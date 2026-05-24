Sport in tv oggi 24 maggio: Formula 1, Giro d’Italia, l’ultima di Serie A e Sportface su Prime Video

Tutti gli eventi sportivi in tv di domenica 24 maggio: Formula 1 GP Canada, Giro d’Italia, Roland Garros, Serie A, America’s Cup e programmazione completa Sportface TV su Amazon Prime Video.

Domenica 24 maggio ricchissima di appuntamenti sportivi tra Formula 1, Giro d’Italia, Roland Garros e l’ultima giornata di Serie A. Riflettori puntati sul GP del Canada di F1, sulla quindicesima tappa della corsa rosa e sull’inizio del tabellone principale del Roland Garros con tanti italiani in campo. Grande attenzione anche al calcio con Napoli-Udinese, Torino-Juventus e gli altri match decisivi del campionato, senza dimenticare America’s Cup, volley femminile e hockey ghiaccio.

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La giornata sportiva accompagnerà gli appassionati praticamente dalla mattina fino a notte inoltrata. Si parte con golf, tiro con l’arco, karate e motocross, mentre il pomeriggio sarà dominato da ciclismo, vela e tennis. In serata spazio al grande calcio italiano, alla Formula 1 con la gara del GP del Canada e alla finale di Eurolega tra Olympiakos e Real Madrid.

Ampio spazio anche alla programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video, con podcast, documentari, highlights del Giro d’Italia, contenuti olimpici e format originali dedicati a Milano-Cortina 2026.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – DOMENICA 24 MAGGIO

Golf

7.20 Golf, DP World Tour: Soudal Open, 4° giro – 13.00 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW

Tiro con l’arco

9.00 Tiro con l’arco, Europei: finali arco ricurvo

(9.02 Bronzo a squadre femminili Italia-Turchia; 14.43 Oro individuale maschile Nespoli-Bakker) – archery+

Karate

9.00 Karate, Europei: finali a squadre – YouTube WKF

Motocross

10.25 Motocross, GP Francia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Motocross, GP Francia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

13.15 Motocross, GP Francia: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max

14.15 Motocross, GP Francia: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max

16.10 Motocross, GP Francia: MX2, gara 2 – Rai Sport HD, Rai Play, mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max

17.10 Motocross, GP Francia: MXGP, gara 2 – Rai Sport HD, Rai Play, mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max

Tennis

11.00 Tennis, Roland Garros: primo turno singolare maschile e femminile

(1° match alle 11.00 Bronzetti-Bouzkova, 3° match dalle 11.00 Cinà-Opelka, 3° match dalle 11.00 Bellucci-Halys, 4° match dalle 11.00 Sonego-Herbert) – Eurosport 1 HD (12.00-13.55, 17.45-23.30), Eurosport 2 HD (11.00-21.00), Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels

Ciclismo

12.00 Ciclismo, 4 Giorni di Dunkerque: 5a tappa – 14.30 Discovery Plus, HBO Max

12.25 Ciclismo femminile, Vuelta a Burgos Feminas: 4a tappa – 14.30 Discovery Plus, HBO Max

13.40 Ciclismo, Giro d’Italia: quindicesima tappa, Voghera-Milano (157 km) – Rai Sport HD poi dalle 14.00 Rai 2 HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, dalle 14.00 Eurosport 1 HD e DAZN

Golf

13.45 Golf, PGA Tour: Byron Nelson: 4° giro – Discovery Plus, HBO Max, dalle 21.00 Eurosport 2 HD

America’s Cup

15.00 America’s Cup, regate preliminari Cagliari: due regate di flotta e match race tra le prime due classificate – Rai 3 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport 259, Rai Play, Sky Go, NOW

Calcio

15.00 Calcio, Serie A: Parma-Sassuolo – DAZN, DAZN 1

18.00 Calcio femminile, Coppa Italia: finale, Juventus-Roma – Rai 2 HD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 259, Rai Play, Sky Go, NOW

18.00 Calcio, Serie A: Napoli-Udinese – DAZN, DAZN 1

20.45 Calcio, Serie A: Torino-Juventus – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Milan-Cagliari – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Verona-Roma – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Cremonese-Como – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Lecce-Genoa – DAZN, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

Hockey ghiaccio

16.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Italia-Danimarca – sporteurope.tv

16.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Gran Bretagna-Lettonia – sporteurope.tv

20.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Finlandia-Austria – sporteurope.tv

20.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Slovacchia-Canada – sporteurope.tv

Basket

17.00 Basket, Serie A: gara 4 quarti di finale play-off, Trento-Virtus Bologna – LBA TV, Sky Sport Basket, Cielo, Sky Go, NOW, cielotv.it

18.00 Basket, Serie A: gara 4 quarti di finale play-off, Tortona-Venezia – LBA TV

20.00 Basket, Eurolega: finale, Olympiakos Pireo-Real Madrid – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

Volley

17.00 Volley femminile, amichevole: Turchia-Serbia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

21.00 Volley femminile, amichevole: Italia-Polonia – Sky Sport Arena, Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW

Motori

18.45 Motori, 500 Miglia di Indianapolis: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

22.00 F1, GP Canada: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, NOW, 23.30 differita TV8 HD e tv8.it

Pallamano

19.00 Pallamano, Serie A: finale scudetto gara-1, Cassano Magnago-Sassari – diretta streaming su Pallamano Tv

SPORTFACE TV SU AMAZON PRIME VIDEO: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DEL 24 MAGGIO

Programmazione completa di Sportface TV su Amazon Prime Video.