Olimpiadi Milano-Cortina 2026: emozioni e paure nel bob a quattro

Nell’ultima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si decideranno le medaglie nella disciplina del bob a quattro. Dopo tre manches piene di tensioni e colpi di scena, la gara odierna assume un significa importante per tutti gli equipaggi in pista, compreso quello italiano.

La pista ampezzana, dedicata al leggendario Eugenio Monti, si è confermata in questi giorni teatro di grandi velocità ma anche rischi, considerati i vari ribaltamenti registrati nella giornata di ieri.

Giornata di grandi paure e ribaltamenti

La competizione di big a quattro ha vissuto momenti di autentica paura nella giornata di ieri. Tre equipaggianti sono finiti fuori controllo e si sono ribaltati durante la manche.

Il primo a cedere è stato il team austriaco, con il pilota Jakob Mandlbauer e i suoi compagni che si sono capovolti a grande velocità nel tratto conclusivo della discesa. Fortunatamente tutti sono riusciti ad allontanarsi da soli, ma Mandlbauer ha comunque dovuto sottoporsi a controlli medici e potrebbe non riuscire a partecipare alle manches di oggi.

Anche la squadra francese, poco dopo, ha terminato la discesa sulla fiancata del bob, con gli atleti costretti difatti a raggiungere il traguardo a piedi. Un terzo incidente ha visto coinvolti gli atleti di Trinidad e Tobago, che non sono riusciti a completare la prova.

Gli azzurri e l’obiettivo medaglia

Nonostante l’atmosfera di tensione sul “budello” di Cortina, l’equipaggio italiano guidato d Patrck Baumgartner è comunque riuscito a qualificarsi per le manches di oggi con un buon tempo, piazzandosi al quinto posto dopo due discese.

Con i compagni Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti, gli azzurri si presentano questa mattina per la terza manche con l’obiettivo chiaro di entrare nella finale delle 12:15 e giocarsi concretamente una delle ultime medaglie di questi Giochi. La loro posizione non è lontana dai primi, e con una prestazione pulita e veloce potrebbero inserirsi nella lotta per il podio.