Scherma: rinviate le gare di Coppa del Mondo

Le gare di Coppa del Mondo di Scherma in programma nel prossimo fine settimana sono state ufficialmente rinviate.

Coppa del Mondo: gare rinviate a causa del conflitto in Iran

Il conflitto in Iran scuote anche il Mondo dello Sport. Sono diversi, infatti, gli atleti e sportivi rimasti bloccati nel Golfo Persico a causa del lancio di missili da parte dell’Iran sugli alleati di USA e Israele. Per questo motivo anche i prossimi appuntamento in programma nel calendario di Scherma saranno ri-calendarizzati.

A comunicarlo è stata la Federazione Internazionale di Scherma (FIE), che ha annunciato lo slittamento di tre appuntamenti di rilievo del calendario internazionale, tra cui anche il prestigioso Trofeo Luxardo di Padova.

La decisione riguarda nello specifico le tappe di Coppa del Mondo previste a Il Cairo, Padova e Atene. Nel dettaglio, vengono rinviate le gare di fioretto in programma al Cairo dal 5 all’8 marzo 2026, la prova di sciabola maschile a Padova dal 6 all’8 marzo 2026 e la competizione di sciabola femminile ad Atene nelle stesse date.

Nel comunicato ufficiale, la FIE spiega che la scelta è stata dettata dall’attuale situazione globale, caratterizzata da forte incertezza e da un numero crescente di delegazioni che potrebbero incontrare difficoltà negli spostamenti internazionali. In particolare, vengono citate possibili cancellazioni di voli e restrizioni che rischierebbero di impedire ad atleti e staff tecnici di raggiungere le sedi di gara o di rientrare nei rispettivi Paesi.

Si tratta, come sottolineato dalla Federazione, di una decisione presa per cause di forza maggiore. La priorità assoluta resta la sicurezza dell’intera comunità schermistica internazionale e la garanzia che nessuna delegazione venga penalizzata per ragioni indipendenti dalla propria volontà.

Scherma, calendario fitto: quando le prove?

Il Comitato Esecutivo della FIE sta continuando a monitorare quotidianamente l’evoluzione della situazione, oltre che a collaborare con i comitati organizzatori per individuare nuove date in cui poter recuperare le competizioni. Ad oggi è difficile stabilire con precisione quando sarà ri-programmato l’evento di Padova, ma nel giro dei prossimi giorni potrebbe arrivare la decisione.

Le Federazioni Nazionali saranno informate non appena verranno prese ulteriori decisioni.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it