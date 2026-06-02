Golden Gala 2026 a Roma: i campioni presenti ed il programma completo

Il grande spettacolo dell’atletica internazionale torna in Italia con il Golden Gala intitolato a Pietro Mennea, in programma giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.
Le sfide più attese: Jacobs contro Lyles e l’assalto di Battocletti
La quarta tappa della Diamond League porta nella Capitale oltre quaranta campioni olimpici e mondiali, garantendo una serata di altissimo livello tecnico, con oltre 80 medagliati internazionali.
L’attenzione del pubblico è concentrata sui cento metri maschili, dove Marcell Jacobs affronta lo statunitense Noah Lyles in un duello che ripropone le ultime due medaglie d’oro a cinque cerchi della specialità, con l’inserimento del velocista botswano Letsile Tebogo.
Grandi aspettative accompagnano anche la gara dei cinquemila metri femminili, in cui Nadia Battocletti ha dichiarato di voler puntare al record europeo, lanciando la sfida diretta alla campionessa olimpica Winfred Yavi.
In pedana, il pubblico attende Leonardo Fabbri nel getto del peso, impegnato in un confronto durissimo con il primatista mondiale Ryan Crouser.
Nel salto triplo, Andy Diaz cerca il terzo successo consecutivo al meeting romano, dovendo superare la concorrenza di Lazaro Martinez. Manca invece Mattia Furlani, fermato da un infortunio che lo ha costretto a rinunciare alla gara di salto in lungo, dove il greco Miltiadis Tentoglou resta il grande favorito.
Attesissima anche la pedana dell’asta con la campionessa Nina Kennedy. C’è grande curiosità per la prova sui quattrocento metri della britannica Keely Hodgkinson, oltre alla sfuda nei duecento metri tra Melissa Jefferson-Wooden e Julien Alfred.
Il programma in pista e la copertura televisiva dell’evento
Il palinsesto ufficiale prevede le prime gare del 4 gugno a partire dalle 19:10, ma il momento principale valido per la Diamond League inizia alle 21:00.
Ecco la tabella con il programma orario completo del Golden Gala 2026, ordinata cronologicamente:
|Orario
|Gara / Specialità
|19.10
|Tiro del giavellotto
|Maschile
|19.15
|Salto con l’asta
|Femminile
|19.48
|Salto triplo
|Maschile
|21.04
|400 ostacoli
|Femminile
|21.07
|Salto in alto
|Maschile
|21.15
|800 metri
|Maschile
|21.27
|Getto del peso
|Maschile
|21.28
|100 ostacoli
|Femminile
|21.35
|Salto in lungo
|Maschile
|21.38
|5000 metri
|Femminile
|22.04
|110 ostacoli
|Maschile
|22.15
|400 metri
|Femminile
|22.27
|200 metri
|Femminile
|22.37
|1500 metri
|Femminile
|22.52
|100 metri
|Maschile
La diretta televisiva è garantita in chiaro su Rai Due a partire dalle 21, con la contemporanea trasmissione in streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play, offrendo a tutti gli appassionati l’opportunità di assistere in tempo reale alle prestazioni degli atleti.