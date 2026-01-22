Sport in TV oggi, giovedì 22 gennaio: Australian Open, biathlon, Eurolega ed Europa League

Giornata ricchissima di eventi: grande tennis da Melbourne, Coppa del Mondo di biathlon a Nove Mesto, basket europeo e calcio continentale in primo piano

Giovedì 22 gennaio si apre con una nuova e intensissima giornata di sport in tv, capace di abbracciare fusi orari, discipline e palcoscenici internazionali. Al centro della scena resta l’Australian Open, con il secondo turno del singolare maschile e femminile e il debutto del doppio, ma il programma offre molto altro tra Coppa del Mondo di biathlon, Eurolega di basket, Europa League di calcio, pallamano, sport invernali e competizioni continentali.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Australian Open: tanta Italia all’alba

Le prime ore del mattino italiano sono dominate dal tennis di Melbourne. Nel secondo turno del singolare maschile scendono in campo Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Francesco Maestrelli e Jannik Sinner, con match di altissimo livello. Attenzione anche al doppio maschile, dove Simone Bolelli e Andrea Vavassori fanno il loro esordio.

Spazio anche al secondo turno del singolare femminile e al primo turno del doppio femminile, in una lunga maratona trasmessa in diretta su Eurosport, Discovery+ e piattaforme streaming.

Biathlon e sport invernali

Nel pomeriggio riflettori puntati sulla Coppa del Mondo di biathlon a Nove Mesto, con la 15 km Short Individual maschile che apre ufficialmente la tappa ceca. Tommaso Giacomel va a caccia di punti pesanti per consolidare la leadership nella classifica generale.

In programma anche appuntamenti con sci alpino, skicross, slittino e salto con gli sci, tra Coppa Europa, Coppa del Mondo e Mondiali di volo.

Basket: NBA ed Eurolega

Nella notte spazio all’NBA, con la sfida tra Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder. In serata domina invece l’Eurolega, con ben otto partite in calendario. Grande attesa per Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, match chiave per le ambizioni europee dei biancorossi.

Calcio ed Europa League

Il calcio europeo entra nel vivo con la settima giornata di Europa League. Alle 18.45 il Bologna ospita il Celtic, mentre alle 21 tocca alla Roma, impegnata all’Olimpico contro lo Stoccarda. Ampio spazio anche alla Diretta Gol, per seguire tutte le sfide in contemporanea.

Non manca il calcio femminile, con Napoli Women-Juventus valida per la Coppa Italia.

SPORT IN TV OGGI – GIOVEDÌ 22 GENNAIO

Tennis

01:00 – Australian Open 2026, secondo turno singolare maschile

Diretta streaming su Discovery+, Eurosport 1 HD (1.30-14.30), Eurosport 2 HD (1.30-10.30 e 12.00-13.30), DAZN (1.30-14.30), HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels

(Darderi vs Baez ore 01:00; Musetti vs Sonego ore 01:30; Maestrelli vs Djokovic non prima delle 03:30; Sinner vs Duckworth non prima delle 09:00)

01:00 – Australian Open 2026, secondo turno singolare femminile

Diretta streaming su Discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels

01:00 – Australian Open 2026, primo turno doppio maschile

Diretta streaming su Discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels

(Bolelli/Vavassori vs Ho/Jebens)

01:00 – Australian Open 2026, primo turno doppio femminile

Diretta streaming su Discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels

Ciclismo

01:50 – Tour Down Under 2026, seconda tappa

Diretta streaming su Discovery+

Basket

03:30 – NBA: Milwaukee Bucks vs Oklahoma City Thunder

Diretta tv Sky Sport Basket (205); streaming SkyGo e NOW

18:30 – Eurolega: Anadolu Efes vs Olympiakos

Diretta streaming su EuroLeague Tv

20:05 – Eurolega: Maccabi Tel Aviv vs Panathinaikos

Diretta streaming su EuroLeague Tv

20:30 – Eurolega: Bayern vs Valencia

Diretta streaming su EuroLeague Tv

20:30 – Eurolega: Olimpia Milano vs Zalgiris Kaunas

Diretta tv Sky Sport Basket (205); streaming SkyGo, NOW, EuroLeague Tv

20:45 – Eurolega: Real Madrid vs Monaco

Diretta tv Sky Sport Max (206); streaming SkyGo, NOW, EuroLeague Tv

21:00 – Eurolega: Paris vs Dubai

Diretta streaming su EuroLeague Tv

Sport invernali

10:00 – Sci alpino, Coppa Europa Turnau: prima manche gigante maschile

Nessuna copertura tv

11:00 – Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: Nations Cup

Nessuna copertura tv

11:30 – Skicross, Coppa del Mondo Veysonnaz: qualificazione donne gara-2

Nessuna copertura tv

12:05 – Skicross, Coppa del Mondo Veysonnaz: qualificazioni uomini gara-2

Nessuna copertura tv

13:00 – Sci alpino, Coppa Europa Turnau: seconda manche gigante maschile

Nessuna copertura tv

17:00 – Salto con gli sci, Mondiali di volo Oberstdorf: qualificazioni HS235 uomini

Diretta streaming su Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN

Pallamano

15:30 – Europei 2026: Germania vs Portogallo

Nessuna copertura tv

18:00 – Europei 2026: Spagna vs Norvegia

Nessuna copertura tv

20:30 – Europei 2026: Francia vs Danimarca

Diretta streaming su Pallamano Tv

Calcio a 5

16:00 – Europei 2026: Armenia vs Ucraina

Diretta streaming su Uefa Tv

19:00 – Europei 2026: Lituania vs Cechia

Diretta streaming su Uefa Tv

Biathlon

18:15 – Coppa del Mondo Nove Mesto: 15 km Short Individual maschile

Diretta streaming su Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN, Eurovision Sport

Calcio

18:00 – Coppa Italia femminile: Napoli Women vs Juventus

Diretta tv Sky Sport Calcio (202); streaming SkyGo e NOW

18:45 – Europa League: Bologna vs Celtic

Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (213); streaming SkyGo e NOW

18:45 – Europa League: Fenerbahce vs Aston Villa

Diretta tv Sky Sport Max (206), Sky Sport 253; streaming SkyGo e NOW

18:45 – Europa League: Young Boys vs Olympique Lione

Diretta tv Sky Sport Mix (211), Sky Sport 254; streaming SkyGo e NOW

18:45 – Europa League: Paok vs Betis Siviglia

Diretta tv Sky Sport 255; streaming SkyGo e NOW

18:45 – Europa League: Viktoria Plzen vs Porto

Diretta tv Sky Sport 256; streaming SkyGo e NOW

18:45 – Europa League: Diretta Gol

Diretta tv Sky Sport 251; streaming SkyGo e NOW

21:00 – Europa League: Roma vs Stoccarda

Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (213); streaming SkyGo e NOW

21:00 – Europa League: Braga vs Nottingham Forest

Diretta tv Sky Sport Max (206), Sky Sport 253; streaming SkyGo e NOW

21:00 – Europa League: Celta Vigo vs Lille

Diretta tv Sky Sport Mix (211), Sky Sport 254, TV8; streaming SkyGo, NOW, tv8.it

21:00 – Europa League: Nizza vs Go Ahead Eagles

Diretta tv Sky Sport 255; streaming SkyGo e NOW

21:00 – Europa League: Diretta Gol

Diretta tv Sky Sport 251; streaming SkyGo e NOW