Sport in tv oggi 19 maggio: il grande tennis, il ritorno del Giro d’Italia e Sportface su Amazon Prime Video

Martedì 19 maggio ricco di appuntamenti sportivi tra tennis internazionale, ciclismo, basket e calcio europeo. Riflettori puntati sulle qualificazioni del Roland Garros, sui tornei ATP e WTA e sulla decima tappa del Giro d’Italia 2026. In serata spazio anche alla Premier League, alla Serie B e alla Serie A di basket. Completa il programma la ricca offerta di Sportface TV su Amazon Prime Video con documentari, podcast, highlights e approfondimenti dedicati allo sport italiano.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – MARTEDÌ 19 MAGGIO
Tiro con l’arco
- 09.00 Tiro con l’arco: qualificazioni arco ricurvo – Nessuna copertura tv/streaming.
- 14.00 Tiro con l’arco, Europei 2026: qualificazioni compound – Nessuna copertura tv/streaming.
Tennis
- 10:00 Tennis, qualificazioni Roland Garros 2026: primo turno uomini – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.
(Maestrelli vs Noguchi 2° match e inizio programma alle 10:00; Cadenasso vs Broady 3° match e inizio programma alle 10:00; Giustino vs Jacquet 3° match e inizio programma alle 10:00)
- 10:00 Tennis, qualificazioni Roland Garros 2026: primo turno donne – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.
(Brancaccio vs Quevedo 2° match e inizio programma alle 10:00; Bronzetti vs Lepchenko 4° match e inizio programma alle 10:00; Stefanini vs Charaeva 4° match e inizio programma alle 10:00)
- 10:30 Tennis, ATP Ginevra 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
- 10:30 Tennis, WTA Strasburgo 2026: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.
- 12:00 Tennis, ATP Amburgo 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Cobolli vs Buse 1° match e inizio programma alle 12:00; Darderi vs Burruchaga 1° match e inizio programma alle 12:00)
- 12:00 Tennis, WTA Rabat 2026: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.
Ciclismo
- 11:50 Ciclismo, Classique Dunkerque 2026 – Diretta streaming dalle 15:00 su Discovery+ e su HBO Max.
- 13:15 Ciclismo, Giro d’Italia 2026: decima tappa – Diretta tv su RaiSport HD dalle 13:15 e dalle 14:05 su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e HBO Max.
Vela
- 12:00 Vela, Europei iQFoil 2026: seconda giornata – Nessuna copertura tv e streaming.
Hockey ghiaccio
- 16:20 Hockey ghiaccio, Mondiali Top Division 2026: Italia vs Norvegia – Diretta streaming su sporteurope.tv.
Basket
- 20:00 Basket, Serie A: Virtus Bologna vs Trento – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su LBA Tv.
- 20:30 Basket, Serie A 2026: Venezia-Tortona – Diretta streaming su LBA Tv.
Calcio
- 20:00 Calcio, Serie B 2026: Monza vs Juve Stabia – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.
- 20:30 Calcio, Premier League 2026: Bournemouth vs Manchester United – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
- 21:15 Calcio, Premier League 2026: Chelsea vs Tottenham – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
SPORTFACE TV SU AMAZON PRIME VIDEO: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DEL 19 MAGGIO
Programmazione completa di Sportface TV su Amazon Prime Video.
- 00:02:53 INSIDE – Rossella Fiamingo (Scherma)
- 00:15:32 INSIDE – Milano Cortina – Luigi Busà (Pugilato)
- 00:41:25 INSIDE – Alice D’Amato (Ginnastica Artistica)
- 00:56:02 INSIDE – Alice Bellandi (Judo)
- 01:17:21 INSIDE – Milano Cortina – Andrea Facci (Presidente FGI)
- 01:31:28 Touchback – Il riscatto
- 03:50:00 L’ultima sfida
- 05:54:42 Deep Water – La folle regata
- 07:34:55 Come una ruota che gira
- 08:24:26 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro
- 08:41:11 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini
- 08:56:40 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi
- 09:05:42 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti
- 09:21:41 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi
- 09:38:54 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu
- 10:02:13 Old But Gold – Episodio 4
- 10:27:00 Old But Gold – Episodio 2
- 10:46:55 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2
- 11:23:05 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4
- 11:33:07 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3
- 11:43:42 INSIDE – Milano Cortina – Luciano Rossi (Presidente FITAV)
- 11:51:26 INSIDE – Milano Cortina – Luigi Busà (Pugilato)
- 12:17:19 INSIDE – Alice Bellandi (Judo)
- 12:38:37 All Around
- 12:59:49 Giro D’Italia – Stage 5 – Daily Highlights
- 13:09:17 Giro D’Italia – Stage 6 – Daily Highlights
- 13:18:00 Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 5: Praia – Potenza
- 13:29:31 Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 6: Paestum – Napoli
- 13:39:14 FIG Apparatus World Cup di Ginnastica Ritmica – Baku 2026
- 19:17:10 Farfalle – New Generation
- 19:51:04 FATE – Le Origini del Successo – S2 – Episodio 9
- 20:17:30 FATE – Le Origini del Successo – S1 – Episodio 10
- 20:45:45 Chasing Perfection: Inside The Cross Battle
- 21:07:10 GAMBA! – L’Italgam to Los Angeles – Serie completa
- 21:24:10 Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale
- 22:27:37 Sport is My Life – Ginnastica – Ep 1
- 22:51:11 Sport is My Life – Ginnastica – Ep 2
- 23:14:34 Sport is My Life – Ginnastica Aerobica – Ep 3
- 23:38:20 Old But Gold – Episodio 1
- 19:28:31 3° Tappa Coppa Italia – Arrampicata Sportiva – Finale Maschile Boulder – 2026
- 20:53:59 Sport is My Life – Arrampicata – Ep 6
- 21:18:23 Campionato Italiano – Arrampicata – Speed Milano 2026 – Finali
- 22:45:05 Chasing Perfection: Inside The Cross Battle
- 23:06:30 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu
- 23:29:49 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi
- 23:38:51 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini
- 23:54:20 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi