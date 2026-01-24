Sport in tv oggi 24 gennaio: Sinner, Musetti e Darderi agli Australian Open, Kitzbuehel e Spindleruv Mlyn, Italia-Portogallo nel futsal

Una giornata pienissima tra Slam di Melbourne e sport invernali verso Milano Cortina 2026: in programma anche Coppa Italia di volley femminile, URC con Benetton e Zebre, Rally di Montecarlo, ciclismo e un menu ricchissimo di calcio
Oggi, sabato 24 gennaio, ci aspetta una maratona di sport in tv e streaming. In primo piano gli Australian Open, con il terzo turno sul cemento di Melbourne: tre italiani vanno a caccia degli ottavi di finale, con Jannik Sinner opposto allo statunitense Eliot Spizzirri, Lorenzo Musetti contro il ceco Tomas Machac e Luciano Darderi di fronte al russo Karen Khachanov.
Ampio spazio alle discipline invernali, quando mancano due settimane alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: lo sci alpino si prende la scena con la discesa maschile di Kitzbuehel e il gigante femminile di Spindleruv Mlyn; il biathlon propone le staffette miste a Nove Mesto; lo sci di fondo regala le sprint a Goms. Nel palinsesto anche salto con gli sci, snowboard, speed skating, slittino, skicross e i Four Continents di pattinaggio artistico.
Occhi puntati pure sugli sport di squadra: l’Italia debutta agli Europei di calcio a 5 contro il Portogallo, e nel volley femminile è tempo di semifinali di Coppa Italia con Scandicci-Chieri e Conegliano-Novara, senza dimenticare lo United Rugby Championship con Benetton e Zebre.
Per gli amanti di ciclismo e motori: la quarta tappa del Tour Down Under, la Coppa del Mondo di ciclocross e le speciali del Rally di Montecarlo. In chiusura, tanto calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri, oltre a basket, hockey e altro ancora.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Sabato 24 gennaio
00.30 TENNIS – Australian Open, terzo turno (diretta streaming su Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, HBO Max). Musetti-Machac (ore 00.30), Darderi-Khachanov (ore 00.30), Errani/Paolini-Birrell/Gibson (secondo match dalle ore 00.30), Sinner-Spizzirri (secondo match dalle ore 00.30 e non prima delle ore 02.00)
01.45 CICLISMO – Tour Down Under, quarta tappa: Brighton-Willunga Hill (diretta streaming su Discovery+)
04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Indonesia Masters (diretta streaming su BWF Tv)
05.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Four Continents) – Short program maschile a Pechino (diretta streaming su Discovery+)
06.00 GOLF (DP World Tour) – Dubai Desert Classic, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go, NOW)
07.00 SCHERMA (Grand Prix) – Spada maschile a Doha, preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)
08.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS137 femminile a Sapporo (diretta streaming su Discovery+)
08.30 RALLY – Rally di Montecarlo, quattro prove speciali (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e su Sky Sport Max dalle ore 18.30 alle ore 19.35; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e dalle ore 18.30 alle ore 19.35; diretta streaming integrale su DAZN)
09.10 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Inzell, division B (non è prevista diretta tv/streaming)
09.20 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Oberhof, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Spindleruv Mlyn, prima manche (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
10.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS a squadre miste a Simonhoehe (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)
10.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Goms, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)
10.15 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Oberhof, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
11.00 CICLISMO – Tour of Sharjah, seconda tappa: Sharjah Souq Al Jubail-Kalba Souq Al Jubail (non è prevista diretta tv/streaming)
11.10 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Oberhof, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Kitzbuehel (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
12.25 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Oberhof, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
12.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Goms, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)
12.35 CICLISMO – Gran Premio Castellon (non è prevista diretta tv/streaming)
12.45 PATTINAGGIO ARTISTICO (Four Continents) – Free skating coppie a Pechino (diretta streaming su Discovery+)
12.55 CICLISMO FEMMINILE – Trofeo Marratxi Felanitx (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00)
13.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Single mixed a Nove Mesto (diretta streaming su Discovery+)
13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Spindleruv Mlyn, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
13.30 CALCIO (Premier League inglese) – West Ham-Sunderland (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)
13.40 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Maasmechelen (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)
13.42 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Single mixed a Oberhof (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
14.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Veysonnaz, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.40; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 3, Discovery+; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 14.30)
14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Osasuna (diretta streaming su DAZN)
14.00 RUGBY (Serie A) – Fiamme Oro-Rovigo (diretta streaming su The Rugby Channel)
14.30 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Inzell, division A (diretta streaming su Discovery+, canale di ISU)
14.30 CALCIO A 5 (Europei) – Italia-Portogallo (diretta streaming su Rai Play Sport 1)
14.30 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Trento (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Brescia-Renate (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Carpi-Ternana (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Bra (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Benevento-Siracusa (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Latina-Foggia (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)
14.30 RUGBY (Serie A) – Mogliano-Emilia (diretta streaming su The Rugby Channel)
15.00 CALCIO (Serie A) – Como-Torino (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Cesena-Bari (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Reggiana (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Virtus Entella (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Mantova-Venezia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Monza-Pescara (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Lazio-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)
15.00 GOLF (PGA Tour) – The American Express, terzo giro (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 17.30; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 22.00)
15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Nuoro (diretta streaming su Pallamano Tv)
15.10 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio mixed a Oberhof (diretta streaming sul canale di FIL Luge)
15.10 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta mista a Nove Mesto (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN
15.10 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Maasmechelen (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Augsburg (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Eintracht Francoforte-Hoffenheim, Heidenhein-Lipsia, Bayer Leverkusen-Werder Brema, Mainz-Wolfsburg (non è prevista diretta tv/streaming)
15.30 VOLLEY FEMMINILE (Coppa Italia, semifinale) – Conegliano-Novara (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)
15.30 PALLAMANO (Europei) – Francia-Portogallo (diretta streaming su EHF Tv)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Burnley-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Fulham-Brighton (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Wolverhampton (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Espanyol (diretta streaming su DAZN)
SCHERMA: 16.25. Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di Fioretto a Brescia – Giovani Fioretto maschile e femminile diretta streaming su Assalto – La TV della SCherma
16.30 SALTO CON GLI SCI (Mondiali di volo) – HS235 maschile a Oberstdorf, terza e quarta run (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-Volendam (diretta streaming su Como Tv)
17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Rennes-Lorient (non è prevista diretta tv/streaming)
17.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola maschile/femminile a Salt Lake City, gare individuali (non è prevista diretta tv/streaming)
17.15 CALCIO (Serie B) – Modena-Palermo (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
17.30 CALCIO A 5 (Europei) – Ungheria-Polonia (diretta streaming su UEFA Tv)
17.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Ravenna-Guidonia (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Sambenedettese-Pianese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Casarano-Picerno (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Potenza (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)
17.30 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Fehervar-Valpusteria (diretta streaming su DAZN)
18.00 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Cagliari (diretta streaming su DAZN)
18.00 VOLLEY FEMMINILE (Coppa Italia, semifinale) – Scandicci-Chieri (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)
18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A) – Tortona-Battipaglia (diretta streaming su Flima Tv)
18.00 PALLAMANO (Europei) – Spagna-Danimarca (diretta streaming su EHF Tv)
18.15 ATLETICA – World Indoor Tour a Boston (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 20.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 20.30)
18.15 CALCIO (Jupiler League belga) – Club Brugge-Waregem (diretta streaming su DAZN)
18.15 BASKET (Serie A) – Napoli-Tortona (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)
18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Union Berlino-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)
18.30 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Neom-Al Ahli (diretta streaming su Como Tv)
18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Cassano-Casalgrande Padana, Teramo-Ferrara (diretta streaming su Pallamano Tv)
19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Le Havre-Monaco (non è prevista diretta tv/streaming)
19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Arouca-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)
19.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – New York Islanders-Buffalo Sabres (diretta streaming su DAZN)
19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Brixen-Mestrino (diretta streaming su Pallamano Tv)
19.30 CALCIO (Serie B) – Spezia-Avellino (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-NAC Breda (diretta streaming su Como Tv)
20.00 BASKET (Serie A) – Trieste-Sassari (diretta streaming su LBA Tv)
20.30 PALLAMANO (Europei) – Germania-Norvegia (diretta streaming su EHF Tv)
20.45 CALCIO (Serie A) – Lecce-Lazio (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
20.45 CALCIO (Jupiler League belga) – Leuven-Royale Union SG (diretta streaming su DAZN)
20.45 RUGBY (United Rugby Championship) – Cardiff-Benetton (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.45 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Glasgow (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)
21.00 CALCIO (Liga Profesionale argentina) – Barracas Centrale-River Plate (diretta streaming su Como Tv)
21.00 VOLLEY (Superlega) – Modena-Piacenza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)
21.00 BASKET (NBA) – Philadelphia 76ers-New York Knicks (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Lens (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Nashville Predators-Utah Mammoth (diretta streaming su DAZN)
23.30 BASKET (NBA) – Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors (diretta streaming su NBA League Pass)