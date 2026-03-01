‘Fencing For All’, scherma inclusiva a Roma: vince il team Fiamme Oro, gli highlights

Il ‘Fencing For All’ è andato in scena oggi a Roma: un’occasione stupenda di inclusione, in cui ha dominato il team Fiamme Oro

Quando una stoccata vale un po’ di più: oggi a Roma è stato tempo di Fencing for All 2026. Il bellissimo evento è stato caratterizzato anche dalle visite istituzionali dei Presidenti del CONI e del CIP, Luciano Buonfiglio e Marco Giunio De Sanctis.

Sono stati puntuali nel sottolineare l’importanza di un evento speciale che unisce agonismo e inclusività.

Ogni gruppo era composto da un atleta autistico o con disabilità intellettiva. Stavolta, ad avere la meglio è stato il team delle Fiamme Oro nella prima tappa.

I risultati del Fencing For All a Roma 2026

Ad arrivare al secondo posto, è stato il Circolo della Scherma Anzio, secondo classificato, mentre sul terzo gradino del podio è salito il Club Scherma Bari. In una giornata come questa, il risultato sportivo resta comunque secondario rispetto al significato inclusivo.

La prossima tappa di metà maggio a Milano deciderà la classifica finale di “Fencing for All”. Tra gli ospiti illustri di oggi, ci sono stati anche l’artista e campionessa paralimpica Annalisa Minetti e il giornalista Alessandro Alciato.

Di seguito tutti i risultati

1^ tappa “Fencing for All” – Roma, 1° marzo 2026

CLASSIFICA

1. Fiamme Oro Roma (Daniele Fontana, Francesco Caudo, Marco Misiani)

2. Circolo della Scherma Anzio (Lorenzo Boschi, Giuseppe Iadaresta, Matteo Di Noia, Jacopo D’Antonio)

3. Club Scherma Bari (Andres Carrillo Ayala, Giovanni De Marzo, Letizia Zaccaro, Filippo Scialanga)

4. Club Scherma Formia (Vincenzo Chiarolanza, Luigi Marciano, Francesco Troisi, Sinclair Chiassi).

5. Frascati Scherma (Carlotta Pasqua, Stiven Bernardini, Francesco Retico, Mattia Proietti Savina)

6. Club Scherma Roma (Filippo Kiera Rouse, Alessio Pirrottina, Arianna Petella, Jacopo Baronci)

7. Nedo Nadi Salerno (Carlo Gallo, Antonio Lepore, Giovanni D’Arienzo, Vincenzo Vinciguerra)

8. Scherma Pistoia 1894 (Aleksandr Rizzi, Guido Romiti, Roberto Bartolini, Andrei Rizzi)

9. CUS Cassino (Francesco Maria Consales, Emiliano Bacci, Giovanni Maria Consales, Giuseppe Massimo)

10. Circolo della Spada Rimini (Gabriele Rotonda, Lorenzo Rulli, Travis Leardini)

11. Accademia Scherma Lia-2 (Mattia Furfaro, Emanuele Parente, Davide Donatiello)

12. Pentamodena (Nadia Marastoni, Samuele Panzani, Federico Federzoni)

13. Accademia Scherma Lia (Elisabetta Pasquini, Susanna Gatti, Roberta Corsini)

14. Circolo Schermistico Sassarese (Francesca Furesi, Francesca Achenza, Emiliano Achenza, Mariangela Busi)

15. CUS Roma (Pierluigi Gallozzi, Paolo Quaggia, Filippo Manca, Filippo Disi)