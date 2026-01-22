Sport in TV oggi, giovedì 22 gennaio: Australian Open, biathlon, Eurolega ed Europa League

Giornata ricchissima di eventi: grande tennis da Melbourne, Coppa del Mondo di biathlon a Nove Mesto, basket europeo e calcio continentale in primo piano
Giovedì 22 gennaio si apre con una nuova e intensissima giornata di sport in tv, capace di abbracciare fusi orari, discipline e palcoscenici internazionali. Al centro della scena resta l’Australian Open, con il secondo turno del singolare maschile e femminile e il debutto del doppio, ma il programma offre molto altro tra Coppa del Mondo di biathlon, Eurolega di basket, Europa League di calcio, pallamano, sport invernali e competizioni continentali.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Australian Open: tanta Italia all’alba
Le prime ore del mattino italiano sono dominate dal tennis di Melbourne. Nel secondo turno del singolare maschile scendono in campo Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Francesco Maestrelli e Jannik Sinner, con match di altissimo livello. Attenzione anche al doppio maschile, dove Simone Bolelli e Andrea Vavassori fanno il loro esordio.
Spazio anche al secondo turno del singolare femminile e al primo turno del doppio femminile, in una lunga maratona trasmessa in diretta su Eurosport, Discovery+ e piattaforme streaming.
Biathlon e sport invernali
Nel pomeriggio riflettori puntati sulla Coppa del Mondo di biathlon a Nove Mesto, con la 15 km Short Individual maschile che apre ufficialmente la tappa ceca. Tommaso Giacomel va a caccia di punti pesanti per consolidare la leadership nella classifica generale.
In programma anche appuntamenti con sci alpino, skicross, slittino e salto con gli sci, tra Coppa Europa, Coppa del Mondo e Mondiali di volo.
Basket: NBA ed Eurolega
Nella notte spazio all’NBA, con la sfida tra Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder. In serata domina invece l’Eurolega, con ben otto partite in calendario. Grande attesa per Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, match chiave per le ambizioni europee dei biancorossi.
Calcio ed Europa League
Il calcio europeo entra nel vivo con la settima giornata di Europa League. Alle 18.45 il Bologna ospita il Celtic, mentre alle 21 tocca alla Roma, impegnata all’Olimpico contro lo Stoccarda. Ampio spazio anche alla Diretta Gol, per seguire tutte le sfide in contemporanea.
Non manca il calcio femminile, con Napoli Women-Juventus valida per la Coppa Italia.
SPORT IN TV OGGI – GIOVEDÌ 22 GENNAIO
Tennis
01:00 – Australian Open 2026, secondo turno singolare maschile
Diretta streaming su Discovery+, Eurosport 1 HD (1.30-14.30), Eurosport 2 HD (1.30-10.30 e 12.00-13.30), DAZN (1.30-14.30), HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels
(Darderi vs Baez ore 01:00; Musetti vs Sonego ore 01:30; Maestrelli vs Djokovic non prima delle 03:30; Sinner vs Duckworth non prima delle 09:00)
01:00 – Australian Open 2026, secondo turno singolare femminile
Diretta streaming su Discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels
01:00 – Australian Open 2026, primo turno doppio maschile
Diretta streaming su Discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels
(Bolelli/Vavassori vs Ho/Jebens)
01:00 – Australian Open 2026, primo turno doppio femminile
Diretta streaming su Discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels
Ciclismo
01:50 – Tour Down Under 2026, seconda tappa
Diretta streaming su Discovery+
Basket
03:30 – NBA: Milwaukee Bucks vs Oklahoma City Thunder
Diretta tv Sky Sport Basket (205); streaming SkyGo e NOW
18:30 – Eurolega: Anadolu Efes vs Olympiakos
Diretta streaming su EuroLeague Tv
20:05 – Eurolega: Maccabi Tel Aviv vs Panathinaikos
Diretta streaming su EuroLeague Tv
20:30 – Eurolega: Bayern vs Valencia
Diretta streaming su EuroLeague Tv
20:30 – Eurolega: Olimpia Milano vs Zalgiris Kaunas
Diretta tv Sky Sport Basket (205); streaming SkyGo, NOW, EuroLeague Tv
20:45 – Eurolega: Real Madrid vs Monaco
Diretta tv Sky Sport Max (206); streaming SkyGo, NOW, EuroLeague Tv
21:00 – Eurolega: Paris vs Dubai
Diretta streaming su EuroLeague Tv
Sport invernali
10:00 – Sci alpino, Coppa Europa Turnau: prima manche gigante maschile
Nessuna copertura tv
11:00 – Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: Nations Cup
Nessuna copertura tv
11:30 – Skicross, Coppa del Mondo Veysonnaz: qualificazione donne gara-2
Nessuna copertura tv
12:05 – Skicross, Coppa del Mondo Veysonnaz: qualificazioni uomini gara-2
Nessuna copertura tv
13:00 – Sci alpino, Coppa Europa Turnau: seconda manche gigante maschile
Nessuna copertura tv
17:00 – Salto con gli sci, Mondiali di volo Oberstdorf: qualificazioni HS235 uomini
Diretta streaming su Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN
Pallamano
15:30 – Europei 2026: Germania vs Portogallo
Nessuna copertura tv
18:00 – Europei 2026: Spagna vs Norvegia
Nessuna copertura tv
20:30 – Europei 2026: Francia vs Danimarca
Diretta streaming su Pallamano Tv
Calcio a 5
16:00 – Europei 2026: Armenia vs Ucraina
Diretta streaming su Uefa Tv
19:00 – Europei 2026: Lituania vs Cechia
Diretta streaming su Uefa Tv
Biathlon
18:15 – Coppa del Mondo Nove Mesto: 15 km Short Individual maschile
Diretta streaming su Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN, Eurovision Sport
Calcio
18:00 – Coppa Italia femminile: Napoli Women vs Juventus
Diretta tv Sky Sport Calcio (202); streaming SkyGo e NOW
18:45 – Europa League: Bologna vs Celtic
Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (213); streaming SkyGo e NOW
18:45 – Europa League: Fenerbahce vs Aston Villa
Diretta tv Sky Sport Max (206), Sky Sport 253; streaming SkyGo e NOW
18:45 – Europa League: Young Boys vs Olympique Lione
Diretta tv Sky Sport Mix (211), Sky Sport 254; streaming SkyGo e NOW
18:45 – Europa League: Paok vs Betis Siviglia
Diretta tv Sky Sport 255; streaming SkyGo e NOW
18:45 – Europa League: Viktoria Plzen vs Porto
Diretta tv Sky Sport 256; streaming SkyGo e NOW
18:45 – Europa League: Diretta Gol
Diretta tv Sky Sport 251; streaming SkyGo e NOW
21:00 – Europa League: Roma vs Stoccarda
Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (213); streaming SkyGo e NOW
21:00 – Europa League: Braga vs Nottingham Forest
Diretta tv Sky Sport Max (206), Sky Sport 253; streaming SkyGo e NOW
21:00 – Europa League: Celta Vigo vs Lille
Diretta tv Sky Sport Mix (211), Sky Sport 254, TV8; streaming SkyGo, NOW, tv8.it
21:00 – Europa League: Nizza vs Go Ahead Eagles
Diretta tv Sky Sport 255; streaming SkyGo e NOW
21:00 – Europa League: Diretta Gol
Diretta tv Sky Sport 251; streaming SkyGo e NOW