Campionati italiani lanci: Osakue scrive la storia. I risultati e gli highlights

Nei campionati italiani di lanci, Daisy Osakue scrive ancora una volta la storia: i risultati nazionali e gli highlights della giornata

Anche oggi si sono svolte le finali nazionali dei campionati italiani di lanci. A Mariano Comense (Como) la finalista olimpica Daisy Osakue è riuscita a solcare un traguardo storico, con il decimo titolo italiano nel disco.

È riuscita a imporsi con l’ottimo risultato di 59,79, ma non è l’unico grande successo di oggi. Si è verificato anche il personale di Benedetta Benedetti (Esercito) che all’ultimo ingresso in pedana si migliora di oltre un metro, con 58,17. La scorsa estate si era fermata a 56,98 con l’argento agli Europei under 23 di Bergen. Terza Emily Conte (Fiamme Oro, 55,93).

Sofia Coppari (Atl. Brescia 1950) bene nella categoria promesse con il personal best di 54,98 davanti a Martina Kopsch (Cus Insubria Varese Como, 45,79) e Aurora Pongiluppi (Trevisatletica, 45,15).

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS DELLA FINALE NAZIONALE DI LANCI

Dal giavellotto al lancio del martello: i risultati

Nel giavellotto, svetta Giovanni Frattini (Carabinieri) con la misura di 76,38, arrivando davanti al 75,93 di Michele Fina (Esercito). Al terzo posto troviamo Roberto Orlando (Aeronautica) con 71,48. Pietro Colonnella (Asa Ascoli Piceno) è arrivato a un sorprendente 70,05 ed è il campione italiano under 23 davanti a Tommaso Suttora (Vis Nova Giussano, 66,12) e Giovanni De Cesare (Avis Barletta, 61,53).

Nel martello, lancio da 69,59 per la vittoria di Davide Costa (Fiamme Azzurre) davanti a Giorgio Olivieri (Carabinieri, 69,27) e Giacomo Proserpio (Carabinieri, 67,99). Maglia tricolore under 23 per Filippo Maria Iacocca (Vittorio Alfieri Asti) autore di 67,66, secondo Davide Camilli (Libertas Unicusano Livorno, 60,90), terzo Gaetano Degaetano (Siracusatletica, 59,14).