Conference Cup: De Akker Bologna e CN Posillipo ai quarti, il punto

Nella seconda fase di qualificazione della LEN Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile, le italiane De Akker Bologna e CN Posillipo centrano l’obiettivo e strappano il pass per i quarti di finale.

La giornata di sabato ha regalato soddisfazioni alle due squadre azzurre, che con prestazioni convincenti hanno conquistato la matematica qualificazione alla fase successiva della competizione europea di club dopo un’intensa di incontro nel Qualification Round II.

La corsa del Circolo Nautico Posillipo

Il Circolo Nautico Posillipo, padrone di casa nel proprio girone, domina nettamente nella quarta giornata del raggruppamento D imponendosi con un netto 12-4 contro la Stella Rossa di Belgrado. Con questa vittoria vittoria la formazione napoletana ha conquistato il terzo successo su tre partite fin qui giocate, garantendosi matematicamente l’accesso ai quarti di finale e consolidando la propri posizione di leader nel girone.

Nella gara di apertura i partenopei sono partiti subito forti nonostante l’assenza del capitano Mattiello. Contro i serbi Cuccovillo ha aperto le marcature, mentre Izzo si è distino con una prestazione solida tra i pali parando due rigori. Nell’ultimo impegno previsto oggi contro gli del Maturò, la squadra si Napoli si giocherà il primato nella classifica del girone.

De Akker Bologna: festa sofferta ma qualificazione conquistata

Anche De Akker Bologna festeggia l’approdo ai quarti grazie a una giornata ricca di emozioni. Nel primo match di giornata la formazione emiliana ha superato l’A-Polo Sport Management ai rigori dopo un incontro combattuto. Sotto 5-3 alla fine del primo tempo, i felsinei sono riusciti a riequilibrare il match fino al punteggio di 12-12 vincendo poi dal dischetto.

In serata, nella seconda partita, il De Akker ha ottiene un’altra vittoria battendo 17-14 i croati del VK Primorje. Su tutti si è messo in evidenza Matteo Bragantini. Anche per Bologna questa mattina è in programma un altro importante impegno per migliorare la posizione di classifica.