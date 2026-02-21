Coppa del Mondo Ginnastica Artistica 2026: doppio podio italiano nella prima giornata di finali a Cottbus

La stagione internazionale di ginnastica artistica 2026 è partita col botto per la Nazionale italiana alla prima tappa di Coppa del Mondo a Cottbus, in Germania. Nella prima delle due giornate di finali specialità, i ginnasti azzurri hanno raccolto risultati prestigiosi, mettendo in luce una combinazione di esperienza e giovinve3zza nel programma tecnico mondiale.

In un clima di grande competizione, le performance dei talenti nostrani hanno dimostrato solidità, precisione ed equilibrio, conquistando medaglie e piazzamenti di alto valore per l’Italia nel Road to Los Angeles 2028.

Targhetta domina al cavallo e podio maschile di alto livello

Uno dei protagonisti indiscussi della prima giornata è stato Gabriele Targhetta, che ha conquistato la medaglia d’oro nella finale al cavallo con maniglie. In una gara decisa da pochi millesimi, Targhetta ha messo in mostra una routine solida e tecnicamente impegnativa, chiudendo con un punteggio complessivo che gli è valso il gradino più alto del podio. Alle sue spalle si sono classifica due validi avversari internazionali come l’armeno Mamikon Khachatryan e il kazako Nariman Kurbanov, rispettivamente argento e bronzo.

Oltre alla finale maschile al cavallo, nelle altre specialità maschili il dominio della competizione è proseguito con routine di alto livello e finalisti competitivi, anche se non tutti gli atleti azzurri sono riusciti a salire sul podio.

Iorio regina agli staggi e bronzo per Perotti

La parte femminile della giornata ha visto un’altra grande prestazione italiana sugli staggi: la campionessa Elisa Iorio, reduce da un lungo periodo di recupero dopo l’infortunio alle Olimpiadi, ha vinto l’oro nella finale femminile con una performance convincente e tecnica. Alle sue spalle la russa Milana Kaiumova.

L’Italia ha festeggiato anche un altro podio grazie alla giovane Giulia Perotti, che si è messa al collo la medaglia di bronzo sempre sugli staggi, dimostrando solidità ed entusiasmo in una finale molto combattuta. Qui trovi gli highlights dell’evento di Cottbus.