Mondiali Junior Short Track 2026: l’Italia sfiora il podio nella staffetta maschile a Salt Lake City

Ai Mondiali junior di short track 2026 disputati all’Olympic Oval di Salt Lake City, la squadra italiana ha chiuso la rassegna iridata mettendo in mostra grinta e qualche buona prova, pur senza riuscire a tornare in Italia con una medaglia.

La spedizione azzurro ha schierato otto giovani atleti, equamente divisi tra maschi e femmine, con l’obiettivo di mettere esperienza internazionale nel proprio bagaglio sportivo.

La staffetta maschile sfiora il podio

La prestazione migliore dei colori italiani in terra statunitense è arrivata dalla staffetta maschile, dove il quartetto composto da Daniele Zampedri, Aaron van Quang Pietrobono, Massimiliano Picchiarelli e Filippo Pezzoni ha lottato fino alla fine.

Dopo aver dominato nella propria batteria di qualificazione, gli azzurrini hanno guadagnato l’acceso alla prova finale dimostrando coesione e velocità di squadra. Tuttavia, però, in finale la concorrenza è stata più forte. Cina, Giappone e Stati Uniti hanno occupato le prime tre posizioni, costringendo l’Italia al quarto di posto.

Oltre alla staffetta maschile assoluta, la squadra ha preso parte anche alla staffetta mista, dove gli azzurri sono riusciti comunque ad imporsi nella finale di consolazione, chiudendo al sesto posto complessivo dopo un accesso confronto con il Canada in semifinale.

Le prove singole e il bilancio della rassegna negli States

Nelle prove individuali, gli atleti italiani hanno avuto alcune buone partenze ma non sono riusciti ad andare oltre i turni dei ripescaggi o dei quarti di finale.

Per esempio, nel programma dei 500 metri femminili, Sara Merazzi ha raggiunto i quarti ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca, mentre altri azzurrini impegnati nei 1000 metri maschili e 1500 femminili non hanno superato la prima fase.

In conclusione, la spedizione italiana ai Mondiali junior di Short Track non ha portato medaglie, ma ha evidenziato talenti giovani e promettenti, in particolare nella staffetta maschile che per l’appunto ha sfiorato il podio. Queste esperienze saranno fondamentali per la crescita in vista delle prossime rassegne internazionali.