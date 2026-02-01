Serie A: la Juve cala il poker a Parma. L’Inter non sbaglia

La 23esima giornata di Serie A va avanti con una domenica sera secondo pronostico: la Juve vince a Parma, bene l’Inter

La domenica sera non dà grossi problemi alle big di Serie A. La Juve spazza via il Parma con il risultato di 1-4. L’inizio di partita dei bianconeri è subito molto buono e aggressivo, con gli ospiti che iniziano a creare occasioni a raffica per andare in vantaggio.

E il vantaggio arriva al 15esimo minuto: Bremer torna al gol e non sarà l’unico in questa partita. Polemiche per una mancato cartellino rosso a McKennie, che poi segna il raddoppio al 37esimo. La partita sembra già molto ben indirizzata, nonostante un brivido nel secondo tempo.

Infatti, un goffo autogol di Cambiaso permette ai padroni di casa di accorciare le distanze. Ma dura poco. Ancora Bremer e Jonathan David fissano il punteggio sul 4-1. E la Juve resta in piena corsa per un posto in Champions League. Crisi piena, invece, per il Parma fischiato dai suoi tifosi.

L’Inter batte la Cremonese: bastano Lautaro e Zielinski

Un’Inter in pieno controllo, e senza strafare, batte la Cremonese con il risultato di 2-0. A sbloccare la partita è Lautaro Martinez, abile a liberarsi in area di rigore e incrociare di testa.

Il raddoppio ancora con un tiro velenoso da fuori area di Zielinski che trova Audero impreparato. Proprio il portiere della Cremonese è protagonista di un brutto episodio nella ripresa: un petardo lanciato dai tifosi ospiti lo colpisce e la partita viene bloccata. Ci saranno conseguenze.