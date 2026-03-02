Sport in tv oggi, lunedì 2 marzo: Serie A, basket Mondiali e NBA, Liga e tanto altro

Dalla notte NBA con Boston-Philadelphia alle sfide dell’Italia nelle qualificazioni mondiali di basket: Serie A, Liga, biathlon, tiro a segno, curling e ciclismo femminile

Lunedì 2 marzo ricchissimo di appuntamenti sportivi in tv e streaming. Si parte nella notte con l’NBA, si prosegue con biathlon e tiro a segno, quindi spazio al ciclismo femminile e alle qualificazioni mondiali di basket. In serata riflettori sulla Serie A con Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina, oltre alla Liga con Real Madrid-Getafe.

Ecco il programma completo con orari e piattaforme.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

🏀 Basket

2.00 – NBA: Boston Celtics-Philadelphia 76ers

Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

17.30 – Qualificazioni Mondiali: Lituania-Islanda

Diretta streaming su DAZN

18.00 – Qualificazioni Mondiali: Georgia-Danimarca

Diretta streaming su DAZN

18.00 – Qualificazioni Mondiali: Romania-Portogallo

Diretta streaming su DAZN

19.00 – Qualificazioni Mondiali: Turchia-Serbia

Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

19.00 – Qualificazioni Mondiali: Montenegro-Grecia

Diretta streaming su DAZN

19.00 – Qualificazioni Mondiali: Svizzera-Bosnia

Diretta streaming su DAZN

19.30 – Qualificazioni Mondiali: Italia-Gran Bretagna

Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

20.30 – Qualificazioni Mondiali: Spagna-Ucraina

Diretta streaming su DAZN

22.30 – Qualificazioni Mondiali: Argentina-Panama

Diretta streaming su DAZN

23.00 – Qualificazioni Mondiali: Brasile-Colombia

Diretta streaming su DAZN

⚽ Calcio

18.30 – Serie A: Pisa-Bologna

Diretta streaming su DAZN

20.45 – Serie A: Udinese-Fiorentina

Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

21.00 – Liga: Real Madrid-Getafe

Diretta streaming su DAZN

❄️ Biathlon

11.00 – Mondiali Giovanili: staffetta mista youth

Diretta streaming su Discovery Plus

14.45 – Mondiali Giovanili: staffetta mista junior

Diretta streaming su Discovery Plus

🎯 Tiro a segno

11.30 – Europei: finale femminile carabina 10 metri

Diretta streaming sul canale Youtube ESCvideostream

13.45 – Europei: finale maschile carabina 10 metri

Diretta streaming sul canale Youtube ESCvideostream

16.30 – Europei: finale Mixed Team carabina 10 metri

Diretta streaming sul canale Youtube ESCvideostream

🚴 Ciclismo femminile

14.05 – Samyn Ladies

Dalle 16.00 in diretta streaming su Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max e DAZN

🥌 Curling

19.00 – Mondiali Junior: Italia-Scozia (semifinale maschile)

Diretta streaming su curlingchannel.tv

Giornata particolarmente intensa per il basket con ben undici gare di qualificazione mondiale, ma anche il calcio offre due match di Serie A e la Liga. Attenzione inoltre alla semifinale mondiale junior di curling con l’Italia protagonista.