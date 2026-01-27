Sport in TV oggi, martedì 27 gennaio: Australian Open, Setterosa, futsal e una giornata no-stop

Tennis con i quarti degli Australian Open, il Setterosa a caccia di conferme agli Europei, l’Italia del futsal alla prova verità e una maratona di eventi tra basket, volley e sci alpino: ecco tutto lo sport in diretta oggi
Oggi, martedì 27 gennaio, è una giornata di sport ricchissima e trasversale, con appuntamenti che spaziano dal grande tennis agli sport di squadra, passando per basket europeo e NBA, pallanuoto, futsal e sci alpino.
A tenere banco sono gli Australian Open, con i quarti di finale della parte alta dei tabelloni maschile e femminile, ma l’Italia guarda con attenzione anche agli Europei di pallanuoto femminile, dove il Setterosa affronta la Serbia, e agli Europei di calcio a 5, con la Nazionale azzurra chiamata a una sfida decisiva contro la Polonia.
Spazio inoltre alla Champions League di volley, all’EuroCup di basket, alla Coppa del Mondo di sci alpino con il gigante maschile di Schladming e a un fitto palinsesto calcistico europeo.
🎾 Tennis: Australian Open nel vivo con i quarti di finale
Notte e mattinata dedicate allo Slam australiano, con match di altissimo livello che delineeranno il quadro delle semifinali.
🤽 Pallanuoto: il Setterosa cerca continuità, Europei in primo piano
Dopo l’esordio convincente, l’Italia femminile affronta la Serbia per consolidare il proprio percorso continentale.
⚽ Calcio a 5: Italia-Polonia, partita chiave agli Europei
Per gli azzurri del futsal è una sfida della verità, fondamentale per il cammino nella competizione.
🏀 Basket: NBA, EuroCup, Eurolega e Champions League
Dalla notte americana fino alla prima serata europea, il basket accompagna l’intera giornata.
🎿 Sci alpino: gigante maschile a Schladming
Spettacolo in Austria con una delle piste più iconiche del Circo Bianco.
📺 SPORT IN TV OGGI – MARTEDÌ 27 GENNAIO
Basket NBA
-
01:00 Cleveland Cavaliers – Orlando Magic
Diretta: Sky Sport Basket (205), SkyGo, NOW
-
02:00 Boston Celtics – Portland Trail Blazers
Diretta: Sky Sport Uno (201), SkyGo, NOW
-
03:30 Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors
Diretta: Sky Sport Basket (205), SkyGo, NOW
Tennis – Australian Open
-
01:30 Quarti di finale femminili
Diretta: Discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels
-
Sabalenka – Jovic (non prima delle 01:30)
-
Gauff – Svitolina (non prima delle 09:00)
-
-
03:30 Quarti di finale maschili
Diretta: stessi canali
-
Zverev – Tien (non prima delle 03:30)
-
Alcaraz – De Minaur (inizio programma dalle 10:30)
-
Formula 1
-
09:00 Test Barcellona – seconda giornata
Nessuna copertura tv/streaming
Pallanuoto femminile – Europei
-
10:00 Olanda – Svizzera | Streaming: Eurovision Sport
-
11:30 Germania – Slovacchia | Streaming: Eurovision Sport
-
13:15 Italia – Serbia
Diretta: Rai Sport HD, RaiPlay, Eurovision Sport
-
14:45 Ungheria – Romania | Streaming: Eurovision Sport
-
16:30 Israele – Gran Bretagna | Streaming: Eurovision Sport
-
18:00 Grecia – Francia | Streaming: Eurovision Sport
-
19:45 Turchia – Croazia | Streaming: Eurovision Sport
-
21:15 Portogallo – Spagna | Streaming: Eurovision Sport
Ciclismo
-
10:45 AlUla Tour – 1ª tappa
Diretta dalle 12:30: Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN
Volley – Champions League
-
16:00 Zeren Spor Ankara – Conegliano (F)
Diretta: Sky Sport Uno, Sky Sport Max, SkyGo, NOW, DAZN, EuroVolley TV
-
18:00 Olympiacos – Vero Volley Milano (F)
Diretta: Sky Sport Arena, SkyGo, NOW, DAZN, EuroVolley TV
-
20:30 Lube Civitanova – Haasrode Leuven (M)
Diretta: Sky Sport Max, SkyGo, NOW, DAZN, EuroVolley TV
Volley – Challenge Cup
-
20:30 Milano – Stella Rossa (F)
Streaming: EuroVolley TV
Basket – EuroCup
-
17:00 Turk Telekom – Lietkabelis | Streaming: EuroLeague TV
-
19:00 Buducnost – Chemnitz | Streaming: EuroLeague TV
-
20:00 Trento – Besiktas
Diretta: Sky Sport Basket, SkyGo, NOW, EuroLeague TV
Basket – Champions League
-
18:30 Karditsas – Tofas | Streaming: DAZN
-
18:30 Nymburk – Gran Canaria | Streaming: DAZN
-
18:30 Rytas – Galatasaray | Streaming: DAZN
-
19:30 Hapoel Holon – Le Mans | Streaming: DAZN
-
20:00 Chalon/Saone – Wurzburg | Streaming: DAZN
Basket – Eurolega
-
21:00 Paris – Real Madrid | Streaming: EuroLeague TV
Calcio a 5 – Europei
-
17:30 Ungheria – Portogallo | Streaming: UEFA TV
-
20:30 Italia – Polonia
Diretta: RaiPlay Sport 1
Calcio
-
20:30 St. Pauli – Lipsia (Bundesliga)
Diretta: Sky Sport Calcio, SkyGo, NOW
-
20:30 Werder Brema – Hoffenheim (Bundesliga)
Diretta: Sky Sport Max, SkyGo, NOW
-
21:00 Fiorentina – Como (Coppa Italia)
Diretta: Italia 1 HD, Mediaset Infinity
Sci alpino – Coppa del Mondo
-
17:45 Gigante maschile Schladming – 1ª manche
Diretta: Rai Sport HD, RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN
-
20:45 Gigante maschile Schladming – 2ª manche
Diretta: stessi canali