Sport in tv oggi 22 maggio: America’s Cup, Giro d’Italia e Sportface su Amazon Prime Video

Venerdì 22 maggio propone una giornata ricchissima di sport in tv e streaming. In primo piano le regate preliminari dell’America’s Cup, il Giro d’Italia con la tredicesima tappa e il grande tennis internazionale tra Roland Garros, Amburgo, Ginevra, Strasburgo e Rabat. Riflettori anche sull’inizio del weekend del GP del Canada di Formula 1, sul volley femminile con Italia-Serbia e sui Mondiali di hockey ghiaccio con gli azzurri impegnati contro la Svezia.

La giornata sportiva si apre già dal mattino con tiro con l’arco, arrampicata e karate, mentre il pomeriggio sarà dominato dal ciclismo e dalla vela. Grande attenzione anche al basket tra Eurolega e playoff di Serie A, senza dimenticare calcio, rugby e boxe nella fascia serale. Completa il quadro la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video, con documentari, podcast, highlights del Giro d’Italia e approfondimenti dedicati al mondo olimpico e a Milano-Cortina 2026.

Tra gli appuntamenti più attesi della giornata spiccano soprattutto le tre regate preliminari dell’America’s Cup, la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026 e il tennis con semifinali ATP e WTA distribuite tra Amburgo, Ginevra, Strasburgo e Rabat. In serata spazio anche alla Formula 1 con prove libere e Sprint Qualifying del GP del Canada, oltre alla sfida tra Italia e Serbia nel volley femminile e al match mondiale di hockey ghiaccio tra Italia e Svezia.

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CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – VENERDÌ 22 MAGGIO

Tiro con l’arco

08:15 Tiro con l’arco, Europei 2026: quinta giornata (sessione mattutina) – Nessuna copertura tv/streaming.

13:15 Tiro con l’arco, Europei 2026: quinta giornata (sessione pomeridiana) – Nessuna copertura tv/streaming.

Arrampicata

09:00 Arrampicata, Coppa del Mondo 2026 a Berna: qualificazioni Boulder donne – Nessuna copertura tv/streaming.

15:30 Arrampicata, Coppa del Mondo 2026 a Berna: qualificazioni Boulder uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

Karate

09:00 Karate, Europei 2026: terza giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

Tennis

11:00 Tennis, Qualificazioni Roland Garros 2026: turno decisivo uomini – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

11:00 Tennis, Qualificazioni Roland Garros 2026: turno decisivo donne – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

(Bronzetti vs Zavatska 2° match e inizio programma alle 11:00)

(Bronzetti vs Zavatska 2° match e inizio programma alle 11:00) 14:00 Tennis, WTA Rabat 2026: semifinali – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport 252; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

14:00 Tennis, ATP Ginevra 2026: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

14:30 Tennis, WTA Strasburgo 2026: semifinali – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport 251; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

15:30 Tennis, ATP Amburgo 2026: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

Vela

12:00 Vela, Europei IQFoil 2026: Gold fleet e Silver fleet – Nessuna copertura tv / streaming

15:00 Vela, America’s Cup: tre regate preliminari di flotta – Diretta tv su Rai 3 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206), Sky Sport 253; in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

Ciclismo

12:40 Ciclismo, Giro d’Italia 2026: tredicesima tappa – Diretta tv dalle 12:40 alle 14:00 su RaiSport HD e dalle 14:00 al termine su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

12:42 Ciclismo femminile, Vuelta a Burgos Feminas: seconda tappa – Diretta streaming dalle 14:30 su Discovery+ e su HBO Max.

13:05 Ciclismo femminile, Veenendaal – Veenendaal Classic 2026 – Diretta streaming dalle 14:45 su Discovery+ e su HBO Max.

13:15 Ciclismo, 4 Giorni di Dunkerque 2026: terza tappa – Diretta streaming dalle 15:00 su Discovery+ e su HBO Max.

Golf

14:00 Golf, Byron Nelson 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

15:00 Golf, Hassan II Trophy 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discover+ e su HBO Max.

Basket

17:00 Basket, Eurolega 2026: Olympiakos vs Fenerbahce – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:00 Basket, Eurolega 2026: Valencia vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:00 Basket, Serie A (playoff): Trento vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su LBA TV.

20:45 Basket, Serie A 2026 (playoff): Tortona vs Venezia – Diretta streaming su LBA TV.

Formula 1

18:30 F1, GP Canada 2026: prove libere – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

22:30 F1, GP Canada 2026: Qualifica Sprint – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

Calcio

20:00 Calcio, Serie B 2026 (playout): Südtirol vs Bari – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

20:45 Calcio, Serie A 2026: Fiorentina vs Atalanta – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

Hockey ghiaccio

20:20 Hockey ghiaccio, Mondiali Top Division 2026: Italia vs Svezia – Diretta streaming su sporteurope.tv.

Rugby

21:00 Rugby, Finale Challenge Cup 2026: Ulster Rugby vs Montpellier Hérault Rugby – Diretta streaming su EPCR TV.

Volley

21:00 Volley femminile, AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026: Italia vs Serbia – Diretta tv su RaiSport HD e su Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

Boxe

23:00 Boxe, Europeo mediomassimi 2026: D’Ortenzi vs Parzeczewski – Diretta tv dalle 23:00 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

SPORTFACE TV SU AMAZON PRIME VIDEO: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DEL 22 MAGGIO

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