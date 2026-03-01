Serie A, pari e spettacolo tra Roma e Juve. Bene Inter e Milan, la classifica

Nel posticipo della domenica sera in Serie A, Roma e Juventus hanno diviso la posta in palio: 3-3 allo stadio Olimpico, com’è andata la giornata

La 27esima giornata di Serie A va avanti con un bellissima partita tra Roma e Juventus. Le due squadre in piena corsa per un piazzamento Champions si sono divise la posta in palio con il risultato di 3-3 dopo una partita stupenda e piena di ribaltamenti di fronte.

Dopo il parziale vantaggio di Wesley, è arrivato il pareggio di Conceicao, ma è durato poco, viste le reti di Ndicka e Malen. La Juve, però, non demorde e i cambi di Spalletti hanno il loro effetto: va a segno Boga e una rete di Gatti al 93esimo fissa il punteggio sul 3-3.

Rimane inalterato, quindi, il distacco tra i due club e la Juve non perde del tutto il treno per la prossima Champions League, anche se resta complicato.

Serie A: Inter, Milan e Napoli tengono il passo

In vetta alla classifica, non cambia praticamente nulla rispetto alla scorsa giornata. L’Inter ha battuto il Genoa con il risultato di 2-0, stessa cosa è successa al Milan con la Cremonese, ma solo nel finale con le reti di Pavlovic e Leao.

Un tonfo per la Juve di Spalletti sarebbe stato decisivo nella corsa europea, visto che ha vinto anche il Como. Per gli altri risultati di oggi, da segnalare il 2-0 del Torino contro la Lazio e la brutta sconfitta dell’Atalanta contro il Sassuolo, nonostante la superiorità numerica.