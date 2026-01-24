Sport in tv oggi 24 gennaio: Sinner, Musetti e Darderi agli Australian Open, Kitzbuehel e Spindleruv Mlyn, Italia-Portogallo nel futsal

Una giornata pienissima tra Slam di Melbourne e sport invernali verso Milano Cortina 2026: in programma anche Coppa Italia di volley femminile, URC con Benetton e Zebre, Rally di Montecarlo, ciclismo e un menu ricchissimo di calcio

Oggi, sabato 24 gennaio, ci aspetta una maratona di sport in tv e streaming. In primo piano gli Australian Open, con il terzo turno sul cemento di Melbourne: tre italiani vanno a caccia degli ottavi di finale, con Jannik Sinner opposto allo statunitense Eliot Spizzirri, Lorenzo Musetti contro il ceco Tomas Machac e Luciano Darderi di fronte al russo Karen Khachanov.

Ampio spazio alle discipline invernali, quando mancano due settimane alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: lo sci alpino si prende la scena con la discesa maschile di Kitzbuehel e il gigante femminile di Spindleruv Mlyn; il biathlon propone le staffette miste a Nove Mesto; lo sci di fondo regala le sprint a Goms. Nel palinsesto anche salto con gli sci, snowboard, speed skating, slittino, skicross e i Four Continents di pattinaggio artistico.

Occhi puntati pure sugli sport di squadra: l’Italia debutta agli Europei di calcio a 5 contro il Portogallo, e nel volley femminile è tempo di semifinali di Coppa Italia con Scandicci-Chieri e Conegliano-Novara, senza dimenticare lo United Rugby Championship con Benetton e Zebre.

Per gli amanti di ciclismo e motori: la quarta tappa del Tour Down Under, la Coppa del Mondo di ciclocross e le speciali del Rally di Montecarlo. In chiusura, tanto calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri, oltre a basket, hockey e altro ancora.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 24 gennaio