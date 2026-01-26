Sport in TV oggi, lunedì 26 gennaio: Sinner-Darderi agli Australian Open e Setterosa all’Europeo

Giornata ricchissima di eventi sportivi: tennis protagonista con tre azzurri agli ottavi degli Australian Open, derby Sinner-Darderi e Musetti contro Fritz. In programma anche sci alpinismo, pallanuoto femminile, calcio, basket e futsal. Ecco orari e dove vederli in tv e streaming.

Sport in TV oggi: il grande tennis a Melbourne

Il tennis domina il palinsesto di lunedì 26 gennaio con gli ottavi di finale degli Australian Open. L’Italia sogna in grande grazie a tre azzurri ancora in corsa.

Grande attesa per il derby italiano tra Jannik Sinner e Luciano Darderi, in programma sul centrale di Melbourne: il numero uno azzurro parte favorito, anche se resta da valutare la tenuta fisica dopo i crampi accusati nel turno precedente sotto il caldo australiano.

Sfida complicata invece per Lorenzo Musetti, chiamato a una vera impresa contro lo statunitense Taylor Fritz, avversario molto solido sul cemento.

Sci alpinismo e pallanuoto: azzurri a caccia di podi

In Andorra, a Pal Arinsal, va in scena la terza sprint stagionale della Coppa del Mondo di sci alpinismo. Riflettori puntati su Giulia Murada, che cerca un risultato di prestigio dopo le ottime prove precedenti.

Nel pomeriggio spazio anche alla pallanuoto femminile: il Setterosa debutta ai Campionati Europei affrontando la Croazia, primo passo di un torneo che rappresenta una tappa fondamentale nel nuovo ciclo azzurro.

Calcio, basket e futsal: serata intensa

La giornata prosegue con i posticipi dei campionati nazionali. In Serie A chiude il turno Verona-Udinese, mentre nel basket spiccano le sfide Olimpia Milano-Varese e Cremona-Virtus Bologna.

Spazio anche al calcio a 5 europeo, con due incontri validi per il torneo continentale, e al calcio internazionale con Premier League e Liga spagnola.

Calendario sport in TV oggi – Lunedì 26 gennaio

01.30 – Tennis, Australian Open (ottavi di finale)

• Musetti-Fritz (non prima delle 4.00)

• Sinner-Darderi (non prima delle 8.00)

📺 Eurosport 1, Eurosport 2

📱 discovery+, DAZN, HBO Max

11.45 – Sci alpinismo, Coppa del Mondo

Sprint a Pal Arinsal

📱 YouTube ISMF, Eurovision Sport, discovery+, Eurosport 2, DAZN

14.45 – Pallanuoto femminile, Europei

Italia-Croazia

📺 Rai Sport

📱 Rai Play

15.00 – Ciclismo, Challenge Mallorca

📱 discovery+, Eurosport 2, DAZN

17.30 – Calcio a 5, Europei

Bielorussia-Spagna

📱 UEFA.tv

18.00 – Calcio femminile, Serie A

Juventus-Parma

📱 DAZN

20.00 – Basket, Serie A

Olimpia Milano-Varese

📱 LBA TV

20.30 – Calcio a 5, Europei

Belgio-Slovenia

📱 UEFA.tv

20.30 – Basket, Serie A

Cremona-Virtus Bologna

📺 Sky Sport Basket

📱 Sky Go, NOW, LBA TV

20.45 – Calcio, Serie A

Verona-Udinese

📺 Sky Sport Calcio

📱 Sky Go, NOW, DAZN

21.00 – Calcio, Premier League

Everton-Leeds

📺 Sky Sport Arena, Sky Sport 4K

📱 Sky Go, NOW

21.00 – Calcio, Liga

Girona-Getafe

📱 DAZN