Mondiali: Egitto-Iran – Diretta streaming su DAZN.

05.00 Calcio, Mondiali: Nuova Zelanda-Belgio – Diretta streaming su DAZN.

07.00 Rally, Rally dell’Acropoli: sette prove speciali – Diretta streaming integrale su DAZN; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

08.40 Moto3, GP Paesi Bassi: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

09.00 Nuoto, Settecolli: batterie – Diretta streaming sul canale YouTube della FIN.

09.00 Padel, Valladolid P2: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go e NOW.

09.00 Golf, DP World Tour: Italian Open, terzo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 13.30.

09.25 Moto2, GP Paesi Bassi: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

10.00 Ciclismo femminile, Campionati Spagnoli: gara in linea elite donne – Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN dalle ore 12.15.

10.05 F3, GP Austria: gara-1 – Diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e NOW.

10.10 MotoGP, GP Paesi Bassi: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

10.30 Pentathlon, Coppa del Mondo: semifinali maschili a Budapest – Diretta streaming su UIPM TV.

10.50 MotoGP, GP Paesi Bassi: qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

11.00 Rugby, Mondiali U20: Italia-Scozia – Diretta streaming su Rugby Pass TV.

11.05 Canottaggio, Coppa del Mondo: semifinali e finali a Lucerna – Diretta streaming su World Rowing.

11.10 Ciclismo, Campionati Italiani: gara in linea elite uomini Asti-Cuneo – Diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.55; diretta streaming su RaiPlay dalle ore 14.55.

12.30 F1, GP Austria: prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW.

12.45 Moto3, GP Paesi Bassi: qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

13.00 Tennis, WTA 500 Bad Homburg: finale Osaka-Muchova – Diretta tv su Sky Sport Max e SuperTennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

13.00 Tennis, WTA 250 Eastbourne: finale Maria-Keys – Diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su SuperTenniX, Sky Go e NOW.

13.00 Ciclismo femminile, Campionati Francesi: gara in linea elite donne – Diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max dalle ore 14.00.

13.40 Moto2, GP Paesi Bassi: qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

14.00 Golf, PGA Tour: Travelers Championship, terzo giro – Diretta streaming integrale su Discovery Plus e HBO Max; diretta streaming su Eurosport 2 e DAZN dalle ore 19.00.

14.15 F2, GP Austria: gara-1 – Diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.00 MotoGP, GP Paesi Bassi: Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

15.00 BMX, Europei racing maschile/femminile – Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN dalle ore 17.20.

15.00 Canoa, Coppa del Mondo discesa: sprint a Mezzana – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1.

15.00 Tennis, ATP 250 Maiorca: finale Quinn-Davidovich Fokina – Diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

15.30 Tennis, Giorgio Armani Tennis Classic – Diretta tv su SuperTennis; diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX. Cobolli-Khachanov alle ore 15.30, a seguire Darderi-Tsitsipas.

15.30 Tennis, ATP 250 Eastbourne: finale Bergs-Humbert – Diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

15.45 Triathlon, World Cup a Tiszaujvaros: semifinali femminili – Diretta streaming su Triathlon Live TV.

16.00 F1, GP Austria: qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW; differita tv su TV8 dalle ore 18.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 18.30.

16.00 Tuffi, Europei juniores: piattaforma 10 metri femminile, finale – Diretta streaming su European Aquatics TV.

16.30 Volley, Nations League: Bulgaria-Canada – Diretta streaming su VBTV.

16.30 Motorsport, 24 Ore di Spa – Diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

16.55 Triathlon, World Cup a Tiszaujvaros: semifinali maschili – Diretta streaming su Triathlon Live TV.

17.00 Volley, Nations League: Polonia-Germania – Diretta streaming su VBTV.

17.00 Volley, Nations League: USA-Giappone – Diretta streaming su VBTV.

17.00 Basket, Mondiali U17: Italia-Giappone – Diretta streaming sul canale YouTube di FIBA.

17.15 Tuffi, Europei juniores: trampolino 3 metri maschile, finale – Diretta streaming su European Aquatics TV.

17.35 Motocross, MX2: GP Portogallo, qualifying race – Diretta streaming su MXGP TV.

18.00 Padel, Valladolid P2: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.25 Motocross, MXGP: GP Portogallo, qualifying race – Diretta streaming su MXGP TV.

19.00 Nuoto, Settecolli: finali – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su RaiPlay.

19.00 Tuffi, Europei juniores: sincro 3 metri femminile, finale – Diretta streaming su European Aquatics TV.

19.00 Badminton, BWF World Tour: US Open – Diretta streaming su BWF TV.

19.10 Baseball, MLB: Boston Red Sox-New York Yankees – Diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.30 Baseball, Haarlem Week: Italia-Paesi Bassi – Diretta streaming su honkbalsoftbal.tv.

19.30 Lacrosse, Europei box: Italia-Cechia – Diretta streaming sui canali di EBLC.

20.00 Basket, amichevole: Slovenia-Italia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.30 Volley, Nations League: Francia-Serbia – Diretta streaming su VBTV.

20.30 Volley, Nations League: Slovenia-Brasile – Diretta streaming su VBTV.

20.30 Volley, Nations League: Turchia-Argentina – Diretta streaming su VBTV.

21.00 Pallanuoto femminile, Serie A1, finale scudetto: gara-2, L’Ekipe Orizzonte Catania-SIS Roma – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su RaiPlay.

21.00 Rugby, Top 14 francese, finale: Stade Toulousain-Montpellier – Diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

23.00 Calcio, Mondiali: Croazia-Ghana – Diretta tv su Rai 1; diretta streaming su RaiPlay e DAZN.

23.00 Calcio, Mondiali: Panama-Inghilterra – Diretta streaming su DAZN.

Domenica 28 giugno, ore 01.30 Calcio, Mondiali: Colombia-Portogallo – Diretta streaming su DAZN.

Domenica 28 giugno, ore 01.30 Calcio, Mondiali: Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan – Diretta streaming su DAZN.

Domenica 28 giugno, ore 04.00 Calcio, Mondiali: Algeria-Austria – Diretta streaming su DAZN.

Domenica 28 giugno, ore 04.00 Calcio, Mondiali: Giordania-Argentina – Diretta streaming su DAZN.

I canali dedicati Sportface TV: Atletica Italiana TV e Climbing TV

Sulla piattaforma OTT Sportface TV spazio anche agli eventi live sui canali dedicati. Su Atletica Italiana TV appuntamento con i Campionati Italiani Under 18, Generazione Rieti2026, in programma a Grosseto: diretta integrale sabato 27 giugno dalle 9.30 alle 20.45. La manifestazione proseguirà poi domenica 28 giugno, sempre su Atletica Italiana TV, dalle 8.30 alle 16.00.

Su Climbing TV riflettori puntati sulla terza tappa della Coppa Italia Speed 2026 a Mezzolombardo, evento assoluto e U17. La diretta è prevista sabato 27 giugno con le qualifiche alle 18.30 e le finali alle 20.30.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV: il palinsesto completo di sabato 27 giugno

00.19 INSIDE – Angelo Cito | Il presente e il futuro del taekwondo italiano

00.44 INSIDE – Vito Dell’Aquila | L’oro di Roma conquistato con dedizione e sacrificio

01.11 INSIDE – Gabriele Sguerri | L’arte del taekwondo Forme e Freestyle

01.18 INSIDE – Antonino Bossolo | Tra vittorie, sconfitte e accettazione

01.28 Campionati Italiani Assoluti Indoor Atletica – Ancona 2026 – Day 2

07.51 Farfalle – New Generation

08.25 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

08.52 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

09.19 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

09.36 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

09.53 FATE – California Dreaming – Chiara Barzasi

09.56 Live Event – Atletica – Campionati Italiani su Pista U18

20.11 King Carl – Howe meets Lewis

20.21 Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale

21.24 Casa Italia Milano Cortina 2026

21.40 Titolo Italiano Mediomassimi 2025 – Eros Seghetti vs Dragan Lepei

22.58 Old But Gold – Episodio 1

23.21 Old But Gold – Episodio 2

23.41 Old But Gold – Episodio 3