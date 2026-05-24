Sport in tv oggi 24 maggio: Formula 1, Giro d’Italia, l’ultima di Serie A e Sportface su Prime Video

Domenica 24 maggio ricchissima di appuntamenti sportivi tra Formula 1, Giro d’Italia, Roland Garros e l’ultima giornata di Serie A. Riflettori puntati sul GP del Canada di F1, sulla quindicesima tappa della corsa rosa e sull’inizio del tabellone principale del Roland Garros con tanti italiani in campo. Grande attenzione anche al calcio con Napoli-Udinese, Torino-Juventus e gli altri match decisivi del campionato, senza dimenticare America’s Cup, volley femminile e hockey ghiaccio.
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La giornata sportiva accompagnerà gli appassionati praticamente dalla mattina fino a notte inoltrata. Si parte con golf, tiro con l’arco, karate e motocross, mentre il pomeriggio sarà dominato da ciclismo, vela e tennis. In serata spazio al grande calcio italiano, alla Formula 1 con la gara del GP del Canada e alla finale di Eurolega tra Olympiakos e Real Madrid.
Ampio spazio anche alla programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video, con podcast, documentari, highlights del Giro d’Italia, contenuti olimpici e format originali dedicati a Milano-Cortina 2026.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – DOMENICA 24 MAGGIO
Golf
- 7.20 Golf, DP World Tour: Soudal Open, 4° giro – 13.00 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW
Tiro con l’arco
- 9.00 Tiro con l’arco, Europei: finali arco ricurvo
(9.02 Bronzo a squadre femminili Italia-Turchia; 14.43 Oro individuale maschile Nespoli-Bakker) – archery+
Karate
- 9.00 Karate, Europei: finali a squadre – YouTube WKF
Motocross
- 10.25 Motocross, GP Francia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming
- 10.45 Motocross, GP Francia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming
- 13.15 Motocross, GP Francia: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max
- 14.15 Motocross, GP Francia: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max
- 16.10 Motocross, GP Francia: MX2, gara 2 – Rai Sport HD, Rai Play, mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max
- 17.10 Motocross, GP Francia: MXGP, gara 2 – Rai Sport HD, Rai Play, mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max
Tennis
- 11.00 Tennis, Roland Garros: primo turno singolare maschile e femminile
(1° match alle 11.00 Bronzetti-Bouzkova, 3° match dalle 11.00 Cinà-Opelka, 3° match dalle 11.00 Bellucci-Halys, 4° match dalle 11.00 Sonego-Herbert) – Eurosport 1 HD (12.00-13.55, 17.45-23.30), Eurosport 2 HD (11.00-21.00), Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels
Ciclismo
- 12.00 Ciclismo, 4 Giorni di Dunkerque: 5a tappa – 14.30 Discovery Plus, HBO Max
- 12.25 Ciclismo femminile, Vuelta a Burgos Feminas: 4a tappa – 14.30 Discovery Plus, HBO Max
- 13.40 Ciclismo, Giro d’Italia: quindicesima tappa, Voghera-Milano (157 km) – Rai Sport HD poi dalle 14.00 Rai 2 HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, dalle 14.00 Eurosport 1 HD e DAZN
Golf
- 13.45 Golf, PGA Tour: Byron Nelson: 4° giro – Discovery Plus, HBO Max, dalle 21.00 Eurosport 2 HD
America’s Cup
- 15.00 America’s Cup, regate preliminari Cagliari: due regate di flotta e match race tra le prime due classificate – Rai 3 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport 259, Rai Play, Sky Go, NOW
Calcio
- 15.00 Calcio, Serie A: Parma-Sassuolo – DAZN, DAZN 1
- 18.00 Calcio femminile, Coppa Italia: finale, Juventus-Roma – Rai 2 HD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 259, Rai Play, Sky Go, NOW
- 18.00 Calcio, Serie A: Napoli-Udinese – DAZN, DAZN 1
- 20.45 Calcio, Serie A: Torino-Juventus – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW
- 20.45 Calcio, Serie A: Milan-Cagliari – DAZN
- 20.45 Calcio, Serie A: Verona-Roma – DAZN
- 20.45 Calcio, Serie A: Cremonese-Como – DAZN
- 20.45 Calcio, Serie A: Lecce-Genoa – DAZN, Sky Sport 253, Sky Go, NOW
Hockey ghiaccio
- 16.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Italia-Danimarca – sporteurope.tv
- 16.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Gran Bretagna-Lettonia – sporteurope.tv
- 20.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Finlandia-Austria – sporteurope.tv
- 20.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Slovacchia-Canada – sporteurope.tv
Basket
- 17.00 Basket, Serie A: gara 4 quarti di finale play-off, Trento-Virtus Bologna – LBA TV, Sky Sport Basket, Cielo, Sky Go, NOW, cielotv.it
- 18.00 Basket, Serie A: gara 4 quarti di finale play-off, Tortona-Venezia – LBA TV
- 20.00 Basket, Eurolega: finale, Olympiakos Pireo-Real Madrid – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
Volley
- 17.00 Volley femminile, amichevole: Turchia-Serbia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW
- 21.00 Volley femminile, amichevole: Italia-Polonia – Sky Sport Arena, Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW
Motori
- 18.45 Motori, 500 Miglia di Indianapolis: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
- 22.00 F1, GP Canada: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, NOW, 23.30 differita TV8 HD e tv8.it
Pallamano
- 19.00 Pallamano, Serie A: finale scudetto gara-1, Cassano Magnago-Sassari – diretta streaming su Pallamano Tv
SPORTFACE TV SU AMAZON PRIME VIDEO: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DEL 24 MAGGIO
Programmazione completa di Sportface TV su Amazon Prime Video.
- 00:02:42 INSIDE – Caterina Vacchi (Vicepresidente FITRI)
- 00:23:53 INSIDE – Luigi Mazzone (Presidente FIS)
- 00:41:38 INSIDE – Fausto Desalu (Atletica)
- 00:58:40 INSIDE – Stefano Mei (Presidente FIDAL)
- 01:15:46 INSIDE – Milano Cortina – Davide Battistella (Presidente FASI)
- 01:31:12 Come una ruota che gira
- 02:20:42 Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di Scherma – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026 – Day 3
- 08:37:41 INSIDE – Milano Cortina – Flavio D’Ambrosi (Presidente FPI)
- 08:54:36 INSIDE – Milano Cortina – Mara Navarria (Scherma)
- 09:04:36 INSIDE – Caterina Vacchi (Vicepresidente FITRI)
- 09:25:48 INSIDE – Rossella Fiamingo (Scherma)
- 09:38:27 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1
- 09:54:04 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5
- 10:21:06 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4
- 10:31:08 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3
- 10:41:43 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi
- 10:50:45 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti
- 11:06:44 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi
- 11:23:57 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini
- 11:39:26 All Around
- 12:00:37 Old But Gold – Episodio 4
- 12:25:24 Giro D’Italia – Stage 5 – Daily Highlights
- 12:34:52 Giro D’Italia – Stage 6 – Daily Highlights
- 12:43:35 Giro D’Italia – Stage 7 – Daily Highlights
- 12:52:21 Giro D’Italia – Stage 8 – Daily Highlights
- 13:00:53 Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 7: Formia – Blockhaus
- 13:11:14 Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 8: Chieti – Fermo
- 13:24:17 Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 9: Cervia – Corno
- 13:34:00 Trofeo Città di Jesolo 2026 – Finale di specialità Senior e Junior
- 17:05:38 Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale
- 18:09:05 European Cup Cross Battles – Ginnastica Ritmica – Baku 2026
- 23:15:19 Old But Gold – Episodio 1
- 23:38:37 Old But Gold – Episodio 2
- 23:58:33 Old But Gold – Episodio 3