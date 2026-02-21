Prove multiple indoor 2026: Bonadé oro, argento per Favaretto

Al Palindroom di Padova, nella prima giornata dei Campionati Italiani Indoor di prove multiple 2026, le giovani atlete italiane hanno regalato emozioni e prestazioni di alto livello nella specialità del pentathlon promesse femminile.

La rassegna giovanile, che si tiene per il tredicesimo anno di fila nella città veneta e assegna i titoli nazionali nelle categorie promesse, juniores e allievi, ha visto spiccare diverse atlete, soprattutto quelle che hanno conquistato un posto sul podio. Tra loro brillando nomi emergenti del movimento dell’atletica leggera italiana, confermatosi un movimento in crescita.

Favaretto argento tricolore nel pentathlon promesse

Nella gara del pentathlon promesse femminile. la trevigiana Eleonora Favaretto del team Treviso ha conquistato una medaglia d’argento tricolore con un totale di 3728 punti, migliorando il piazzamento ottenuto nella scorsa edizione dei Campionai Italiani Indoor dove chiude terza.

Favaretto ha dato prova di grande equilibrio e qualità tecnica nelle cinque discipline che compongono il pentathlon, dimostrando costanza e determinazione. La vittoria è andata però a Sofia Bonadé della Pontevecchio Bologna con 3766 punti, dominatrice indiscussa soprattutto nelle prove finali. Bronzo invece per la vicentina Giada Dal Santo dell’Atletico Vicentina, con 3609 punti.

Altri risultati e prospettive della rassegna

Oltre alla gara promesse femminile, la manifestazione ha visto in pista anche atleti e atlete delle categorie juniores ed allieve, con la conquista della maglia tricolore nel pentathlon juniores femminile da parte di Benedetta Baiollo dell’Atletico Arcs Cus Perugia, che ha bissato il titolo dello scorso anno.

Tra i maschi delle prove multiple, nelle prime fasi dell’eptathlon promesse e juniores si sono messi in evidenza nomi come Kevin Lubello (Lagarina Crus Team) e Matteo Sorci (Atletica Perugia Team) che hanno guidato le classifiche dopo quattro gare. La manifestazione proseguirà nella giornata di domani con l’assegnazione di altri titoli tricolori, inclusi gli eptathlon maschile e femminile e in pentathlon allievi/allieve, che si potranno ovviamente seguire sui circuiti di SportFace TV.