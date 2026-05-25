Sport in tv oggi 25 maggio: Roland Garros, Italia hockey e Sportface su Prime Video

Lunedì 25 maggio si apre all’insegna del grande tennis con il primo turno del Roland Garros e diversi italiani protagonisti a Parigi. Riflettori puntati su Jasmine Paolini, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, impegnati nella giornata inaugurale dello Slam francese. In serata spazio anche ai Mondiali di hockey ghiaccio con l’Italia contro la Slovenia, oltre ai playoff di basket tra Serie A e Serie A2.
La giornata sportiva sarà caratterizzata soprattutto dal debutto del tabellone principale del Roland Garros, che monopolizzerà gran parte della programmazione internazionale tra Eurosport, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Grande attenzione anche ai Mondiali di hockey ghiaccio, con gli azzurri chiamati a una sfida importante contro la Slovenia nella sessione serale.
Da seguire inoltre la programmazione completa di Sportface TV su Amazon Prime Video, con highlights del Giro d’Italia, podcast, documentari e approfondimenti dedicati al mondo olimpico e allo sport italiano.
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CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – LUNEDÌ 25 MAGGIO
Basket NBA
- 2.00 Basket, NBA: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder (gara-4 finali di Conference) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW
Tennis
- 11.00 Tennis, Roland Garros: primo turno
(1° match sul Simonne Mathieu Jasmine Paolini vs Dayana Yastremska, 1° match sul Court 13 Matteo Berrettini vs Marton Fucsovics, 4° match sul Court 4 Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino) – Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1, Eurosport 2 e DAZN
Calcio
- 13.30 Calcio, Europei U17: Croazia-Belgio – Diretta streaming su UEFA.tv
- 19.00 Calcio, Europei U17: Estonia-Spagna – Diretta streaming su UEFA.tv
- 20.30 Calcio, Bundesliga: Paderborn-Wolfsburg (ritorno playout) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go e NOW
Hockey su ghiaccio
- 16.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Cechia-Norvegia – Diretta streaming su Sporteurope.tv
- 16.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Ungheria-Stati Uniti – Diretta streaming su Sporteurope.tv
- 20.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Germania-Gran Bretagna – Diretta streaming su Sporteurope.tv
- 20.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Slovenia-Italia – Diretta streaming su Sporteurope.tv
Basket
- 20.00 Basket, Serie A: Brescia-Trieste (gara-5 quarti di finale) – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su LBA TV, Sky Go e NOW
- 20.45 Basket, Serie A2: Verona-Fortitudo Bologna (gara-3 semifinali playoff) – Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play
Basket NBA – Programmazione del giorno successivo
- Martedì 26 maggio, ore 2.00 Basket, NBA: Cleveland Cavaliers-New York Knicks (gara-4 finali di Conference) – Diretta streaming su Amazon Prime Video
SPORTFACE TV SU AMAZON PRIME VIDEO: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DEL 25 MAGGIO
Programmazione completa di Sportface TV su Amazon Prime Video.
- 00:00:50 Old But Gold – Episodio 3
- 00:23:56 Old But Gold – Episodio 4
- 00:48:43 Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di Scherma – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026 – Day 3
- 07:05:41 Dear Cochise
- 08:32:33 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu
- 08:55:52 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi
- 09:04:54 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti
- 09:20:53 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini
- 09:36:22 INSIDE – Milano Cortina – Davide Battistella (Presidente FASI)
- 09:51:48 INSIDE – Alice D’Amato (Ginnastica Artistica)
- 10:06:25 INSIDE – Fausto Desalu (Atletica)
- 10:23:28 INSIDE – Milano Cortina – Massimo Stano (Atletica Leggera)
- 10:32:31 Old But Gold – Episodio 2
- 10:52:27 Old But Gold – Episodio 4
- 11:17:14 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1
- 11:32:51 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5
- 11:59:53 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3
- 12:10:28 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4
- 12:20:30 Il Nastro Magico
- 12:50:23 Roma Ha Vinto
- 13:02:37 Giro D’Italia – Stage 11 – Daily Highlights
- 13:11:28 Giro D’Italia – Stage 12 – Daily Highlights
- 13:20:33 Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 11: Porcari – Chiavari
- 13:31:38 Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 12: Imperia – Novi Ligure
- 13:43:12 Meeting Savona di Atletica Leggera – 2026
- 17:05:26 King Carl – Howe meets Lewis
- 17:14:50 Scienza Dello Sport – Episodio 1
- 17:29:17 Scienza Dello Sport – Episodio 2
- 17:52:10 Furious – La storia di Andrew Howe
- 18:08:49 Campionati Italiani Allievi Indoor – Ancona 2026 – Day 2
- 23:04:19 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2
- 23:17:59 INSIDE – Caterina Vacchi (Vicepresidente FITRI)
- 23:39:10 INSIDE – Fausto Desalu (Atletica)
- 23:40:29 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5
- 23:56:13 INSIDE – Milano Cortina – Massimo Stano (Atletica Leggera)