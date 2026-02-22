Sport in tv oggi (22 febbraio): Olimpiadi, Serie A, Sei Nazioni e grande giornata su Sportface TV

Dall’atletica alla pallanuoto, dalla scherma alla ginnastica: programma ricchissimo in diretta tv e streaming
Domenica 22 febbraio all’insegna dello sport in tv e streaming. Riflettori puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma il palinsesto è densissimo tra calcio di Serie A, rugby Sei Nazioni, tennis, ciclismo, volley, basket e Superbike.
Particolare attenzione agli eventi targati Sportface TV e ai canali collegati: pallanuoto, scherma paralimpica e ginnastica artistica in primo piano.
Di seguito il programma completo della giornata, senza tralasciare alcun evento.
🏃 Atletica
-
9.00 – Festa del Cross – Diretta streaming su Atletica Italiana TV
-
9.00 – Padova, Campionati Italiani Prove Multiple Indoor – Diretta streaming su Atletica Italiana TV
-
9.00 – Campionati Italiani cross, gare individuali – atleticaitaliana.tv
-
16.00 – World Indoor Tour Torun – dalle 17.00 su Sky Sport Max, Sky Go, NOW
🧗 Arrampicata Sportiva
-
9.30 – Coppa Italia Boulder (seconda tappa, semifinali e finali) – Diretta streaming su Climbing TV
🤺 Scherma (Sportface TV)
-
11.30 – Coppa del Mondo Paralimpica, prove a squadre (sciabola e spada femminile, fioretto maschile) – Diretta streaming su Assalto – La TV della Scherma (piattaforma Sportface TV)
🤽 Pallanuoto
-
9.00 – Conference Cup – Diretta streaming su Sportface TV
-
10.00 – Conference Cup: De Akker Team-Honved – EuroAquatics TV
-
11.30 – Conference Cup: Posillipo-Matarò – EuroAquatics TV
🤸 Ginnastica Artistica (Sportface TV)
-
13.55 – Cottbus FIG Apparatus World Cup – Diretta streaming su Volare TV (piattaforma Sportface TV)
🏍 Superbike & MotoGP
-
0.30 – Superbike GP Australia: warm-up – Nessuna copertura
-
3.00 – Superpole Race – TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go, NOW
-
4.00 – MotoGP Test Buriram: sessione 1 – Nessuna copertura
-
6.00 – Superbike GP Australia: Gara 2 – TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go, NOW
-
7.20 – MotoGP Test Buriram: sessione 2 – Nessuna copertura
❄️ Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
-
Rai 2 HD (10.00-13.00 e 13.30-17.00)
-
Rai Sport HD (12.10-13.30)
-
Rai 1 (20.30 Cerimonia di chiusura)
-
Rai Play
-
Discovery Plus
-
HBO Max
-
Eurosport1 (10.00-16.45 e 20.30 Cerimonia di chiusura)
-
Eurosport2 (10.00-11.00)
-
DAZN
🚴 Ciclismo
-
10.15 – UAE Tour (7ª tappa) – dalle 11.50 Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
-
11.00 – Vuelta a Andalucia (5ª tappa) – dalle 13.30 Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
-
13.10 – Volta ao Algarve (5ª tappa) – dalle 15.30 Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
🏏 Cricket
-
10.30 – Coppa del Mondo T20: Sri Lanka-Inghilterra – ICC.TV
-
14.30 – Coppa del Mondo T20: India-Sudafrica – ICC.TV
⚽ Calcio Serie A
-
12.30 – Genoa-Torino – DAZN, DAZN 1
-
15.00 – Atalanta-Napoli – DAZN, DAZN 1
-
18.00 – Milan-Parma – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
-
20.45 – Roma-Cremonese – DAZN, DAZN 1
⚽ Calcio Femminile Serie A
-
12.30 – Ternana-Juventus – DAZN
-
15.30 – Inter-Roma – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN
-
18.00 – Fiorentina-Sassuolo – DAZN
🏉 Rugby
-
16.10 – Sei Nazioni: Francia-Italia – TV8, Sky Sport Arena, tv8.it, Sky Go, NOW
🏀 Basket
-
16.30 – Serie A1 femminile: Sesto San Giovanni-Sassari – flima.tv
-
17.00 – Coppa Italia finale: Milano-Tortona – Cielo, Sky Sport Basket, cielo.tv, Sky Go, NOW, LBA TV
-
18.00 – Serie A1 femminile: Venezia-Broni – flima.tv
-
18.00 – Serie A1 femminile: Battipaglia-Brixia – flima.tv
-
18.00 – Serie A1 femminile: San Martino di Lupari-Roseto – flima.tv
🏐 Volley Superlega
-
17.00 – Cisterna-Civitanova – DAZN, VBTV
-
18.00 – Piacenza-Trento – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
-
18.00 – Grottazzollina-Modena – VBTV
-
18.00 – Cuneo-Padova – VBTV
-
19.00 – Monza-Milano – DAZN, VBTV
🎾 Tennis
-
21.30 – ATP 500 Rio de Janeiro, finale – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
-
22.00 – ATP 250 Delray Beach, finale – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV