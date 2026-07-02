Sport in tv oggi 2 luglio: Wimbledon, BMW International Open e Italia-Giappone con Sportface su Prime Video e Samsung TV

Giovedì intenso tra tennis, golf, rugby, basket e Mondiali di calcio. In primo piano il secondo turno di Wimbledon con Sonego, Berrettini, Cobolli, Paolini e Grant, il primo giro del BMW International Open, Italia-Giappone ai Mondiali Under 20 di rugby e i sedicesimi dei Mondiali con Spagna-Austria su Rai 1. Come ogni giorno, spazio anche al palinsesto completo di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Giovedì 2 luglio propone una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di sport in tv. Il tennis resta uno dei grandi protagonisti con il secondo turno di Wimbledon: in campo diversi italiani, da Lorenzo Sonego a Matteo Berrettini, passando per Flavio Cobolli, Jasmine Paolini e Tyra Grant. La copertura sarà garantita dai canali Sky Sport dedicati al torneo e in streaming su Sky Go e NOW.

Spazio anche al golf, con il primo giro del BMW International Open e del John Deere Classic, alla canoa slalom e velocità, al nuoto artistico, al volley femminile giovanile, al basket e al rugby. Alle 18.30 appuntamento con Italia-Giappone ai Mondiali Under 20 su RugbyPass TV, mentre in serata riflettori sui Mondiali di calcio: Spagna-Austria sarà trasmessa su Rai 1 HD, RaiPlay e DAZN. Nella notte, poi, Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria su DAZN. Per oggi non sono previsti eventi sui canali dedicati della piattaforma OTT Sportface TV.

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Sport in tv oggi, giovedì 2 luglio: il calendario completo

07.30 Golf, BMW International Open: primo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.30; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 12.30.

08.30 Canoa slalom, Mondiali J/U23: terza giornata – Diretta streaming su YouTube Planet Canoe.

09.00 Pentathlon, Europei Junior: semifinali maschili – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Nuoto artistico, Europei: terza giornata – Diretta streaming su European Aquatics TV.

12.00 Tennis, Wimbledon: secondo turno singolare – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Wimbledon 1-6 (251-256); diretta streaming su Sky Go e NOW. Sonego-Diallo 1° match alle ore 12.00, Grant-Bouzkova 1° match alle ore 12.00, Berrettini-Fils 2° match dalle ore 14.30, Cobolli-Duckworth 3° match dalle ore 12.00 non prima delle 15.30, Paolini-Golubic 5° match dalle ore 12.00 non prima delle 17.30.

13.30 Golf, John Deere Classic: primo giro – Diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max; diretta tv su Eurosport 2 HD e streaming su DAZN dalle ore 22.00.

14.00 Canoa velocità, Mondiali J/U23: seconda giornata – Diretta streaming su YouTube Planet Canoe.

16.30 Volley femminile, Europei U18: Italia-Cechia – Diretta streaming su YouTube European Volleyball.

17.30 Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: Lituania-Gran Bretagna – Diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

18.30 Rugby, Mondiali U20: Italia-Giappone – Diretta streaming su RugbyPass TV.

21.00 Calcio, Mondiali: sedicesimi, Spagna-Austria – Diretta tv su Rai 1 HD; diretta streaming su RaiPlay e DAZN.

21.45 Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: Islanda-Italia – Diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

Venerdì 3 luglio, ore 01.00 Calcio, Mondiali: sedicesimi, Portogallo-Croazia – Diretta streaming su DAZN.

Venerdì 3 luglio, ore 05.00 Calcio, Mondiali: sedicesimi, Svizzera-Algeria – Diretta streaming su DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV: il palinsesto completo di giovedì 2 luglio

00.02 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini

00.18 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

00.34 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

00.51 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

01.08 Campionati Italiani Allievi Indoor Atletica – Ancona – Day 1 – 2026

07.03 Sport is My Life – Ginnastica – Ep 2

07.26 1° Tappa – Arrampicata Sportiva – Coppa Italia Speed Brughero 2026 – Finali

08.32 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

09.08 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

09.19 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

09.34 Old But Gold – Episodio 4

10.00 Old But Gold – Episodio 1

10.23 INSIDE – Andrea Conti | Innovazione, lavoro e mentalità

10.40 INSIDE – Milano Cortina – Davide Battistella (Presidente FASI)

10.56 INSIDE – Ministro Andrea Abodi | Lo sport come strumento di crescita e inclusione

11.02 INSIDE – Angelo Cito | Il presente e il futuro del taekwondo italiano

11.27 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

11.50 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

12.08 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

12.24 Campionati Italiani Assoluti Indoor di Atletica – Ancona 2026 – Sintesi

12.53 Atletica – Meeting Savona – 2026

16.17 Sport is My Life – Atletica – Ep 8

16.37 Sport is My Life – Atletica – Ep 9

16.58 Atletica – Meeting Savona – 2026

20.21 Furious – La storia di Andrew Howe

20.38 Get Ready

21.02 Golden Players, Road to FIBA Masters Open 2026

21.23 Titolo Italiano Pesi Gallo 2026 – Mancosu vs Foglia

23.49 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2