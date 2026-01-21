Sportface TVOriginals
Sport in TV oggi, mercoledì 21 gennaio: Australian Open, Italia-Croazia e Champions

Redazione
-
Sandro Campagna
Sandro Campagna

Dalla notte con il tennis agli appuntamenti decisivi di sera: pallanuoto da dentro o fuori, Champions League, volley, basket ed Eurolega

Una giornata sportiva senza pause

Mercoledì 21 gennaio si apre fin dalle prime ore del mattino con la quarta giornata degli Australian Open, primo Slam della stagione. Occhi puntati su Jasmine Paolini, impegnata nel secondo turno con l’obiettivo di centrare la qualificazione al terzo.

Ma il tennis non sarà l’unico evento da segnare sul calendario. Tra gli appuntamenti di giornata spiccano la seconda prova cronometrata della discesa maschile a Kitzbühel e soprattutto la sfida Italia-Croazia agli Europei di pallanuoto, un vero e proprio dentro o fuori per gli azzurri.

In serata spazio anche alle competizioni continentali di basket, volley e calcio, con numerosi club italiani chiamati a rispondere presente: Trento, Perugia e Civitanova in Champions League di volley, la Virtus Bologna in Eurolega contro il Fenerbahce, e Juventus e Atalanta in Champions League di calcio.

SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 21 gennaio

🎾 Tennis

01:00 – Australian Open 2026
Secondo turno singolare e doppio femminile
Diretta su Discovery+, Eurosport 1 HD (1:30–14:30), Eurosport 2 HD (1:30–10:30 e 12:00–13:30), DAZN, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels
(Paolini vs Frech, 4° match – inizio programma ore 01:00)

01:00 – Australian Open 2026
Secondo turno singolare e doppio maschile
Diretta su Discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels

🚴 Ciclismo

01:49 – Tour Down Under 2026
Prima tappa – Diretta streaming su Discovery+ (dalle 01:30)

🏀 Basket NBA

02:00 – Houston Rockets vs San Antonio Spurs
Diretta tv Sky Sport Basket (205) – Streaming SkyGo, NOW

04:00 – Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers
Diretta tv Sky Sport Basket (205) – Streaming SkyGo, NOW

❄️ Sport invernali

08:15 – Salto con gli sci, Coppa del Mondo (Zao)
HS102 donne – Streaming Discovery+

08:30 – Skeleton, Coppa Europa (St. Moritz)
Gara maschile – Nessuna copertura

10:00 – Superbike, Test Jerez
Prima giornata – Nessuna copertura

11:30 – Sci alpino, Coppa del Mondo (Kitzbühel)
Seconda prova cronometrata discesa uomini – Streaming Discovery+

11:30 – Skicross, Coppa del Mondo (Veysonnaz)
Qualificazioni donne – Nessuna copertura

12:00 – Snowboard, Coppa Europa (Bansko)
PGS maschile e femminile – Nessuna copertura

12:00 – Skeleton, Coppa Europa (St. Moritz)
Gara femminile – Nessuna copertura

12:05 – Skicross, Coppa del Mondo (Veysonnaz)
Qualificazioni uomini – Nessuna copertura

🤽 Pallanuoto – Europei 2026

15:30 – Turchia vs Georgia
Streaming Eurovision Sport

18:00 – Italia vs Croazia
Diretta tv Rai Sport HD – Streaming RaiPlay, Eurovision Sport

20:30 – Romania vs Grecia
Streaming Eurovision Sport

Calcio

18:00 – Coppa Italia Femminile
Ternana vs Inter – Diretta Sky Sport Calcio (202) – Streaming SkyGo, NOW

18:45 – Champions League
Galatasaray vs Atlético Madrid – Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253
Qarabag vs Eintracht Francoforte – Sky Sport 254

20:30 – Coppa Italia Femminile
Lazio vs Roma – Sky Sport Calcio (202)

21:00 – Champions League
Juventus vs Benfica – Amazon Prime Video
Atalanta vs Athletic Bilbao – Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213)
Marsiglia vs Liverpool – TV8, Sky Sport 253, tv8.it
Slavia Praga vs Barcellona – Sky Sport 254
Bayern Monaco vs Union SG – Sky Sport 255
Chelsea vs Pafos – Sky Sport 256
Newcastle vs PSV – Sky Sport 257

🏐 Volley

18:00 – Champions League
Ziraat Ankara vs Trentino – Sky Sport Arena (204)

19:30 – CEV Cup
Rio Duero Soria vs Piacenza – Streaming Euro Volley TV

20:30 – Champions League
Perugia vs Berlin Recycling – Sky Sport Arena (204)
Varsavia vs Civitanova – Sky Sport Max (206)

🏀 Basket europeo

18:00 – EuroCup
Lietkabelis vs Trento – Sky Sport Basket (205)

18:00 – Champions League Basket
AEK Athens vs Karditsas – DAZN
Galatasaray vs Le Mans – DAZN

19:30 – EuroCup
Hamburg vs Venezia – Sky Sport Mix (211)

20:30 – Eurolega
Virtus Bologna vs Fenerbahce – Sky Sport Basket (205)

20:30 – Champions League Basket
Joventut vs Chalon – DAZN
Unicaja vs Würzburg – DAZN

