Sport in TV oggi, lunedì 2 febbraio: tennis, ciclismo su pista e Serie A

Settimana olimpica al via verso Milano-Cortina 2026: giornata più soft ma ricca di appuntamenti tra tennis internazionale, Europei di ciclismo su pista e posticipi di calcio in Italia e all’estero.
Una giornata di transizione verso Milano-Cortina
Lunedì 2 febbraio segna l’inizio della settimana che porterà ufficialmente ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Il programma sportivo odierno non è tra i più affollati, ma offre comunque diversi spunti di interesse, soprattutto per i colori azzurri.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Il tennis resta protagonista assoluto, con l’avvio dei tabelloni principali di quattro tornei tra ATP e WTA, mentre a Konya entrano nel vivo gli Europei di ciclismo su pista, con l’Italia chiamata a confermare le ottime indicazioni emerse nelle qualificazioni. In serata spazio anche al calcio, con Serie A, Premier League e Liga.
Tennis: quattro tornei in contemporanea
All’indomani della finale maschile degli Australian Open, il circuito non si ferma. Partono oggi i main draw di:
-
ATP 250 di Montpellier
-
WTA 500 di Abu Dhabi
-
WTA 250 di Cluj-Napoca
-
WTA 250 di Ostrava
Una lunga maratona che accompagnerà l’intera giornata, con incontri distribuiti tra mattina e pomeriggio.
Ciclismo su pista: Italia a caccia del podio a Konya
Grande attenzione rivolta alla seconda giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista in Turchia. L’Italia può ambire a risultati importanti soprattutto:
-
con i quartetti dell’inseguimento a squadre, molto veloci nelle qualificazioni
-
con Letizia Paternoster nella prova di eliminazione
-
con Matteo Bianchi nel chilometro da fermo
La sessione pomeridiana sarà trasmessa in diretta e assegnerà verdetti pesanti.
Calcio: Serie A e campionati esteri
In serata riflettori puntati sui campi di calcio:
-
in Serie A va in scena il posticipo Udinese-Roma
-
nel campionato femminile spazio a Fiorentina-Napoli
-
all’estero si giocano incontri di Premier League e Liga spagnola
📺 Programma sport in TV – Lunedì 2 febbraio
01:00
🏀 NBA – New York Knicks vs Los Angeles Lakers
📺 Sky Sport Basket | 📱 Sky Go, NOW
03:30
🏀 NBA – Denver Nuggets vs Oklahoma City Thunder
📺 Sky Sport Basket | 📱 Sky Go, NOW
08:00
🎾 WTA Abu Dhabi – Primo turno
📺 SuperTennis (dalle 10:00 anche Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix)
📱 supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW
10:00
🎾 WTA Cluj-Napoca – Primo turno
📺 SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 20:05), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix
📱 supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW
10:30
🎾 WTA Ostrava – Primo turno
📺 SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 20:05), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix
📱 supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW
11:30
🚴♂️ Europei ciclismo su pista – Sessione mattutina
📺 Nessuna diretta TV / streaming
16:30
🎾 ATP Montpellier – Primo turno
📺 Sky Sport Uno (fino alle 20:05), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix
📱 Sky Go, NOW, Tennis TV
16:30
🚴♂️ Europei ciclismo su pista – Sessione pomeridiana
📺 Rai Sport
📱 RaiPlay, Discovery+, Eurosport 2, HBO Max, DAZN
18:00
⚽ Serie A femminile – Fiorentina vs Napoli
📱 DAZN
20:45
⚽ Serie A – Udinese vs Roma
📺 Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K
📱 Sky Go, NOW, DAZN
21:00
⚽ Premier League – Sunderland vs Burnley
📺 Sky Sport Arena
📱 Sky Go, NOW
21:00
⚽ Liga – Maiorca vs Siviglia
📱 DAZN