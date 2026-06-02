Sport in tv oggi 2 giugno: Roland Garros, Giro d’Italia femminile e Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Cobolli, Bolelli e Vavassori protagonisti a Parigi, mentre il Giro d’Italia femminile affronta la cronometro di Nevegal. In serata spazio al calcio con la finale playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli. Da non perdere anche la programmazione completa di Sportface TV disponibile sia su Amazon Prime Video che su Samsung TV.

Il grande tennis del Roland Garros e la cronometro del Giro d’Italia femminile guidano il programma sportivo di martedì 2 giugno. A Parigi riflettori puntati sul doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, mentre sulle strade venete la corsa rosa femminile affronta una tappa contro il tempo destinata a incidere sulla classifica generale. In programma anche rugby, basket 3×3, calcio internazionale e la finale playoff di Serie C. Da seguire inoltre gli eventi in diretta sui canali tematici di Sportface TV e la programmazione completa disponibile su Amazon Prime Video e Samsung TV.

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Il tennis rappresenta il piatto forte della giornata con i quarti di finale del Roland Garros e gli italiani ancora protagonisti nel torneo di doppio. Grande attenzione anche al Giro d’Italia femminile, che propone una cronometro individuale da Belluno a Nevegal. In serata spazio al calcio con Brescia-Ascoli, gara d’andata della finale playoff di Serie C, e alla finale scudetto della Serie A Élite di rugby tra Petrarca e Valorugby.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – MARTEDÌ 2 GIUGNO

Tennis

11.00 Tennis, Roland Garros: quarti di finale singolari e doppi 3° match dalle 11.00: Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner 3° match dalle 11.00: Zverev-Jodar 4° match dalle 11.00, non prima delle 20.15: Mensik-Fonseca Diretta su Eurosport 1 HD (Court Philippe Chatrier), DAZN (Court Philippe Chatrier), Discovery Plus, HBO Max, TimVision e Prime Video Channels



Basket 3×3

12.30 Basket 3×3, Mondiali: fase a gironi maschile e femminile – Diretta su YouTube FIBA3x3

Ciclismo

13.00 Giro di Vallonia: seconda tappa Jodoigne-Libramont Chevigny (192,1 km) – Diretta dalle 15.30 su Discovery Plus e HBO Max

13.05 Giro d’Italia femminile: quarta tappa Belluno-Nevegal (cronometro individuale, 12,7 km) – Diretta dalle 14.15 su Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; dalle 14.45 su Rai 2 HD e Rai Play

Calcio

18.00 Amichevole internazionale: Croazia-Belgio – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Go e NOW

21.15 Serie C, finale playoff andata: Brescia-Ascoli – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go e NOW

Rugby

18.15 Serie A Élite, finale scudetto: Petrarca-Valorugby – Rai 2 HD e RaiPlay

EVENTI SPORTFACE TV – CANALI TEMATICI

Assalto – La TV della Scherma

14.45 Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2026 – Diretta streaming

SPORTFACE TV SU AMAZON PRIME VIDEO E SAMSUNG TV – PALINSESTO COMPLETO DEL 2 GIUGNO