Scherma, Roma: Colombo e Quirini conquistano il tricolore nella spada Cadetti, gli highlights ed il programma di oggi

La quinta giornata dei Campionati Italiani giovanili “Roma 2026” premia Andrea Colombo e Sofia Quirini, laureati campioni tricolori nella spada categoria Under 17.

La cronaca delle finali: i trionfi di Colombo e Quirini

Alla Fiera di Roma, il torneo di spada maschile Under 17 si è concluso con la vittoria di Andrea Colombo del Club Scherma Legnano. L’assalto per l’oro contro Lorenzo Ippoliti del Club Scherma Roma è terminato sul punteggio di 15-14.

Ippoliti ha annullato lo svantaggio iniziale agganciando il rivale sul quattordici pari, ma nel frangente decisivo il neo campione ha mostrato freddezza e ha piazzato la stoccata vincente. Ottengono la medaglia di bronzo Filippo Brignoli della Polisportiva Scherma Bergamo e Lorenzo Balelli del Circolo Schermistico Forlivese.

Completano il quadro dei quarti di finale Alessandro Giupponi, Antonio Ferlito, Daniel Ferro e Lorenzo Cafarotti.

Nel tabellone femminile, il titolo italiano è andato a Sofia Quirini del Circolo della Scherma Terni. La spadista umbra ha vinto la finale per quindici a dodici su Elisabetta Rinaldi del Club Sportivo Partenopeo.

Condividono il gradino più basso del podio Giulia Ferioli del Club Scherma Roma e Maria Cocco della Comini Padova. Il gruppo delle prime otto classificate ha incluso anche le atlete Benedetta Bianchi, Agnese De Caprio, Michela Limonta e Flora Cenname.

Il programma odierno: spada Giovani e le finali di sciabola

La sesta giornata della rassegna nazionale Roma 2026 vede oggi in pedana gli atleti della categoria Under 20 di spada. La competizione maschile inizia alle ore 8:15, seguita immediatamente dal torneo femminile a partire dalle nove.

Le fasi finali godono della diretta streaming dalle 14:15 sul nostro canale Sportface e sul canale della federazione AssaltoTV, visibile integralmente sulla piattaforma Sportface.

Il calendario dei Campionati Assoluti prosegue parallelamente con le prove a squadre di sciabola maschile e femminile. I turni eliminatori e le semifinali si disputano sempre all’interno della Fiera di Roma. Per le sfide che assegnano le medaglie d’oro, la competizione si trasferisce sulla suggestiva terrazza del Pincio.

Questo atteso evento serale scatta alle ore venti e conta sulla diretta televisiva su RAI Sport.