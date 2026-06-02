Lukaku cambia il Napoli: Allegri ha la sua coppia da sogno

Sembrava destinato a salutare. O almeno questa era la sensazione fino a qualche settimana fa. Invece Romelu Lukaku è ancora al centro del progetto Napoli e il cambio in panchina potrebbe avergli regalato una seconda occasione. Più concreta di quanto molti immaginassero.

L’addio di Antonio Conte ha modificato parecchi equilibri all’interno dello spogliatoio azzurro. Anche quelli che riguardano il centravanti belga. Il rapporto tra i due, nato sotto il segno della fiducia totale, si era progressivamente deteriorato durante una stagione complicata, condizionata da problemi fisici, vicende personali dolorose e uno spazio in campo molto inferiore alle aspettative.

Lukaku ha chiuso l’anno con numeri modesti e con la sensazione di non essere mai riuscito davvero a ripartire dopo i guai muscolari accusati in estate. Eppure qualcosa è cambiato.

Allegri decide sul futuro di Lukaku

L’arrivo di Massimiliano Allegri apre infatti uno scenario completamente diverso. Il nuovo tecnico azzurro potrebbe considerare il belga come una risorsa ancora importante e non soltanto come un giocatore da accompagnare alla porta. Anzi.

L’idea che sta prendendo forma è quella di costruire un attacco in cui Lukaku possa tornare ad avere un ruolo centrale. Non più come unico riferimento offensivo, ma come partner ideale di Hojlund, che potrebbe sfruttarne il lavoro spalle alla porta e la capacità di creare spazi.

Una soluzione che ricorda alcune delle migliori squadre allenate da Allegri, sempre molto attente agli equilibri offensivi e alla complementarità tra gli attaccanti. Il Napoli potrebbe quindi cambiare quelle che erano le strategie iniziali di mercato per consegnare ad Allegri un reparto avanzato composto dai due bomber.

Per il tecnico livornese sarebbe la soluzione ideale. Da una parte la fisicità del belga, dall’altra Hojlund, che ha dimostrato di essere bravo a fare a sportellate, ma è capace anche di attaccare la profondità. Questo il progetto che potrebbe prendere forma se Allegri desse il suo via libera.

C’è però un dettaglio che pesa parecchio. Lukaku ha ancora un contratto importante con il Napoli e non sembra intenzionato a chiudere la sua avventura in azzurro dopo una stagione vissuta tra mille difficoltà. Le recenti dichiarazioni del giocatore hanno lasciato intendere la volontà di continuare e di dimostrare qualcosa che quest’anno non è riuscito a mostrare.

Per questo motivo il Napoli potrebbe rivedere l’intenzione di cedere il belga. Al contrario, il club e Allegri stanno valutando di continuare a puntare su Lukaku e creare quella che i tifosi già lo scorso anno immaginavano come coppia da sogno con Hojlund.