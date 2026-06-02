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Sport in TV

Sport in tv oggi 2 giugno: Roland Garros, Giro d’Italia femminile e Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Franz Monaco
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Sport in tv sportface 2 giugno

Cobolli, Bolelli e Vavassori protagonisti a Parigi, mentre il Giro d’Italia femminile affronta la cronometro di Nevegal. In serata spazio al calcio con la finale playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli. Da non perdere anche la programmazione completa di Sportface TV disponibile sia su Amazon Prime Video che su Samsung TV.

Il grande tennis del Roland Garros e la cronometro del Giro d’Italia femminile guidano il programma sportivo di martedì 2 giugno. A Parigi riflettori puntati sul doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, mentre sulle strade venete la corsa rosa femminile affronta una tappa contro il tempo destinata a incidere sulla classifica generale. In programma anche rugby, basket 3×3, calcio internazionale e la finale playoff di Serie C. Da seguire inoltre gli eventi in diretta sui canali tematici di Sportface TV e la programmazione completa disponibile su Amazon Prime Video e Samsung TV.

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Il tennis rappresenta il piatto forte della giornata con i quarti di finale del Roland Garros e gli italiani ancora protagonisti nel torneo di doppio. Grande attenzione anche al Giro d’Italia femminile, che propone una cronometro individuale da Belluno a Nevegal. In serata spazio al calcio con Brescia-Ascoli, gara d’andata della finale playoff di Serie C, e alla finale scudetto della Serie A Élite di rugby tra Petrarca e Valorugby.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – MARTEDÌ 2 GIUGNO

Tennis

  • 11.00 Tennis, Roland Garros: quarti di finale singolari e doppi
    • 3° match dalle 11.00: Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner
    • 3° match dalle 11.00: Zverev-Jodar
    • 4° match dalle 11.00, non prima delle 20.15: Mensik-Fonseca
    • Diretta su Eurosport 1 HD (Court Philippe Chatrier), DAZN (Court Philippe Chatrier), Discovery Plus, HBO Max, TimVision e Prime Video Channels

Basket 3×3

  • 12.30 Basket 3×3, Mondiali: fase a gironi maschile e femminile – Diretta su YouTube FIBA3x3

Ciclismo

  • 13.00 Giro di Vallonia: seconda tappa Jodoigne-Libramont Chevigny (192,1 km) – Diretta dalle 15.30 su Discovery Plus e HBO Max
  • 13.05 Giro d’Italia femminile: quarta tappa Belluno-Nevegal (cronometro individuale, 12,7 km) – Diretta dalle 14.15 su Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; dalle 14.45 su Rai 2 HD e Rai Play

Calcio

  • 18.00 Amichevole internazionale: Croazia-Belgio – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Go e NOW
  • 21.15 Serie C, finale playoff andata: Brescia-Ascoli – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go e NOW

Rugby

  • 18.15 Serie A Élite, finale scudetto: Petrarca-Valorugby – Rai 2 HD e RaiPlay

EVENTI SPORTFACE TV – CANALI TEMATICI

Assalto – La TV della Scherma

  • 14.45 Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2026 – Diretta streaming

SPORTFACE TV SU AMAZON PRIME VIDEO E SAMSUNG TV – PALINSESTO COMPLETO DEL 2 GIUGNO

  • 00:08 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast Ep. 2
  • 00:44 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast Ep. 4
  • 00:54 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast Ep. 5
  • 01:21 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks: Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini
  • 01:36 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks: Giulio Dressino e Nicola Ripamonti
  • 01:52 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks: Alberta Santuccio e Giulia Rizzi
  • 02:01 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks: Lorenzo Bacci e Luca Beccaro
  • 02:18 Old But Gold – Episodio 1
  • 02:41 Old But Gold – Episodio 4
  • 03:06 INSIDE – Fausto Desalu
  • 03:23 INSIDE – Rossella Fiamingo
  • 03:36 Campionati Italiani Allievi Indoor 2026 – Day 2
  • 07:53 Battiti Olimpici – Episodio 1
  • 08:07 Battiti Olimpici – Episodio 2
  • 08:20 Battiti Olimpici – Episodio 3
  • 08:35 Battiti Olimpici – Episodio 4
  • 08:49 Battiti Olimpici – Episodio 5
  • 09:10 King Carl – Howe Meets Lewis
  • 10:30 Il Nastro Magico
  • 11:00 All Around International
  • 11:14 FIG Apparatus World Cup Ginnastica Artistica – Osijek 2026 Day 2
  • 15:20 INSIDE Milano Cortina – Luigi Busà
  • 15:35 INSIDE – Cordiano Dagnoni
  • 15:58 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast Ep. 2
  • 16:34 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast Ep. 4
  • 16:44 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast Ep. 5
  • 17:11 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks: Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini
  • 17:26 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks: Giulio Dressino e Nicola Ripamonti
  • 17:42 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks: Alberta Santuccio e Giulia Rizzi
  • 17:51 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks: Lorenzo Bacci e Luca Beccaro
  • 18:08 Old But Gold – Episodio 1
  • 18:31 Old But Gold – Episodio 4
  • 18:56 INSIDE – Fausto Desalu
  • 19:13 INSIDE – Rossella Fiamingo
  • 19:26 Campionati Italiani Allievi Indoor 2026 – Day 2
  • 23:43 Battiti Olimpici – Episodio 1
  • 23:57 Battiti Olimpici – Episodio 2

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