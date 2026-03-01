Campionati italiani Under 23: Caforio conferma il titolo. Risultati e highlights

I campionati italiani Under 23 di Caorle hanno visto la conferma di Gaia Caforio: tutti i risultati e gli highlights

Un’altra grande giornata di scherma è andata in scena a Caorle, dove si sono svolti i campionati italiani Under 23. Sono state ben 183 le spadiste che si sono sfidate per il titolo tricolore, ma anche per portare a casa il Premio Irene Biagioni, in memoria dell’atleta della Scherma Pistoia, come successo negli ultimi cinque anni.

La campionessa italiana si è confermata una straordinaria Gaia Caforio nella spada femminile, mentre Giuseppe Franzoni e Leonardo Tocci hanno conquistato i titoli maschili nel fioretto e nella sciabola.

Caforio è stata l’unica tra gli scudettati uscenti a ripetersi dopo un anno dall’edizione dell’anno scorso. È riuscita a battere per 15-12 Lucrezia Paulis delle Fiamme Oro Roma, medaglia d’argento e sua compagna con l’Italia.

Il doppio bronzo è stato conquistato da Elisa Treglia del Club Scherma Formia e da Mariachiara Testa del Circolo Schermistico Forlivese.

Tutti i risultati del campionato italiano under 23 di scherma

Nel fioretto maschile, invece, il titolo italiano Under 23 tornato nella bacheca di Giuseppe Franzoni. Si tratta della seconda volta in tre anni, visto che l’aveva conquistato anche a Rende 2024. Ha battuto Raian Adoul del Centro Sportivo Aeronautica Militare con il punteggio di 15-11.

Il doppio bronzo è andato a Matteo Iacomoni delle Fiamme Oro e Antonio Roman Gai del Club Scherma Pesaro. Leonardo Tocci è il nuovo campione d’Italia tra gli sciabolatori. È riuscito a strappare il titolo in finale, vincendo per 15-12 contro Cosimo Bertini delle Fiamme Oro.

I vincitori del weekend 28 febbraio-1 marzo

Sabato 28 febbraio

Spada Maschile – Simone Mencarelli (Fiamme Oro)

Sciabola femminile – Amelia Giovannelli (Carabinieri)

Fioretto femminile – Aurora Grandis (Aeronautica Militare)

Domenica 1° marzo

Spada femminile – Gaia Caforio (Aeronautica Militare)

Sciabola maschile – Leonardo Tocci (Aeronautica Militare)

Fioretto maschile – Giuseppe Franzoni (Fiamme Gialle)