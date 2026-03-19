Sport in tv oggi, 19 marzo: calcio, tennis, volley e basket, il programma completo

Europa League, Champions League volley e Miami Open tra gli appuntamenti principali della giornata
Giovedì 19 marzo ricco di eventi sportivi in tv e streaming, con calcio europeo, tennis dai tornei di Miami, volley femminile di Champions League ed Eurolega di basket. Non mancano anche appuntamenti con sport invernali e curling.
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Calcio: Europa League e Conference in primo piano
Spazio al calcio europeo con la diretta gol sia alle 18.45 che alle 21.00. In campo anche la Roma contro il Bologna, mentre tra le altre sfide spiccano Aston Villa-Lille e Porto-Stoccarda. In Conference League, impegno per la Fiorentina contro il Rakow Czestochowa.
Volley e basket: italiane protagoniste
Doppio appuntamento con la Champions League di volley femminile: alle 15 Scandicci sfida il Fenerbahçe, mentre alle 18 Milano affronta il Vakifbank Istanbul.
In serata, alle 20.05, la Virtus Bologna è impegnata in Eurolega contro l’Hapoel Tel Aviv.
Tennis: azzurri in campo a Miami
Proseguono i tornei ATP e WTA 1000 di Miami, con diversi italiani impegnati. Tra questi Matteo Berrettini e Luciano Darderi (Bellucci nel testo), oltre a Elisabetta Cocciaretto nel tabellone femminile.
Sport invernali e curling
Ampio spazio anche agli sport invernali, tra sci alpino, freestyle, snowboard e biathlon, oltre al curling femminile con le gare dei Mondiali distribuite nell’arco della giornata.
Il programma completo
Mattina
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10.10 Sci freestyle, Coppa del Mondo Tignes: qualificazioni slopestyle femminile – Nessuna copertura tv/streaming
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10.45 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Lillehammer: 1a prova discesa maschile – Nessuna copertura tv/streaming
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11.30 Snowboard, Coppa del Mondo Flachau: qualificazioni slopestyle femminile – Nessuna copertura tv/streaming
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12.30 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Lillehammer: 1a prova discesa femminile – Nessuna copertura tv/streaming
Pomeriggio
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13.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Tignes: slopestyle maschile e femminile – Discovery Plus, HBO Max
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15.00 Volley femminile, Champions League: Fenerbahçe Istanbul-Scandicci – Sky Sport Uno, Sky Sport Max, DAZN, NOW, Sky Go, eurovolley.tv
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15.00 Tennis, WTA 1000 Miami: 1° e 2° turno (Cocciaretto-Semenistaja) – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW
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15.00 Tennis, ATP Masters 1000 Miami: 1° turno (Berrettini-Muller; Bellucci-Michelsen) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV
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16.00 Curling femminile, Mondiali: Turchia-Cina, Svizzera-Norvegia, Italia-Danimarca, Canada-Corea del Sud – The Curling Channel
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16.15 Biathlon, Coppa del Mondo Oslo Holmenkollen: sprint femminile – Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN, Eurovision Sport
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16.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Craigleith: qualificazioni skicross – Nessuna copertura tv/streaming
Sera
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18.00 Volley femminile, Champions League: Vakifbank Istanbul-Milano – Sky Sport Max, DAZN, NOW, Sky Go, eurovolley.tv
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18.45 Calcio, Diretta Gol Europa e Conference League – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
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18.45 Conference League: Rakow Czestochowa-Fiorentina – Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Go, NOW
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18.45 Europa League: Midtjylland-Nottingham Forest – Sky Sport 257, Sky Go, NOW
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18.45 Europa League: Olympique Lione-Celta Vigo – Sky Sport 258, Sky Go, NOW
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18.45 Europa League: Friburgo-Genk – Sky Sport 259, Sky Go, NOW
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20.05 Basket, Eurolega: Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
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21.00 Curling femminile, Mondiali: Scozia-Australia, Corea del Sud-Svezia, Stati Uniti-Svizzera, Giappone-Danimarca – The Curling Channel
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21.00 Calcio, Diretta Gol Europa e Conference League – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
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21.00 Europa League: Roma-Bologna – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW
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21.00 Europa League: Aston Villa-Lille – TV8 HD, tv8.it, Sky Sport Max, Sky Sport 254, Sky Go, NOW
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21.00 Europa League: Porto-Stoccarda – Sky Sport Mix, Sky Sport 255, Sky Go, NOW
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21.00 Europa League: Betis Siviglia-Panathinaikos – Sky Sport 256, Sky Go, NOW
Notte
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2.00 (venerdì 20 marzo) Curling femminile, Mondiali: Norvegia-Canada, Cina-Giappone, Turchia-Svezia, Italia-Scozia – The Curling Channel, Italia-Scozia anche su Discovery Plus e HBO Max