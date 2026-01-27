Sportface TVOriginals
Sport in TV oggi, martedì 27 gennaio: Australian Open, Setterosa, futsal e una giornata no-stop

Franz Monaco
-
Setterosa
Foto European Aquatics / Istvan Derencsenyi

Tennis con i quarti degli Australian Open, il Setterosa a caccia di conferme agli Europei, l’Italia del futsal alla prova verità e una maratona di eventi tra basket, volley e sci alpino: ecco tutto lo sport in diretta oggi

Oggi, martedì 27 gennaio, è una giornata di sport ricchissima e trasversale, con appuntamenti che spaziano dal grande tennis agli sport di squadra, passando per basket europeo e NBA, pallanuoto, futsal e sci alpino.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

A tenere banco sono gli Australian Open, con i quarti di finale della parte alta dei tabelloni maschile e femminile, ma l’Italia guarda con attenzione anche agli Europei di pallanuoto femminile, dove il Setterosa affronta la Serbia, e agli Europei di calcio a 5, con la Nazionale azzurra chiamata a una sfida decisiva contro la Polonia.

Spazio inoltre alla Champions League di volley, all’EuroCup di basket, alla Coppa del Mondo di sci alpino con il gigante maschile di Schladming e a un fitto palinsesto calcistico europeo.

🎾 Tennis: Australian Open nel vivo con i quarti di finale

Notte e mattinata dedicate allo Slam australiano, con match di altissimo livello che delineeranno il quadro delle semifinali.

🤽 Pallanuoto: il Setterosa cerca continuità, Europei in primo piano

Dopo l’esordio convincente, l’Italia femminile affronta la Serbia per consolidare il proprio percorso continentale.

⚽ Calcio a 5: Italia-Polonia, partita chiave agli Europei

Per gli azzurri del futsal è una sfida della verità, fondamentale per il cammino nella competizione.

🏀 Basket: NBA, EuroCup, Eurolega e Champions League

Dalla notte americana fino alla prima serata europea, il basket accompagna l’intera giornata.

🎿 Sci alpino: gigante maschile a Schladming

Spettacolo in Austria con una delle piste più iconiche del Circo Bianco.

📺 SPORT IN TV OGGI – MARTEDÌ 27 GENNAIO

Basket NBA

  • 01:00 Cleveland Cavaliers – Orlando Magic
    Diretta: Sky Sport Basket (205), SkyGo, NOW

  • 02:00 Boston Celtics – Portland Trail Blazers
    Diretta: Sky Sport Uno (201), SkyGo, NOW

  • 03:30 Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors
    Diretta: Sky Sport Basket (205), SkyGo, NOW

Tennis – Australian Open

  • 01:30 Quarti di finale femminili
    Diretta: Discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels

    • Sabalenka – Jovic (non prima delle 01:30)

    • Gauff – Svitolina (non prima delle 09:00)

  • 03:30 Quarti di finale maschili
    Diretta: stessi canali

    • Zverev – Tien (non prima delle 03:30)

    • Alcaraz – De Minaur (inizio programma dalle 10:30)

Formula 1

  • 09:00 Test Barcellona – seconda giornata
    Nessuna copertura tv/streaming

Pallanuoto femminile – Europei

  • 10:00 Olanda – Svizzera | Streaming: Eurovision Sport

  • 11:30 Germania – Slovacchia | Streaming: Eurovision Sport

  • 13:15 Italia – Serbia
    Diretta: Rai Sport HD, RaiPlay, Eurovision Sport

  • 14:45 Ungheria – Romania | Streaming: Eurovision Sport

  • 16:30 Israele – Gran Bretagna | Streaming: Eurovision Sport

  • 18:00 Grecia – Francia | Streaming: Eurovision Sport

  • 19:45 Turchia – Croazia | Streaming: Eurovision Sport

  • 21:15 Portogallo – Spagna | Streaming: Eurovision Sport

Ciclismo

  • 10:45 AlUla Tour – 1ª tappa
    Diretta dalle 12:30: Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN

Volley – Champions League

  • 16:00 Zeren Spor Ankara – Conegliano (F)
    Diretta: Sky Sport Uno, Sky Sport Max, SkyGo, NOW, DAZN, EuroVolley TV

  • 18:00 Olympiacos – Vero Volley Milano (F)
    Diretta: Sky Sport Arena, SkyGo, NOW, DAZN, EuroVolley TV

  • 20:30 Lube Civitanova – Haasrode Leuven (M)
    Diretta: Sky Sport Max, SkyGo, NOW, DAZN, EuroVolley TV

Volley – Challenge Cup

  • 20:30 Milano – Stella Rossa (F)
    Streaming: EuroVolley TV

Basket – EuroCup

  • 17:00 Turk Telekom – Lietkabelis | Streaming: EuroLeague TV

  • 19:00 Buducnost – Chemnitz | Streaming: EuroLeague TV

  • 20:00 Trento – Besiktas
    Diretta: Sky Sport Basket, SkyGo, NOW, EuroLeague TV

Basket – Champions League

  • 18:30 Karditsas – Tofas | Streaming: DAZN

  • 18:30 Nymburk – Gran Canaria | Streaming: DAZN

  • 18:30 Rytas – Galatasaray | Streaming: DAZN

  • 19:30 Hapoel Holon – Le Mans | Streaming: DAZN

  • 20:00 Chalon/Saone – Wurzburg | Streaming: DAZN

Basket – Eurolega

  • 21:00 Paris – Real Madrid | Streaming: EuroLeague TV

Calcio a 5 – Europei

  • 17:30 Ungheria – Portogallo | Streaming: UEFA TV

  • 20:30 Italia – Polonia
    Diretta: RaiPlay Sport 1

Calcio

  • 20:30 St. Pauli – Lipsia (Bundesliga)
    Diretta: Sky Sport Calcio, SkyGo, NOW

  • 20:30 Werder Brema – Hoffenheim (Bundesliga)
    Diretta: Sky Sport Max, SkyGo, NOW

  • 21:00 Fiorentina – Como (Coppa Italia)
    Diretta: Italia 1 HD, Mediaset Infinity

Sci alpino – Coppa del Mondo

  • 17:45 Gigante maschile Schladming – 1ª manche
    Diretta: Rai Sport HD, RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN

  • 20:45 Gigante maschile Schladming – 2ª manche
    Diretta: stessi canali

