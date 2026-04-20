Sport in tv oggi (20 aprile): Maratona di Boston, Tour of the Alps, Lecce-Fiorentina e NBA playoff

Pomeriggio con la Maratona di Boston in streaming e la prima tappa del Tour of the Alps su RaiSport. Sera con Lecce-Fiorentina su DAZN e Crystal Palace-West Ham su Sky. Nella notte i playoff NBA con quattro gare

Lunedì 20 aprile offre una programmazione sportiva variegata, tra atletica, ciclismo, calcio e basket. Nella notte tra domenica e lunedì si sono già disputate le prime due gare dei playoff NBA, mentre la giornata prosegue con eventi di primo piano fino alla sera.

Gli eventi di sport in tv oggi

10:00 Sollevamento pesi, Europei: gruppo A 60 kg uomini

Diretta streaming su Weightlifting House TV

10:30 Lotta, Europei: prima giornata

Diretta streaming su UWW+

11:00 Snooker, Mondiali 2026: terza giornata (primo turno)

Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

11:55 Ciclismo, Tour of the Alps 2026: prima tappa

Diretta tv su Rai Sport HD e streaming su Rai Play dalle 13:35; disponibile anche su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 e DAZN

13:00 Sollevamento pesi, Europei: gruppo A 65 kg uomini

Diretta streaming su Weightlifting House TV

15:30 Atletica, Maratona di Boston 2026

Diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

16:00 Sollevamento pesi, Europei: gruppo A 58 kg donne

Diretta streaming su Weightlifting House TV

20:15 Basket femminile, Serie A – gara-1 finale: Schio-Venezia

Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play e FLIMA

20:45 Calcio, Serie A: Lecce-Fiorentina

Diretta streaming su DAZN

21:00 Calcio, Premier League: Crystal Palace-West Ham

Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; streaming su Sky Go e NOW

Nella notte: playoff NBA

01:00 (martedì 21) Basket, NBA playoff – gara-2: Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors

Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su Sky Go e NOW

02:00 (martedì 21) Basket, NBA playoff – gara-2: New York Knicks-Atlanta Hawks

Diretta tv su Sky Sport Uno; streaming su Sky Go e NOW

04:30 (martedì 21) Basket, NBA playoff – gara-2: Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves

Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su Sky Go e NOW