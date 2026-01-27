Sport in TV oggi, martedì 27 gennaio: Australian Open, Setterosa, futsal e una giornata no-stop

Tennis con i quarti degli Australian Open, il Setterosa a caccia di conferme agli Europei, l’Italia del futsal alla prova verità e una maratona di eventi tra basket, volley e sci alpino: ecco tutto lo sport in diretta oggi

Oggi, martedì 27 gennaio, è una giornata di sport ricchissima e trasversale, con appuntamenti che spaziano dal grande tennis agli sport di squadra, passando per basket europeo e NBA, pallanuoto, futsal e sci alpino.

A tenere banco sono gli Australian Open, con i quarti di finale della parte alta dei tabelloni maschile e femminile, ma l’Italia guarda con attenzione anche agli Europei di pallanuoto femminile, dove il Setterosa affronta la Serbia, e agli Europei di calcio a 5, con la Nazionale azzurra chiamata a una sfida decisiva contro la Polonia.

Spazio inoltre alla Champions League di volley, all’EuroCup di basket, alla Coppa del Mondo di sci alpino con il gigante maschile di Schladming e a un fitto palinsesto calcistico europeo.

🎾 Tennis: Australian Open nel vivo con i quarti di finale

Notte e mattinata dedicate allo Slam australiano, con match di altissimo livello che delineeranno il quadro delle semifinali.

🤽 Pallanuoto: il Setterosa cerca continuità, Europei in primo piano

Dopo l’esordio convincente, l’Italia femminile affronta la Serbia per consolidare il proprio percorso continentale.

⚽ Calcio a 5: Italia-Polonia, partita chiave agli Europei

Per gli azzurri del futsal è una sfida della verità, fondamentale per il cammino nella competizione.

🏀 Basket: NBA, EuroCup, Eurolega e Champions League

Dalla notte americana fino alla prima serata europea, il basket accompagna l’intera giornata.

🎿 Sci alpino: gigante maschile a Schladming

Spettacolo in Austria con una delle piste più iconiche del Circo Bianco.

📺 SPORT IN TV OGGI – MARTEDÌ 27 GENNAIO

Basket NBA

01:00 Cleveland Cavaliers – Orlando Magic

Diretta: Sky Sport Basket (205), SkyGo, NOW

02:00 Boston Celtics – Portland Trail Blazers

Diretta: Sky Sport Uno (201), SkyGo, NOW

03:30 Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors

Diretta: Sky Sport Basket (205), SkyGo, NOW

Tennis – Australian Open

01:30 Quarti di finale femminili

Diretta: Discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels Sabalenka – Jovic (non prima delle 01:30) Gauff – Svitolina (non prima delle 09:00)

03:30 Quarti di finale maschili

Diretta: stessi canali Zverev – Tien (non prima delle 03:30) Alcaraz – De Minaur (inizio programma dalle 10:30)



Formula 1

09:00 Test Barcellona – seconda giornata

Nessuna copertura tv/streaming

Pallanuoto femminile – Europei

10:00 Olanda – Svizzera | Streaming: Eurovision Sport

11:30 Germania – Slovacchia | Streaming: Eurovision Sport

13:15 Italia – Serbia

Diretta: Rai Sport HD, RaiPlay, Eurovision Sport

14:45 Ungheria – Romania | Streaming: Eurovision Sport

16:30 Israele – Gran Bretagna | Streaming: Eurovision Sport

18:00 Grecia – Francia | Streaming: Eurovision Sport

19:45 Turchia – Croazia | Streaming: Eurovision Sport

21:15 Portogallo – Spagna | Streaming: Eurovision Sport

Ciclismo

10:45 AlUla Tour – 1ª tappa

Diretta dalle 12:30: Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN

Volley – Champions League

16:00 Zeren Spor Ankara – Conegliano (F)

Diretta: Sky Sport Uno, Sky Sport Max, SkyGo, NOW, DAZN, EuroVolley TV

18:00 Olympiacos – Vero Volley Milano (F)

Diretta: Sky Sport Arena, SkyGo, NOW, DAZN, EuroVolley TV

20:30 Lube Civitanova – Haasrode Leuven (M)

Diretta: Sky Sport Max, SkyGo, NOW, DAZN, EuroVolley TV

Volley – Challenge Cup

20:30 Milano – Stella Rossa (F)

Streaming: EuroVolley TV

Basket – EuroCup

17:00 Turk Telekom – Lietkabelis | Streaming: EuroLeague TV

19:00 Buducnost – Chemnitz | Streaming: EuroLeague TV

20:00 Trento – Besiktas

Diretta: Sky Sport Basket, SkyGo, NOW, EuroLeague TV

Basket – Champions League

18:30 Karditsas – Tofas | Streaming: DAZN

18:30 Nymburk – Gran Canaria | Streaming: DAZN

18:30 Rytas – Galatasaray | Streaming: DAZN

19:30 Hapoel Holon – Le Mans | Streaming: DAZN

20:00 Chalon/Saone – Wurzburg | Streaming: DAZN

Basket – Eurolega

21:00 Paris – Real Madrid | Streaming: EuroLeague TV

Calcio a 5 – Europei

17:30 Ungheria – Portogallo | Streaming: UEFA TV

20:30 Italia – Polonia

Diretta: RaiPlay Sport 1

Calcio

20:30 St. Pauli – Lipsia (Bundesliga)

Diretta: Sky Sport Calcio, SkyGo, NOW

20:30 Werder Brema – Hoffenheim (Bundesliga)

Diretta: Sky Sport Max, SkyGo, NOW

21:00 Fiorentina – Como (Coppa Italia)

Diretta: Italia 1 HD, Mediaset Infinity

Sci alpino – Coppa del Mondo