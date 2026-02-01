Scherma, Campionati del Mediterraneo: altre 12 medaglie, 5 sono d’oro

I campionati del Mediterraneo sono terminati con un’affermazione davvero importante da parte dell’Italia: anche oggi 12 medaglie

La prima giornata dei campionati del Mediterraneo a Lubiana si è conclusa alla grande per i colori azzurri, come vi abbiamo raccontato stamattina. Infatti, il palmares dell’Italia si è arricchito di ben 12 medaglie di cui tre d’oro.

Oggi, per quanto non fosse semplice migliorare questo score, le cose sono andate anche meglio. Infatti, i campionati si sono conclusi con altre 12 medaglie, di cui addirittura cinque d’oro. La domenica è andata come meglio non poteva: dodici podi complessivi, dicevamo, di cui cinque ori, cinque argenti e due bronzi.

Iniziamo dal fioretto maschile, dove spicca Geremia Napolitano, che si è preso il gradino più alto del podio imponendosi 15-14 su Christian Avizzano. Rivincita, invece, per quanto riguarda la spada maschile per quanto riguarda gli Under 15.

La finale è stata la stessa di sabato, ma stavolta a risultato invertito: ha vinto Filippo Corna davanti al compagno di nazionale Edoardo Trabucco, che quindi ha chiuso con l’argento.

I risultati dei Campionati del Mediterraneo: chi ha vinto l’oro

Tra gli sciabolatori, Valerio Imbastari si è preso la medaglia d’oro dopo il 15-9 su Andreas Verde. Derby anche nella sciabola femminile. Bianca Morello si è imposta con il risultato di 15-13 contro Giulia Iacolare.

Nella spada altre due medaglie: secondo posto per Diletta Freguglia, bronzo per Eleonora Brignoli. Da segnalare un altro bronzo per Vittoria Gasparini. L’ultimo oro è arrivato nella gara a squadre maschile Under 17 ad armi miste. L’Italia ha vinto con Luca Guidi, Francesco La Forza e Filippo Landi che hanno battuto la Spagna in semifinale e la Francia 2 in finale.

Il medagliere è bellissimo: l’Italia ha chiuso davanti a tutti, seguita da Francia e Spagna. Un weekend meraviglioso per la scherma.