Sport in tv oggi (20 aprile): Maratona di Boston, Tour of the Alps, Lecce-Fiorentina e NBA playoff

Pomeriggio con la Maratona di Boston in streaming e la prima tappa del Tour of the Alps su RaiSport. Sera con Lecce-Fiorentina su DAZN e Crystal Palace-West Ham su Sky. Nella notte i playoff NBA con quattro gare
Lunedì 20 aprile offre una programmazione sportiva variegata, tra atletica, ciclismo, calcio e basket. Nella notte tra domenica e lunedì si sono già disputate le prime due gare dei playoff NBA, mentre la giornata prosegue con eventi di primo piano fino alla sera.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Gli eventi di sport in tv oggi
10:00 Sollevamento pesi, Europei: gruppo A 60 kg uomini
Diretta streaming su Weightlifting House TV
10:30 Lotta, Europei: prima giornata
Diretta streaming su UWW+
11:00 Snooker, Mondiali 2026: terza giornata (primo turno)
Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
11:55 Ciclismo, Tour of the Alps 2026: prima tappa
Diretta tv su Rai Sport HD e streaming su Rai Play dalle 13:35; disponibile anche su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 e DAZN
13:00 Sollevamento pesi, Europei: gruppo A 65 kg uomini
Diretta streaming su Weightlifting House TV
15:30 Atletica, Maratona di Boston 2026
Diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
16:00 Sollevamento pesi, Europei: gruppo A 58 kg donne
Diretta streaming su Weightlifting House TV
20:15 Basket femminile, Serie A – gara-1 finale: Schio-Venezia
Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play e FLIMA
20:45 Calcio, Serie A: Lecce-Fiorentina
Diretta streaming su DAZN
21:00 Calcio, Premier League: Crystal Palace-West Ham
Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; streaming su Sky Go e NOW
Nella notte: playoff NBA
01:00 (martedì 21) Basket, NBA playoff – gara-2: Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors
Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su Sky Go e NOW
02:00 (martedì 21) Basket, NBA playoff – gara-2: New York Knicks-Atlanta Hawks
Diretta tv su Sky Sport Uno; streaming su Sky Go e NOW
04:30 (martedì 21) Basket, NBA playoff – gara-2: Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves
Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su Sky Go e NOW