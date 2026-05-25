Sport in tv oggi 25 maggio: Roland Garros, Italia hockey e Sportface su Prime Video

Lunedì 25 maggio si apre all’insegna del grande tennis con il primo turno del Roland Garros e diversi italiani protagonisti a Parigi. Riflettori puntati su Jasmine Paolini, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, impegnati nella giornata inaugurale dello Slam francese. In serata spazio anche ai Mondiali di hockey ghiaccio con l’Italia contro la Slovenia, oltre ai playoff di basket tra Serie A e Serie A2.

La giornata sportiva sarà caratterizzata soprattutto dal debutto del tabellone principale del Roland Garros, che monopolizzerà gran parte della programmazione internazionale tra Eurosport, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Grande attenzione anche ai Mondiali di hockey ghiaccio, con gli azzurri chiamati a una sfida importante contro la Slovenia nella sessione serale.

Da seguire inoltre la programmazione completa di Sportface TV su Amazon Prime Video, con highlights del Giro d’Italia, podcast, documentari e approfondimenti dedicati al mondo olimpico e allo sport italiano.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – LUNEDÌ 25 MAGGIO

Basket NBA

2.00 Basket, NBA: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder (gara-4 finali di Conference) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

Tennis

11.00 Tennis, Roland Garros: primo turno

(1° match sul Simonne Mathieu Jasmine Paolini vs Dayana Yastremska, 1° match sul Court 13 Matteo Berrettini vs Marton Fucsovics, 4° match sul Court 4 Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino) – Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1, Eurosport 2 e DAZN

Calcio

13.30 Calcio, Europei U17: Croazia-Belgio – Diretta streaming su UEFA.tv

19.00 Calcio, Europei U17: Estonia-Spagna – Diretta streaming su UEFA.tv

20.30 Calcio, Bundesliga: Paderborn-Wolfsburg (ritorno playout) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go e NOW

Hockey su ghiaccio

16.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Cechia-Norvegia – Diretta streaming su Sporteurope.tv

16.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Ungheria-Stati Uniti – Diretta streaming su Sporteurope.tv

20.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Germania-Gran Bretagna – Diretta streaming su Sporteurope.tv

20.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Slovenia-Italia – Diretta streaming su Sporteurope.tv

Basket

20.00 Basket, Serie A: Brescia-Trieste (gara-5 quarti di finale) – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su LBA TV, Sky Go e NOW

20.45 Basket, Serie A2: Verona-Fortitudo Bologna (gara-3 semifinali playoff) – Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play

Basket NBA – Programmazione del giorno successivo

Martedì 26 maggio, ore 2.00 Basket, NBA: Cleveland Cavaliers-New York Knicks (gara-4 finali di Conference) – Diretta streaming su Amazon Prime Video

SPORTFACE TV SU AMAZON PRIME VIDEO: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DEL 25 MAGGIO

Programmazione completa di Sportface TV su Amazon Prime Video.