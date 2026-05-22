Sport in tv oggi 22 maggio: America’s Cup, Giro d’Italia e Sportface su Amazon Prime Video

Venerdì 22 maggio propone una giornata ricchissima di sport in tv e streaming. In primo piano le regate preliminari dell’America’s Cup, il Giro d’Italia con la tredicesima tappa e il grande tennis internazionale tra Roland Garros, Amburgo, Ginevra, Strasburgo e Rabat. Riflettori anche sull’inizio del weekend del GP del Canada di Formula 1, sul volley femminile con Italia-Serbia e sui Mondiali di hockey ghiaccio con gli azzurri impegnati contro la Svezia.
La giornata sportiva si apre già dal mattino con tiro con l’arco, arrampicata e karate, mentre il pomeriggio sarà dominato dal ciclismo e dalla vela. Grande attenzione anche al basket tra Eurolega e playoff di Serie A, senza dimenticare calcio, rugby e boxe nella fascia serale. Completa il quadro la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video, con documentari, podcast, highlights del Giro d’Italia e approfondimenti dedicati al mondo olimpico e a Milano-Cortina 2026.
Tra gli appuntamenti più attesi della giornata spiccano soprattutto le tre regate preliminari dell’America’s Cup, la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026 e il tennis con semifinali ATP e WTA distribuite tra Amburgo, Ginevra, Strasburgo e Rabat. In serata spazio anche alla Formula 1 con prove libere e Sprint Qualifying del GP del Canada, oltre alla sfida tra Italia e Serbia nel volley femminile e al match mondiale di hockey ghiaccio tra Italia e Svezia.
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CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – VENERDÌ 22 MAGGIO
Tiro con l’arco
- 08:15 Tiro con l’arco, Europei 2026: quinta giornata (sessione mattutina) – Nessuna copertura tv/streaming.
- 13:15 Tiro con l’arco, Europei 2026: quinta giornata (sessione pomeridiana) – Nessuna copertura tv/streaming.
Arrampicata
- 09:00 Arrampicata, Coppa del Mondo 2026 a Berna: qualificazioni Boulder donne – Nessuna copertura tv/streaming.
- 15:30 Arrampicata, Coppa del Mondo 2026 a Berna: qualificazioni Boulder uomini – Nessuna copertura tv/streaming.
Karate
- 09:00 Karate, Europei 2026: terza giornata – Nessuna copertura tv/streaming.
Tennis
- 11:00 Tennis, Qualificazioni Roland Garros 2026: turno decisivo uomini – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.
- 11:00 Tennis, Qualificazioni Roland Garros 2026: turno decisivo donne – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.
(Bronzetti vs Zavatska 2° match e inizio programma alle 11:00)
- 14:00 Tennis, WTA Rabat 2026: semifinali – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport 252; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.
- 14:00 Tennis, ATP Ginevra 2026: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
- 14:30 Tennis, WTA Strasburgo 2026: semifinali – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport 251; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.
- 15:30 Tennis, ATP Amburgo 2026: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
Vela
- 12:00 Vela, Europei IQFoil 2026: Gold fleet e Silver fleet – Nessuna copertura tv / streaming
- 15:00 Vela, America’s Cup: tre regate preliminari di flotta – Diretta tv su Rai 3 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206), Sky Sport 253; in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.
Ciclismo
- 12:40 Ciclismo, Giro d’Italia 2026: tredicesima tappa – Diretta tv dalle 12:40 alle 14:00 su RaiSport HD e dalle 14:00 al termine su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
- 12:42 Ciclismo femminile, Vuelta a Burgos Feminas: seconda tappa – Diretta streaming dalle 14:30 su Discovery+ e su HBO Max.
- 13:05 Ciclismo femminile, Veenendaal – Veenendaal Classic 2026 – Diretta streaming dalle 14:45 su Discovery+ e su HBO Max.
- 13:15 Ciclismo, 4 Giorni di Dunkerque 2026: terza tappa – Diretta streaming dalle 15:00 su Discovery+ e su HBO Max.
Golf
- 14:00 Golf, Byron Nelson 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.
- 15:00 Golf, Hassan II Trophy 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discover+ e su HBO Max.
Basket
- 17:00 Basket, Eurolega 2026: Olympiakos vs Fenerbahce – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
- 20:00 Basket, Eurolega 2026: Valencia vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
- 20:00 Basket, Serie A (playoff): Trento vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su LBA TV.
- 20:45 Basket, Serie A 2026 (playoff): Tortona vs Venezia – Diretta streaming su LBA TV.
Formula 1
- 18:30 F1, GP Canada 2026: prove libere – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
- 22:30 F1, GP Canada 2026: Qualifica Sprint – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
Calcio
- 20:00 Calcio, Serie B 2026 (playout): Südtirol vs Bari – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.
- 20:45 Calcio, Serie A 2026: Fiorentina vs Atalanta – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.
Hockey ghiaccio
- 20:20 Hockey ghiaccio, Mondiali Top Division 2026: Italia vs Svezia – Diretta streaming su sporteurope.tv.
Rugby
- 21:00 Rugby, Finale Challenge Cup 2026: Ulster Rugby vs Montpellier Hérault Rugby – Diretta streaming su EPCR TV.
Volley
- 21:00 Volley femminile, AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026: Italia vs Serbia – Diretta tv su RaiSport HD e su Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.
Boxe
- 23:00 Boxe, Europeo mediomassimi 2026: D’Ortenzi vs Parzeczewski – Diretta tv dalle 23:00 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
SPORTFACE TV SU AMAZON PRIME VIDEO: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DEL 22 MAGGIO
Programmazione completa di Sportface TV su Amazon Prime Video.
- 00:16:26 INSIDE – Fausto Desalu (Atletica)
- 00:33:29 INSIDE – Rossella Fiamingo (Scherma)
- 00:46:08 INSIDE – Alice D’Amato (Ginnastica Artistica)
- 01:00:45 INSIDE – Alice Bellandi (Judo)
- 01:22:03 Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di Scherma – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026 – Day 2
- 06:52:18 Morbidelli – Storie di uomini e di moto veloci
- 08:26:07 Old But Gold – Episodio 4
- 08:50:54 Old But Gold – Episodio 3
- 09:13:59 INSIDE – Caterina Vacchi (Vicepresidente FITRI)
- 09:35:11 INSIDE – Alice Bellandi (Judo)
- 09:56:29 INSIDE – Stefano Mei (Presidente FIDAL)
- 10:13:34 INSIDE – Milano Cortina – Massimo Stano (Atletica Leggera)
- 10:22:38 INSIDE – Milano Cortina – Luciano Rossi (Presidente FITAV)
- 10:30:22 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1
- 10:45:59 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4
- 10:56:01 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3
- 11:06:36 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi
- 11:15:38 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi
- 11:32:51 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti
- 11:48:50 1ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo SKEET Femminile – Tangeri 2026
- 12:43:14 30 – 40 L’istante in cui tutto può cambiare – Ep2
- 12:59:43 Giro D’Italia – Stage 9 – Daily Highlights
- 13:08:39 Giro D’Italia – Stage 10 – Daily Highlights
- 13:18:42 Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 9: Cervia – Corno
- 13:28:25 Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 10: Viareggio – Massa
- 13:39:44 Cinque Cerchi – Milano Cortina 2026 – Mosaner – Paris- Rizzo – Vitozzi
- 13:47:16 Cinque Cerchi – Milano Cortina 2026 – Brignone – Constantini – Dalmasso
- 13:54:56 Cinque Cerchi – Milano Cortina 2026 – Goggia – Lollobrigida – Lorello
- 14:02:54 2ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo SKEET Femminile – Almaty 2026
- 15:02:15 Il Nastro Magico
- 15:32:08 All Around
- 15:53:20 1ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo TRAP Maschile – Tangeri 2026
- 16:40:51 Giro d’Italia 2025 – Highlights – Settimana 2
- 17:37:07 King Carl – Howe meets Lewis
- 17:46:30 2ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo TRAP Maschile – Almaty 2026
- 18:40:13 Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale
- 19:43:40 Scienza Dello Sport – Episodio 1
- 19:58:07 Scienza Dello Sport – Episodio 2
- 20:21:00 2ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo TRAP Mixed – Almaty 2026
- 21:09:02 Battiti Olimpici – Episodio 1
- 21:23:02 Battiti Olimpici – Episodio 2
- 21:36:20 Battiti Olimpici – Episodio 3
- 21:50:55 Battiti Olimpici – Episodio 4
- 22:04:56 Battiti Olimpici – Episodio 5
- 22:25:26 Campionato Italiano di Tiro a Volo – Para-Trap – Pescara 2026
- 23:38:16 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1
- 23:53:53 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2