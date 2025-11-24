Giornata ricchissima di sport in tv: si chiudono i Mondiali junior di ginnastica, l’Italia sfida Scozia, Svezia, Germania e Polonia agli Europei di curling. In campo anche le semifinali del Mondiale U17 e i posticipi di Serie A.

La nuova settimana di sport in tv si apre oggi, lunedì 24 novembre, con un programma fittissimo che abbraccia ginnastica, curling, calcio e i principali appuntamenti internazionali.

In Filippine si conclude ufficialmente il Mondiale Junior di ginnastica artistica, con le ultime finali individuali di specialità che chiuderanno il programma iridato. Una rassegna che ha regalato talento, emozioni e nuovi nomi da seguire nel prossimo quadriennio.

Grande spazio anche agli Europei di curling, che entrano nella fase cruciale del round robin con altre quattro sessioni decisive.

Le azzurre affrontano Scozia e Svezia per confermare le proprie ambizioni in zona medaglia, mentre il team maschile guidato da Retornaz affronta Germania e Polonia in una giornata chiave per la classifica.

Il calcio occupa come sempre una posizione centrale: oltre ai posticipi dei campionati nazionali – su tutti Torino-Como e Sassuolo-Pisa in Serie A – tiene banco la semifinale del Mondiale U17 tra Italia e Austria, in programma nel pomeriggio in Qatar. In serata spazio anche al big match di Premier League tra Manchester United ed Everton e alla sfida di Liga Espanyol-Siviglia.

Di seguito il calendario completo, con orari, eventi principali e palinsesto tv/streaming per questo lunedì 24 novembre.

Programma sport di oggi – Lunedì 24 novembre

07.00 – Curling, Europei (femminile): Italia-Scozia

Diretta streaming: Curling Channel

07.00 – Ginnastica artistica, Mondiali Junior

Finali di specialità

Diretta streaming: Eurovision Sport

11.00 – Curling, Europei (maschile): Italia-Germania

Diretta tv: Rai Sport

Streaming: Rai Play, discovery+, DAZN, Curling Channel

11.00 – Calcio a 5 femminile, Mondiali: Argentina-Polonia

Streaming: FIFA+

13.30 – Calcio a 5 femminile, Mondiali: Filippine-Marocco

Streaming: FIFA+

14.30 – Calcio, Mondiali U17: Italia-Austria (semifinale)

Diretta tv: Rai Sport

Streaming: Rai Play

15.00 – Curling, Europei (femminile): Italia-Svezia

Streaming: Rai Play Sport 1, discovery+, DAZN, Curling Channel

17.00 – Calcio, Mondiali U17: Portogallo-Brasile (semifinale)

Streaming: FIFA+

18.30 – Calcio, Serie A: Torino-Como

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio

Streaming: Sky Go, NOW, DAZN

19.00 – Curling, Europei (maschile): Italia-Polonia

Streaming: discovery+, DAZN, Curling Channel

20.45 – Calcio, Serie A: Sassuolo-Pisa

Streaming: DAZN

21.00 – Calcio, Premier League: Manchester United-Everton

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K

Streaming: Sky Go, NOW

21.00 – Calcio, Liga: Espanyol-Siviglia

Streaming: DAZN