Mondiale 2026: Iran verso il forfait, il sostituto

Il Mondiale 2026 rischia di trasformarsi in un caso diplomatico prima ancora che sportivo. Dopo i bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele su obiettivi in Iran, la presenza della nazionale iraniana al prossimo Mondiale organizzato proprio da USA, Canada e Messico appare sempre più in bilico.

Mondiali 2026: l’Iran rinuncia

Proprio l’Iran sarebbe pronto a rinunciare a partecipare ai Mondiali dopo la storica qualificazione ottenuta dalla Nazionale di Taremi. A confermarlo è stato il presidente della federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj, che ha definito «improbabile» programmare serenamente la partecipazione al torneo dopo l’attacco statunitense. Una dichiarazione che pesa e che si accompagna a un altro segnale forte: la sospensione a tempo indeterminato del campionato nazionale. In un Paese in piena emergenza, oggi il calcio passa inevitabilmente in secondo piano.

Non è la prima volta che la posizione dell’Iran diventa oggetto di discussione in ambito internazionale. Già prima del Mondiale in Qatar la FIFA aveva valutato ipotesi di esclusione legate a questioni politiche e diritti umani, ma allora non si arrivò a un provvedimento concreto. Oggi, però, lo scenario è totalmente diverso: il conflitto coinvolge direttamente uno dei Paesi e le forti scosse interne potrebbero costringere la Nazionale a non partire.

Il segretario generale della FIFA, Mattias Grafstrom, intanto ha scelto una linea prudente. Durante l’assemblea annuale dell’International Football Association Board a Cardiff ha spiegato che è «prematuro» esprimere valutazioni definitive e che la federazione monitorerà l’evolversi della situazione, ribadendo come l’obiettivo resti quello di garantire una competizione sicura e con la partecipazione di tutte le squadre qualificate.

Resta però il nodo centrale: può una nazionale rappresentante di un Paese in guerra disputare le proprie partite negli Stati Uniti, direttamente coinvolti nel conflitto? L’Iran dovrebbe giocare nel Gruppo G con gare in programma a Los Angeles contro Belgio e Nuova Zelanda, e a Seattle contro l’Egitto. Al di là degli aspetti logistici e dei visti d’ingresso, pesano le possibili tensioni politiche, le questioni di sicurezza e il rischio di proteste o restrizioni.

Chi prende il posto dell’Iran?

Se l’esclusione dovesse concretizzarsi, l’alternativa più accreditata per partecipare ai Mondiali del 2026 porta all’Iraq. La nazionale irachena, è infatti attesa da uno spareggio intercontinentale contro Bolivia o Suriname. In caso di forfait dell’Iran verrebbe promossa direttamente alla fase finale. Di conseguenza, gli Emirati Arabi Uniti entrerebbero nel percorso dei playoff. Più remota, almeno per ora, l’ipotesi di un ripescaggio tramite ranking.

